Perú

“A quien le duele, que le duela”: General Revoredo sobre su risa e insólita respuesta tras secuestro y masacre en Trujillo

Tras la difusión de las imágenes que generaron críticas y memes, el jefe de Investigación Criminal defendió su actitud y aseguró que su reacción respondió a la captura de ‘Jhonsson Pulpo’.

Víctor Revoredo
Víctor Revoredo defendió su reacción tras las críticas y memes que generó su sonrisa ante periodistas luego de la captura de ‘Jhonsson Pulpo’
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El director de Investigación Criminal de la Policía Nacional (PNP), Víctor Revoredo, explicó este jueves su insólita reacción cuando un grupo de periodistas le preguntó por las diferencias en el aspecto físico de los cinco detenidos tras la liberación de un empresario minero secuestrado en un ataque que acabó con la vida de sus cuatro acompañantes en Trujillo.

En diálogo con la prensa, el general señaló que ese día estaba contento por la captura de Jhonsson Smit Cruz Torres, apodado ‘Jhonsson Pulpo’ y considerado actualmente el principal líder de la organización criminal ‘Los Pulpos’, por lo que se dirigió “a la catedral para agradecer a Dios”, aunque no le permitieron ingresar.

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“Y si hay gente que le duele (por la reacción), que le duela. Yo lo he hecho con el corazón. Cuando al pueblo de Trujillo le disparaban, los capturé. Cuando secuestraban, los capturé. Jamás le he faltado el respeto al pueblo de Trujillo. ¡Jamás!”, dijo.

Ante la insistencia de los periodistas sobre las imágenes que provocaron críticas y burlas en redes sociales, Revoredo señaló que existe libertad para realizar ese tipo de contenidos y rechazó entrar en confrontación con quienes lo cuestionan.

Víctor Revoredo
El general afirmó que estaba contento por la captura y que acudió a la catedral para agradecer a Dios, aunque no pudo ingresar

“Existe el derecho. Yo no puedo enfrentarme a uno. Yo no he venido a defenderme. Yo he venido a trabajar y siempre lo he hecho. Jamás voy a bajar la cabeza, ¡jamás!”, agregó.

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El último martes, el oficial salía de la sede central del Gobierno Regional de La Libertad cuando la prensa le preguntó por las diferencias en el aspecto físico y la estatura de los capturados respecto de las personas que aparecen perpetrando el ataque, vestidas con uniformes similares a los del Grupo Especial Contra la Lucha del Crimen Organizado (Grecco).

“¡Que viva el Perú!”, respondió ante la insistencia de los periodistas, quienes le preguntaron si estaba tomando las interrogantes con ironía. Revoredo no respondió más al respecto y, según las imágenes difundidas por el medio local Macronorte.pe, corrió por una calle aledaña en busca de su automóvil, que no lograba ubicar.

“Por favor, que viva el Perú. La Policía ama Trujillo y ama el Perú. ¡Que viva el Perú nomás les digo. Esperen unos minutos”, dijo antes de retirarse, lo que provocó una ola de memes en redes sociales.

El oficial ahora evitó pronunciarse sobre los cuestionamientos relacionados con los detenidos y señaló que corresponde a las autoridades determinar su responsabilidad.

“Es el Ministerio Público, es el Poder Judicial, es la Policía Nacional del Perú, que cuando culminen los quince días van a informar y ahí ustedes sacarán sus conclusiones. Yo vine acá porque tras esto decían que estaban los Pulpos. Mi función fue intensificar las operaciones para calcular a Johnson y logré el objetivo”, dijo.

El general Víctor Revoredo evitó este martes responder a las preguntas de la prensa sobre las diferencias físicas entre cinco detenidos por su presunta participación en la masacre ocurrida en Trujillo /Macronorte

“Créame, las horas que se han dedicado a Trujillo han sido intensas, han sido intensas. Y se lo juro así, jamás le voy a bajar la cabeza a nadie. Lo que le informo, lo informo con el corazón”, agregó.

El empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, fue secuestrado la madrugada del domingo en plena vía pública de Trujillo, después de que hombres vestidos con uniformes policiales interceptaran el vehículo de alta gama en el que se desplazaba junto a otras cuatro personas, a quienes asesinaron en el acto.

El grupo, entre ellos dos mujeres, había salido de una discoteca y se dirigía por el centro de la ciudad cuando fue atacado.

Lara Tantaquilla había sido detenido en 2020 durante el operativo ‘Los Topos del Frío’, desplegado contra la minería ilegal y que buscó desarticular a cuatro clanes familiares dedicados a la extracción y comercialización ilícita de oro en la provincia de Pataz.

En aquella operación fueron detenidas 17 personas, incluidos dos ciudadanos de origen chino, y se decomisaron hasta 220 kilos de oro presuntamente ilegal, valorados entonces en unos 10 millones de dólares.

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