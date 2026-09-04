Temblor hoy en Perú EN VIVO: último sismo en Cañete, epicentro y reporte del IGP del 4 de septiembre de 2026

Perú registró cuatro sismos de entre 3,4 y 4,0 de magnitud durante el miércoles 3 de septiembre, de acuerdo con los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Los eventos tuvieron intensidades de hasta III en las zonas donde fueron percibidos y no se consignaron afectaciones en los reportes difundidos.
Sismo de magnitud 3,9 se registró frente a Cañete
El Instituto Geofísico del Perú reportó un sismo de magnitud 3,9 a las 05:18 del 4 de septiembre. El epicentro se ubicó a 33 kilómetros al oeste de San Vicente de Cañete, en Lima, y tuvo una profundidad de 45 kilómetros. La intensidad fue de grado III en San Vicente de Cañete.
El Cinturón de Fuego del Pacífico: origen de la actividad sísmica en Perú
Perú se encuentra ubicado sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad tectónica en el mundo. La interacción constante entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana genera una alta frecuencia de movimientos sísmicos, algunos de los cuales alcanzan una intensidad significativa y despiertan preocupación entre los habitantes.
Las autoridades científicas advierten que el país experimenta una recurrencia anual de sismos, lo que exige una cultura de prevención permanente. El IGP señala que, solo entre enero y agosto de 2026, se reportaron 543 movimientos sísmicos, con julio como el mes de mayor actividad.
Regiones más afectadas y eventos recientes
De acuerdo con los datos oficiales, Arequipa ha registrado 92 sismos, Lima suma 66 y Ica contabiliza 56 eventos en lo que va del año. En la región de Junín, se han presentado sismos de magnitud relevante, como el ocurrido el 2 de agosto en Huánuco (5,7) y el temblor de 5,7 en Ucayali, percibido incluso en la capital.
Entre los eventos más recientes, se destaca la serie de réplicas en el Valle del Mantaro, en Junín, donde los movimientos alcanzaron intensidades de nivel III en la escala de Mercalli Modificada. Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños materiales de consideración.
Sismos históricos y el silencio sísmico en Lima
Expertos del IGP y del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas recuerdan que Lima y el Callao acumulan más de 270 años sin registrar un gran terremoto. El último evento de magnitud catastrófica ocurrió en 1746 y provocó un tsunami que afectó la costa central. Esta ausencia prolongada de un sismo importante mantiene en alerta a los especialistas, quienes insisten en la necesidad de fortalecer la preparación ciudadana.
En comparación, otras regiones del país experimentan actividad sísmica recurrente, pero con menor potencial destructivo por la profundidad y localización de los epicentros.
¿Qué hacer antes de un sismo? Recomendaciones clave
- Ubicar zonas seguras dentro de la vivienda, alejadas de ventanas y objetos que puedan caer.
- Identificar rutas de evacuación y puntos de encuentro familiares.
- Participar en simulacros nacionales de sismos.
- Contratar un ingeniero para revisar y reforzar la estructura de la vivienda.
- Mantener una mochila de emergencia lista para cada integrante de la familia.
Mochila de emergencia: contenido sugerido
- Agua potable (2 litros por persona por día).
- Alimentos no perecibles como barritas energéticas, enlatados y galletas.
- Linterna y baterías de repuesto.
- Botiquín de primeros auxilios con medicamentos básicos y personales.
- Documentos personales en bolsa hermética.
- Radio portátil con pilas.
- Ropa de abrigo y manta ligera.
- Mascarillas, alcohol en gel, silbato y cuaderno con números de emergencia.
Por qué Perú es un país sísmico
La razón principal de la alta sismicidad en Perú radica en su posición geográfica. El territorio peruano se encuentra sobre la zona de subducción donde la placa de Nazca se desliza bajo la placa Sudamericana, generando acumulación de energía que se libera en forma de terremotos. Estos procesos tectónicos explican la frecuencia y magnitud de los sismos que afectan a la costa y la sierra peruana.
Las ciudades costeras, especialmente aquellas con alta densidad poblacional, están entre las más expuestas a los efectos de grandes terremotos. El historial sísmico del país incluye eventos devastadores que han marcado la memoria colectiva y han motivado reformas en normativas de construcción y sistemas de respuesta.
Cómo prepararse ante un sismo en Perú
- Identificar y asegurar las zonas seguras en el hogar y en el lugar de trabajo, como columnas estructurales o espacios libres de objetos que puedan caer.
- Mantener un kit de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio a pilas y medicamentos básicos.
- Definir un plan familiar de evacuación, incluyendo puntos de encuentro y rutas alternativas.
- Participar en simulacros organizados por autoridades locales para practicar la respuesta ante un sismo.
- Revisar periódicamente la estabilidad de las conexiones eléctricas y de gas, y reforzar estructuras si es necesario.
Medidas de prevención y respuesta institucional
El gobierno peruano, junto a organismos internacionales, ha desarrollado políticas y programas para mejorar la capacidad de respuesta ante desastres sísmicos. Instituciones como el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) coordinan simulacros a nivel nacional, campañas de sensibilización y acciones para fortalecer la resiliencia de comunidades vulnerables.
- Se promueve la construcción con materiales sismorresistentes y el cumplimiento estricto de normas técnicas en nuevas edificaciones.
- Se han instalado sistemas de alerta sísmica en zonas urbanas de alto riesgo para advertir a la población con segundos de anticipación.
- Equipos de búsqueda y rescate especializados están preparados para actuar en las primeras horas posteriores a un evento.
- Las escuelas incluyen contenidos sobre gestión de riesgos en sus currículos, fomentando la cultura de la prevención desde la infancia.
El papel de la educación y la cultura preventiva
La educación en gestión de riesgos y la cultura preventiva juegan un rol fundamental en la reducción de daños causados por los sismos. Las campañas de información y los simulacros periódicos contribuyen a que la población actúe con rapidez y eficacia ante una emergencia. Los especialistas subrayan que la preparación individual y colectiva incrementa las posibilidades de supervivencia y facilita la recuperación.
- Las autoridades recomiendan preparar mochilas de emergencia y acordar roles entre los miembros de la familia.
- Es esencial conocer los números de emergencia y los protocolos de atención médica básica.
- La participación activa en simulacros ayuda a reconocer rutas de evacuación y puntos de reunión seguros.
- La colaboración con vecinos y organizaciones barriales puede agilizar la respuesta en comunidades alejadas de los centros urbanos.