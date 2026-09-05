Interoceánica Sur: con inversión de USD 22,9 millones, MTC dará mantenimiento a 58 puentes y pontones

Las obras se ejecutan en cuatro intervenciones, con avances distintos y culminación prevista entre octubre de 2026 y junio de 2027. Foto: Andina

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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ejecuta un programa de mantenimiento periódico en 58 estructuras ubicadas en el Tramo 3 de la Carretera Interoceánica Sur, en Madre de Dios. La intervención comprende 44 puentes y 14 pontones y representa una inversión de USD 22,9 millones.

Las obras tienen como propósito conservar la infraestructura y garantizar mejores condiciones para el tránsito vehicular en esta parte de la vía. Los trabajos están distribuidos en cuatro intervenciones y presentan distintos niveles de avance, con culminaciones previstas entre octubre de 2026 y junio de 2027.

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¿Qué avances registran las obras?

La primera intervención contempla el mantenimiento de 8 puentes y cuenta con un plazo de ejecución de 299 días calendario. Según el MTC, registra un avance físico de 83,42 % y su culminación está programada para octubre de 2026.

La segunda comprende otros 9 puentes y presenta un avance físico de 33,44 %. En tanto, la tercera intervención abarca 26 puentes y 14 pontones, con un avance de 7,59 %. Los plazos establecidos para ambas son de 257 y 481 días calendario, respectivamente.

La primera fase incluye trabajos de mantenimiento en 8 puentes, con un plazo de ejecución de 299 días calendario. Foto: Andina

Mantenimiento del puente Billinghurst

Una de las intervenciones corresponde al puente Billinghurst, cuyo mantenimiento tiene un plazo de ejecución de 474 días calendario. Hasta el momento, los trabajos presentan un avance físico de 31,15 % y se espera que concluyan en junio de 2027.

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Las labores forman parte de las acciones desarrolladas por la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes del MTC. La ejecución está a cargo de la Concesionaria Interoceánica Tramo 3 S.A., dentro de las acciones destinadas a preservar el estado de las estructuras del corredor vial.

¿Qué trabajos se realizan en los puentes?

Entre las tareas contempladas figuran el pintado de puentes y pontones, además de intervenciones en barandas y vigas inferiores. También se realizan labores de resane en estribos y el sellado de fisuras ubicadas en la parte inferior de las estructuras y en las veredas.

El mantenimiento incluye además el pintado de parapetos, con acciones orientadas a extender la vida útil de las estructuras y conservar sus condiciones de servicio. De esta manera, las intervenciones buscan mantener la funcionalidad de los componentes que forman parte de la carretera.

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El mantenimiento del puente Billinghurst contempla un plazo de ejecución de 474 días calendario. Foto: Andina

Impacto en el tránsito y la conectividad

De acuerdo con el MTC, la conservación de estas estructuras permitirá mantener la continuidad del tránsito de personas y del transporte de carga en la región. La vía cumple así un papel relevante para la conectividad entre las localidades y el desplazamiento de mercancías.

Las intervenciones también apuntan a mejorar las condiciones de seguridad para los usuarios y fortalecer la conectividad vial de Madre de Dios. El objetivo final es contribuir a que la infraestructura nacional conserve sus condiciones estructurales y funcionales, favoreciendo las actividades comerciales y productivas de la región.