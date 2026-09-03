Perú

¿Cómo saber si soy miembro de mesa en Perú?: Lista oficial de la ONPE y consultas en línea

Con tu DNI puedes revisar en la web oficial el local, el aula, la función asignada y la credencial descargable para las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre de 2026

La ONPE permite consultar con el DNI si un elector fue designado miembro de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Andina)
La ONPE permite consultar con el DNI si un elector fue designado miembro de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Andina)
Guardar

Los ciudadanos que participarán en las Elecciones Regionales y Municipales del domingo 4 de octubre de 2026 pueden consultar si fueron designados miembros de mesa a través de la plataforma oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El sistema permite conocer el local de votación, la mesa asignada, la función que deberá asumir cada persona seleccionada y, en los casos correspondientes, descargar la credencial.

La consulta se realiza con el número del Documento Nacional de Identidad (DNI) en el portal https://consultaelectoral.onpe.gob.pe. La herramienta está destinada a informar tanto a quienes ejercerán como titulares como a quienes figuren como suplentes.

PUBLICIDAD

Los electores también pueden acceder desde la página institucional https://www.onpe.gob.pe, donde deben seleccionar la opción “Conoce tu local de votación y si eres miembro de mesa”. La ONPE señala que el enlace se habilita para cada proceso electoral y que, para las Elecciones Generales 2026, estuvo disponible desde el 29 de enero.

Un votante deposita su papeleta en una urna en una mesa de sufragio en Perú, mientras tres miembros de mesa observan sentados en escritorios
Ciudadanos peruanos depositan sus votos en una mesa de sufragio, supervisados por miembros de la mesa, durante las elecciones generales en Perú. (Foto: ONPE)

Guía para verificar si fuiste seleccionado miembro de mesa por la ONPE

Para conocer la condición electoral, el ciudadano debe ingresar a consulta electoral de la ONPE y escribir su número de DNI en el campo correspondiente. Si el sistema solicita un código de seguridad, también deberá completarlo antes de enviar la consulta.

Tras unos segundos, la plataforma muestra los nombres y apellidos del elector, su distrito de residencia, el número de mesa, el tipo de voto y el número de orden en la relación de electores. Además, incluye el nombre y dirección del local de votación, junto con una referencia para llegar al recinto asignado.

PUBLICIDAD

El resultado también indica si la persona fue sorteada como miembro de mesa. De ser así, podrá saber si ocupará el cargo de presidente, secretario, tercer miembro o suplente. La web habilita la descarga de la credencial para quienes hayan sido seleccionados.

La recomendación incluida en la información de la ONPE es guardar, imprimir o anotar los datos de la consulta. De ese modo, el elector contará con la dirección del local, el aula, el número de mesa y el cargo que deberá ejercer antes de acudir a la jornada electoral.

Dos hombres con chalecos de la ONPE operan laptops en una mesa. Al fondo, otras personas y equipos de grabación en un centro de procesamiento electoral
Miembros de la ONPE trabajan diligentemente en el procesamiento de votos de las Elecciones Generales 2026 en su centro de cómputo. (ONPE)

La selección de los miembros de mesa parte del padrón electoral aprobado para el proceso. La ONPE aplica filtros automáticos para elaborar una relación preliminar de 25 ciudadanos por mesa, con criterios vinculados a la edad, el nivel de instrucción y las exclusiones previstas por la Ley Orgánica de Elecciones.

Luego, cada Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) realiza un sorteo público con participación de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y otras autoridades. De ese proceso surgen tres titulares y seis suplentes por mesa.

La relación provisional se publica en locales de la ONPE y en espacios públicos de cada jurisdicción. También queda disponible para su consulta en línea. Después del periodo de tachas y de las evaluaciones de los Jurados Electorales Especiales, se difunde la lista definitiva para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Dos hombres organizan documentos en una mesa electoral con el cartel "MESA Nº 036485", rodeados de cabinas de votación y sillas apiladas en un aula luminosa
Miembros de mesa se preparan en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para la jornada electoral de las Elecciones 2026, a pesar de las demoras reportadas por la falta de material de la ONPE. (Paula Díaz Elizalde)

Roles y funciones del presidente, secretario y tercer miembro de mesa

La plataforma de consulta identifica el rol asignado a cada ciudadano que fue sorteado. Los cargos de la mesa de sufragio son presidente, secretario y tercer miembro, además de los suplentes que pueden ejercer la función si resulta necesario.

El material proporcionado detalla las tareas del presidente de mesa, a quien define como la máxima autoridad durante la instalación, el sufragio, el escrutinio y la entrega de actas.

Antes del inicio de la votación, el presidente debe llegar al local electoral, comprobar la presencia de los demás integrantes de la mesa y verificar que el material esté completo. Entre los elementos por revisar figuran las cédulas de sufragio, el padrón de electores, las actas, los sobres, los hologramas, los lapiceros, la cabina y el ánfora.

También debe firmar la conformidad de recepción del material y organizar la ubicación de la mesa, el ánfora, la cabina de votación, la lista de electores y el espacio destinado a los personeros. La información señala que las mesas deben instalarse desde las 6:00.

El proceso electoral de este año introduce una modificación relevante para los votantes: los miembros de mesa ya no colocarán stickers ni hologramas en la parte posterior del Documento Nacional de Identidad (DNI)| Foto: Infobae Perú (Clara Giraldo)
El proceso electoral de este año introduce una modificación relevante para los votantes: los miembros de mesa ya no colocarán stickers ni hologramas en la parte posterior del Documento Nacional de Identidad (DNI)| Foto: Infobae Perú (Clara Giraldo)

Durante la votación, el presidente solicita el DNI al elector y confirma verbalmente su identidad. Entrega las cédulas dobladas y firmadas después de que el secretario verifica los datos en la lista de electores. Asimismo, debe firmar cada cédula como garantía de autenticidad para el conteo posterior.

Entre sus responsabilidades también figura mantener el orden, atender dudas de los votantes y resolver observaciones formuladas por los personeros. Si corresponde, debe aplicar el procedimiento de identidad dudosa o impugnada y dejar constancia en el acta.

Al cierre de la jornada, el presidente dispone el fin de la votación a la hora establecida. Solo podrán sufragar las personas que ya estén en la fila. Después dirige el conteo de las cédulas, supervisa la lectura de los votos y verifica que la cantidad de sobres en el ánfora coincida con el número de ciudadanos que acudieron a votar.

Finalmente, supervisa el llenado de las actas de escrutinio, las firma con los otros miembros de mesa y los personeros que correspondan, y entrega los sobres con las actas y el material electoral al personal designado.

Mano de una persona inserta papeleta blanca en ranura de una urna electoral beige con el logo de ONPE. Varias personas observan al fondo
Una persona deposita una papeleta en una urna con el logo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante un evento electoral en Perú. (ONPE)

Monto y cobro de la compensación económica otorgada por la ONPE

Los ciudadanos que ejerzan de forma efectiva como miembros de mesa recibirán una compensación económica de S/ 165 por cada jornada electoral cumplida. El monto equivale al 3% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente para el proceso electoral de 2026.

El pago corresponde a los miembros titulares, a los suplentes que asuman la función y a los ciudadanos designados de la fila que ejerzan el cargo durante toda la jornada. Para acceder a la compensación, deberán participar desde la instalación de la mesa hasta el escrutinio.

Quienes se retiren antes de completar sus labores o no se presenten no accederán al pago. La información también señala que los miembros de mesa tendrán derecho a un día de descanso laboral no compensable, tanto en el sector público como en el privado.

La ONPE utilizó en procesos anteriores mecanismos de registro para que los miembros de mesa eligieran una modalidad de cobro. Entre las alternativas mencionadas figuran el depósito en cuenta bancaria, la billetera digital asociada al DNI, el cobro presencial en el Banco de la Nación y la entrega de efectivo coordinada por las ODPE en casos específicos.

Las fechas y los canales definitivos de pago deben ser publicados por la ONPE. También se incluye el enlace https://gestionpagomiembromesa.onpe.gob.pe/ciudadano/validacion-de-dni para la validación de DNI.

Elecciones 2026 en Perú, récord bajo de movimientos regionales en la contienda
Elecciones 2026 en Perú, récord bajo de movimientos regionales en la contienda |Foto: ONPE

Capacitación presencial y virtual para miembros de mesa habilitada por la ONPE

Los textos proporcionados señalan que los miembros de mesa deben cumplir labores de instalación, votación, escrutinio y entrega de actas. También describen funciones específicas del presidente de mesa y la necesidad de que las mesas estén operativas para el inicio de la jornada electoral a las 7:00.

No obstante, el material entregado no detalla fechas, locales, plataformas ni procedimientos para una capacitación presencial o virtual de los miembros de mesa. Tampoco especifica contenidos, requisitos de inscripción o cronogramas vinculados a esa etapa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Los ciudadanos designados pueden verificar su condición, su local de votación y el cargo asignado con el DNI en la plataforma de consulta electoral de la ONPE.

Sanciones y multa electoral por no cumplir la función de miembro de mesa

El cargo de miembro de mesa es obligatorio para titulares y suplentes, salvo que la persona presente una causa justificada ante los órganos electorales competentes. La obligación comprende la asistencia, la instalación de la mesa, la atención durante el sufragio y la participación en el escrutinio.

La ONPE recuerda a los miembros de mesa seleccionados para la segunda vuelta que deben presentarse a las 6 a.m. en su local de votación. Se reitera que recibirán una compensación económica de 165 soles y un día de descanso laboral.

La sanción por no presentarse, llegar tarde, no firmar la hoja de asistencia o no cumplir la función asignada asciende a S/ 275. El monto aplica para presidente, secretario, tercer miembro y suplentes.

Además de la obligación de ejercer el cargo si fue seleccionado, el ciudadano debe votar. Las personas mayores de 18 años con DNI vigente y domicilio electoral inscrito en el padrón deben acudir al local de votación asignado, salvo las excepciones previstas por la ley. Para los ciudadanos de 70 años a más, el voto es facultativo.

La multa por no votar depende del nivel de pobreza del distrito registrado en el domicilio electoral. En los distritos de pobreza extrema, la sanción es de S/ 27,50; en los distritos pobres no extremos, de S/ 55; y en los distritos no pobres, de S/ 110.

Un ciudadano que no vote y que tampoco cumpla con su labor como miembro de mesa puede acumular ambas sanciones.

Temas Relacionados

ONPEJurado Nacional de EleccionesElecciones Perú 2026peru-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Justificación y dispensa de multa electoral ante el JNE: Trámite y requisitos

Los ciudadanos que no voten o incumplan la función de miembro de mesa podrán pedir la exoneración de la sanción si presentan documentos que acrediten una causal válida. Conoce todos los detalles

Justificación y dispensa de multa electoral ante el JNE: Trámite y requisitos

Familia de hermanos muertos en Pasamayito lleva un año esperando justicia: “Los responsables están libres”

Edzon, de 30 años, y Jherson Ycho Robles, de 22, murieron tras ser impactados por un camión que transportaba más de 180 balones de gas. Punto de Distribución SAC continúa funcionando con normalidad, sin dar respuestas a la familia de las víctimas

Familia de hermanos muertos en Pasamayito lleva un año esperando justicia: “Los responsables están libres”

Multas electorales ONPE: Montos por no votar o no instalar la mesa de sufragio

Una multa electoral pendiente puede generar restricciones para determinados trámites, además de afectar gestiones notariales, civiles, judiciales y administrativas

Multas electorales ONPE: Montos por no votar o no instalar la mesa de sufragio

Samahara Lobatón estalla contra Youna tras acursarla de agredirlo en discoteca: “Cuando no tenías apoyo, estuve yo y mi familia”

La influencer publicó un mensaje después de que el barbero relatara un presunto altercado en una discoteca de Estados Unidos y afirmó que busca tranquilidad para sus hijos

Samahara Lobatón estalla contra Youna tras acursarla de agredirlo en discoteca: “Cuando no tenías apoyo, estuve yo y mi familia”

Obras fue la segunda fuerza presidencial en 11 de las 13 provincias de Puno

El candidato regional Jesús Mamani sostuvo que su agrupación quedó segunda en la mayoría de las provincias puneñas. Los resultados de la primera vuelta presidencial de 2026 muestran que el Partido Cívico Obras ocupó esa posición en 11 jurisdicciones y ganó en San Román

Obras fue la segunda fuerza presidencial en 11 de las 13 provincias de Puno
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presentan denuncia constitucional contra el Defensor del Pueblo por declaraciones sobre un posible “cierre del Congreso”

Presentan denuncia constitucional contra el Defensor del Pueblo por declaraciones sobre un posible “cierre del Congreso”

Ley de pensión a maestros: Ministro de Educación dice que cumplirá con norma, pero no sería 3.500 soles

Tomás Gálvez sobre interrogatorio de ministro Belaúnde a detenidos: “no es pertinente porque puede entorpecer la investigación”

Ministro José Antonio Chang niega relación amorosa con Tania Ramírez: “Ha hecho un sacrificio al renunciar”

Tomás Gálvez revela que ya no habla con Óscar Arriola: “Fue muy descortés y prepotente en una ocasión”

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón estalla contra Youna tras acursarla de agredirlo en discoteca: “Cuando no tenías apoyo, estuve yo y mi familia”

Samahara Lobatón estalla contra Youna tras acursarla de agredirlo en discoteca: “Cuando no tenías apoyo, estuve yo y mi familia”

Magaly Medina destruye a Janet Barboza por afirmar que César Sánchez ‘es una gran profesional’

Pamela Franco confiesa que ya tiene una buena relación con Christian Domínguez: “Bajo la guardia por mi hija”

Mario Irivarren presume la compra de su primer departamento: “¡Oficialmente propietario!”

Janet Barboza asegura que César Sánchez es ‘un gran profesional’ y las redes explotan contra ella: “Qué decepción con esta señora”

DEPORTES

Ignacio Buse ganó cuantioso premio económico tras clasificar a segunda ronda del US Open 2026

Ignacio Buse ganó cuantioso premio económico tras clasificar a segunda ronda del US Open 2026

¿Christian Cueva o el ‘Chorri’ Palacios?: ‘Aladino’ reveló quién fue mejor en la selección peruana

Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi EN VIVO HOY: punto a punto del partido por segunda ronda del US Open 2026

Christian Cueva sorprende al formar su once ideal para la selección peruana de Mano Menezes: con 5 mundialistas y dos jóvenes

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Copa de la Liga 2026?: programación de partidos rumbo a la final del torneo nacional