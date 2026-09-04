Perú

Perú será sede en 2027 del Congreso Latinoamericano de Centros Comerciales por primera vez en su historia

El país reunirá a operadores, desarrolladores, retailers e inversionistas de 13 mercados de la región en la quinta edición de la CLICC, en un momento en que la industria peruana suma 91 centros comerciales y ventas por más de S/ 37,000 millones

Uno de los centros comerciales más esperados es el Cenco Mall en San Juan de Lurigancho.
Uno de los centros comerciales más esperados es el Cenco Mall en San Juan de Lurigancho. Foto: ACCEP
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Por primera vez, Perú será sede del Congreso de la Cámara Latinoamericana de la Industria de Centros Comerciales (CLICC), que celebrará su quinta edición en 2027. El encuentro convocará a los principales operadores, desarrolladores, retailers, inversionistas y proveedores vinculados a la industria de centros comerciales de Latinoamérica y el Caribe, consolidando al país como un punto de referencia para el sector inmobiliario comercial en la región.

La designación de la sede peruana llega en un momento especialmente favorable para la industria local. Según cifras al cierre de 2025, el país contaba con 91 centros comerciales distribuidos en 24 ciudades, un conjunto que en total superó los S/ 37,397 millones en ventas brutas, registró 62.8 millones de visitas mensuales y generó 184,107 puestos de trabajo a través de 9,155 tiendas operativas. De cara a 2026, el sector proyecta superar la barrera de los S/ 40,000 millones en ventas anuales, lo que confirmaría una nueva etapa de expansión sostenida.

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Esta transformación se enmarca en la estrategia de integración que desarrolla Mallplaza tras concretar la compra de los centros comerciales Open Plaza en Perú.
Esta transformación se enmarca en la estrategia de integración que desarrolla Mallplaza tras concretar la compra de los centros comerciales Open Plaza en Perú. Foto: difusión

Sobre la elección del país como anfitrión, José Antonio Contreras Rivas, presidente del Consejo Directivo de la CLICC y gerente general de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP), señaló: “Que la región elija al Perú como sede es un reconocimiento al trabajo de nuestros asociados y a la madurez que alcanzó la industria peruana. En 2027 vamos a recibir a los principales operadores, desarrolladores e inversionistas de Latinoamérica y el Caribe para mostrarles en el terreno cómo se ha desarrollado el retail peruano y qué oportunidades quedan por delante. Llevar el congreso al Perú es también seguir tendiendo puentes entre mercados, que es la misión de la CLICC”.

Con esta designación, el país se suma a la lista de sedes que han acogido previamente el congreso regional, en un ciclo que busca fortalecer el intercambio de conocimiento entre las distintas cámaras nacionales que integran el organismo y que representan a buena parte del universo de centros comerciales de América Latina y el Caribe.

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Imagen referencial. El nuevo centro comercial, construido con una inversión de USD 8,5 millones, busca impulsar la actividad económica de Trujillo y destacar por la fusión entre modernidad y legado histórico.
Imagen referencial. El nuevo centro comercial, construido con una inversión de USD 8,5 millones, busca impulsar la actividad económica de Trujillo y destacar por la fusión entre modernidad y legado histórico. Foto: Unplash

Un mercado con espacio para seguir creciendo

Más allá del tamaño que ya exhibe la industria peruana, el mercado todavía conserva un margen relevante de expansión. Perú ocupa el quinto lugar en América Latina por número total de centros comerciales y el cuarto puesto por tamaño promedio de sus activos, con 35,169 m² de superficie por cada centro comercial, una cifra que refleja formatos de gran escala en comparación con otros mercados de la región.

A ello se suma el índice de saturación comercial, que en Perú alcanza 9.4 m² por cada 100 habitantes, un nivel todavía por debajo del promedio regional de 12.0 m². Esta brecha evidencia que, pese al ritmo de crecimiento reciente, existe espacio disponible para el desarrollo de nuevos proyectos y para la consolidación de plazas comerciales en ciudades donde la oferta actual continúa siendo limitada frente a la demanda potencial de los consumidores.

Parque Arauco señaló que MegaPlaza Independencia representa actualmente su principal activo en el mercado peruano.
Parque Arauco señaló que MegaPlaza Independencia representa actualmente su principal activo en el mercado peruano. Foto: EYNG

Inversiones comprometidas de cara al bicentenario del sector

Esta perspectiva de crecimiento también se refleja en el plan de inversiones anunciado por el gremio. Los operadores asociados a la ACCEP tienen comprometidos S/ 2,102 millones para el periodo 2025-2027, un monto que financiará tanto la apertura de nuevos activos como la ampliación y modernización de los ya existentes.

Como parte de este proceso, el sector proyecta cerrar 2026 con 93 centros comerciales en operación a nivel nacional, dos más que los registrados al cierre de 2025. Este ritmo de apertura confirma que, incluso en un contexto de transformación acelerada de los hábitos de consumo, los operadores mantienen su apuesta por el formato físico como complemento estratégico de sus canales digitales.

Consulta aquí los horarios de Plaza Norte, Megaplaza, Mallplaza, Real Plaza, Plaza San Miguel, Jockey Plaza y Mall Aventura Plaza para Año Nuevo. Foto: Composición Infobae Perú
Consulta aquí los horarios de Plaza Norte, Megaplaza, Mallplaza, Real Plaza, Plaza San Miguel, Jockey Plaza y Mall Aventura Plaza para Año Nuevo. Foto: Composición Infobae Perú

Un congreso que combina conferencias con recorridos de campo

El Congreso de la CLICC combinará un programa de conferencias especializadas con un Study Tour, un formato pensado para que las delegaciones internacionales puedan conocer de primera mano la operación, el diseño y la evolución reciente de los centros comerciales peruanos, más allá de las presentaciones teóricas habituales en este tipo de encuentros gremiales.

La quinta edición del evento se desarrollará en un contexto marcado por la transformación de los hábitos de consumo, la digitalización de los procesos comerciales y la integración de la omnicanalidad como estrategia central del retail moderno. A esta agenda se suma un tema recurrente entre los gremios del sector: la necesidad de reducir las barreras burocráticas que, según los propios operadores, limitan actualmente el ritmo de nuevas inversiones en el país.

Jefferson Farfán y cómo luce su mall ‘KM 40′ luego de un año de inaugurado. Captura. 'Amor y Fuego'.
Jefferson Farfán y cómo luce su mall ‘KM 40′ luego de un año de inaugurado. Captura. 'Amor y Fuego'.

Una red que agrupa a 13 países de la región

La CLICC agrupa a las cámaras y asociaciones de centros comerciales de 13 países de Latinoamérica y el Caribe: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. En conjunto, estas organizaciones representan a más de 2,400 centros comerciales y alrededor de 71 millones de m² de área arrendable en toda la región.

La ciudad peruana que finalmente albergará el evento, así como las fechas exactas de la quinta edición del congreso, serán anunciadas en las próximas semanas, una vez que el comité organizador defina los últimos detalles logísticos junto a la ACCEP.

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