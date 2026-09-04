Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: último sismo en Cañete, epicentro y reporte del IGP del 4 de septiembre de 2026

El Instituto Geofísico del Perú informó cuatro movimientos telúricos registrados el 3 de septiembre en Callao, Ica, Cajamarca y Arequipa. El de mayor magnitud alcanzó 4,0 y se localizó al sur de Ica y al sureste de Ocoña

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Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

Perú registró cuatro sismos de entre 3,4 y 4,0 de magnitud durante el miércoles 3 de septiembre, de acuerdo con los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Los eventos tuvieron intensidades de hasta III en las zonas donde fueron percibidos y no se consignaron afectaciones en los reportes difundidos.

11:59 hsHoy

Sismo de magnitud 3,9 se registró frente a Cañete

El Instituto Geofísico del Perú reportó un sismo de magnitud 3,9 a las 05:18 del 4 de septiembre. El epicentro se ubicó a 33 kilómetros al oeste de San Vicente de Cañete, en Lima, y tuvo una profundidad de 45 kilómetros. La intensidad fue de grado III en San Vicente de Cañete.

Sismo en Cañete
Sismo en Cañete
11:58 hsHoy

El Cinturón de Fuego del Pacífico: origen de la actividad sísmica en Perú

Perú se encuentra ubicado sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad tectónica en el mundo. La interacción constante entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana genera una alta frecuencia de movimientos sísmicos, algunos de los cuales alcanzan una intensidad significativa y despiertan preocupación entre los habitantes.

Las autoridades científicas advierten que el país experimenta una recurrencia anual de sismos, lo que exige una cultura de prevención permanente. El IGP señala que, solo entre enero y agosto de 2026, se reportaron 543 movimientos sísmicos, con julio como el mes de mayor actividad.

Mapa físico de América Latina con el Cinturón de Fuego del Pacífico resaltado, que recorre desde México hasta Chile con iconos de volcanes y ondas sísmicas.
Un mapa físico de América Latina resalta la franja del Cinturón de Fuego del Pacífico, que indica volcanes y zonas sísmicas que atraviesan desde México hasta Chile. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:39 hsHoy

Regiones más afectadas y eventos recientes

De acuerdo con los datos oficiales, Arequipa ha registrado 92 sismos, Lima suma 66 y Ica contabiliza 56 eventos en lo que va del año. En la región de Junín, se han presentado sismos de magnitud relevante, como el ocurrido el 2 de agosto en Huánuco (5,7) y el temblor de 5,7 en Ucayali, percibido incluso en la capital.

Entre los eventos más recientes, se destaca la serie de réplicas en el Valle del Mantaro, en Junín, donde los movimientos alcanzaron intensidades de nivel III en la escala de Mercalli Modificada. Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños materiales de consideración.

Dos hombres observan pantallas gigantes con datos técnicos de un reporte sísmico, sismogramas y un mapa de Perú.
Técnicos del Centro Nacional de Información Sísmica monitorean un sismo de magnitud 4,4 registrado frente a las costas de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:34 hsHoy

Sismos históricos y el silencio sísmico en Lima

Expertos del IGP y del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas recuerdan que Lima y el Callao acumulan más de 270 años sin registrar un gran terremoto. El último evento de magnitud catastrófica ocurrió en 1746 y provocó un tsunami que afectó la costa central. Esta ausencia prolongada de un sismo importante mantiene en alerta a los especialistas, quienes insisten en la necesidad de fortalecer la preparación ciudadana.

En comparación, otras regiones del país experimentan actividad sísmica recurrente, pero con menor potencial destructivo por la profundidad y localización de los epicentros.

07:28 hsHoy

¿Qué hacer antes de un sismo? Recomendaciones clave

  • Ubicar zonas seguras dentro de la vivienda, alejadas de ventanas y objetos que puedan caer.
  • Identificar rutas de evacuación y puntos de encuentro familiares.
  • Participar en simulacros nacionales de sismos.
  • Contratar un ingeniero para revisar y reforzar la estructura de la vivienda.
  • Mantener una mochila de emergencia lista para cada integrante de la familia.
Mochila de emergencia roja con botella de agua. Detrás, dos adultos y tres niños se agachan junto a una columna en un hogar.
Una familia en un hogar peruano se resguarda junto a una columna durante un simulacro de sismo, con una mochila de emergencia en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:14 hsHoy

Mochila de emergencia: contenido sugerido

  • Agua potable (2 litros por persona por día).
  • Alimentos no perecibles como barritas energéticas, enlatados y galletas.
  • Linterna y baterías de repuesto.
  • Botiquín de primeros auxilios con medicamentos básicos y personales.
  • Documentos personales en bolsa hermética.
  • Radio portátil con pilas.
  • Ropa de abrigo y manta ligera.
  • Mascarillas, alcohol en gel, silbato y cuaderno con números de emergencia.
Mochila roja abierta sobre una mesa de madera con botiquín, botellas de agua, linterna, radio portátil y manta térmica.
Una mochila de emergencia equipada con botiquín, botellas de agua, radio y linterna fomenta la preparación ciudadana ante eventos sísmicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:01 hsHoy

Por qué Perú es un país sísmico

La razón principal de la alta sismicidad en Perú radica en su posición geográfica. El territorio peruano se encuentra sobre la zona de subducción donde la placa de Nazca se desliza bajo la placa Sudamericana, generando acumulación de energía que se libera en forma de terremotos. Estos procesos tectónicos explican la frecuencia y magnitud de los sismos que afectan a la costa y la sierra peruana.

Las ciudades costeras, especialmente aquellas con alta densidad poblacional, están entre las más expuestas a los efectos de grandes terremotos. El historial sísmico del país incluye eventos devastadores que han marcado la memoria colectiva y han motivado reformas en normativas de construcción y sistemas de respuesta.

Infografía con diagramas del proceso de subducción de placas tectónicas y mapas con los epicentros de sismos en el territorio de Perú.
Una infografía de Infobae detalla cómo el avance de la placa de Nazca a unos 8 centímetros por año origina la actividad sísmica en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:48 hsHoy

Cómo prepararse ante un sismo en Perú

  • Identificar y asegurar las zonas seguras en el hogar y en el lugar de trabajo, como columnas estructurales o espacios libres de objetos que puedan caer.
  • Mantener un kit de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio a pilas y medicamentos básicos.
  • Definir un plan familiar de evacuación, incluyendo puntos de encuentro y rutas alternativas.
  • Participar en simulacros organizados por autoridades locales para practicar la respuesta ante un sismo.
  • Revisar periódicamente la estabilidad de las conexiones eléctricas y de gas, y reforzar estructuras si es necesario.
Vista aérea de acantilados de tierra con edificios en la parte superior, una autopista con autos en la base y olas del océano
Edificios residenciales construidos sobre los acantilados de Lima se ubican en una de las zonas costeras con mayor riesgo sísmico en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:39 hsHoy

Medidas de prevención y respuesta institucional

El gobierno peruano, junto a organismos internacionales, ha desarrollado políticas y programas para mejorar la capacidad de respuesta ante desastres sísmicos. Instituciones como el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) coordinan simulacros a nivel nacional, campañas de sensibilización y acciones para fortalecer la resiliencia de comunidades vulnerables.

  • Se promueve la construcción con materiales sismorresistentes y el cumplimiento estricto de normas técnicas en nuevas edificaciones.
  • Se han instalado sistemas de alerta sísmica en zonas urbanas de alto riesgo para advertir a la población con segundos de anticipación.
  • Equipos de búsqueda y rescate especializados están preparados para actuar en las primeras horas posteriores a un evento.
  • Las escuelas incluyen contenidos sobre gestión de riesgos en sus currículos, fomentando la cultura de la prevención desde la infancia.
Durante la mañana, el Indeci instaló en la zona un vehículo simulador que permitió a los asistentes vivir, de forma controlada, la experiencia de un sismo de gran magnitud.
Durante la mañana, el Indeci instaló en la zona un vehículo simulador que permitió a los asistentes vivir, de forma controlada, la experiencia de un sismo de gran magnitud. Foto: TV Perú
05:59 hsHoy

El papel de la educación y la cultura preventiva

La educación en gestión de riesgos y la cultura preventiva juegan un rol fundamental en la reducción de daños causados por los sismos. Las campañas de información y los simulacros periódicos contribuyen a que la población actúe con rapidez y eficacia ante una emergencia. Los especialistas subrayan que la preparación individual y colectiva incrementa las posibilidades de supervivencia y facilita la recuperación.

  • Las autoridades recomiendan preparar mochilas de emergencia y acordar roles entre los miembros de la familia.
  • Es esencial conocer los números de emergencia y los protocolos de atención médica básica.
  • La participación activa en simulacros ayuda a reconocer rutas de evacuación y puntos de reunión seguros.
  • La colaboración con vecinos y organizaciones barriales puede agilizar la respuesta en comunidades alejadas de los centros urbanos.
Varias personas agachadas en una calle urbana de Perú, protegidas junto a edificios y bajo un banco, con carteles del IGP y "SIMULACRO" en una pared.
Residentes de una zona urbana en Perú se agachan para protegerse durante un simulacro de sismo, con carteles del IGP y “SIMULACRO” visibles en la pared. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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