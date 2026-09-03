¿Cómo saber si soy miembro de mesa en Perú?: Lista oficial de la ONPE y consultas en línea

La ONPE permite consultar con el DNI si un elector fue designado miembro de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Andina)

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Los ciudadanos que participarán en las Elecciones Regionales y Municipales del domingo 4 de octubre de 2026 pueden consultar si fueron designados miembros de mesa a través de la plataforma oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El sistema permite conocer el local de votación, la mesa asignada, la función que deberá asumir cada persona seleccionada y, en los casos correspondientes, descargar la credencial.

La consulta se realiza con el número del Documento Nacional de Identidad (DNI) en el portal https://consultaelectoral.onpe.gob.pe. La herramienta está destinada a informar tanto a quienes ejercerán como titulares como a quienes figuren como suplentes.

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Los electores también pueden acceder desde la página institucional https://www.onpe.gob.pe, donde deben seleccionar la opción “Conoce tu local de votación y si eres miembro de mesa”. La ONPE señala que el enlace se habilita para cada proceso electoral y que, para las Elecciones Generales 2026, estuvo disponible desde el 29 de enero.

Ciudadanos peruanos depositan sus votos en una mesa de sufragio, supervisados por miembros de la mesa, durante las elecciones generales en Perú. (Foto: ONPE)

Guía para verificar si fuiste seleccionado miembro de mesa por la ONPE

Para conocer la condición electoral, el ciudadano debe ingresar a consulta electoral de la ONPE y escribir su número de DNI en el campo correspondiente. Si el sistema solicita un código de seguridad, también deberá completarlo antes de enviar la consulta.

Tras unos segundos, la plataforma muestra los nombres y apellidos del elector, su distrito de residencia, el número de mesa, el tipo de voto y el número de orden en la relación de electores. Además, incluye el nombre y dirección del local de votación, junto con una referencia para llegar al recinto asignado.

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El resultado también indica si la persona fue sorteada como miembro de mesa. De ser así, podrá saber si ocupará el cargo de presidente, secretario, tercer miembro o suplente. La web habilita la descarga de la credencial para quienes hayan sido seleccionados.

La recomendación incluida en la información de la ONPE es guardar, imprimir o anotar los datos de la consulta. De ese modo, el elector contará con la dirección del local, el aula, el número de mesa y el cargo que deberá ejercer antes de acudir a la jornada electoral.

Miembros de la ONPE trabajan diligentemente en el procesamiento de votos de las Elecciones Generales 2026 en su centro de cómputo. (ONPE)

La selección de los miembros de mesa parte del padrón electoral aprobado para el proceso. La ONPE aplica filtros automáticos para elaborar una relación preliminar de 25 ciudadanos por mesa, con criterios vinculados a la edad, el nivel de instrucción y las exclusiones previstas por la Ley Orgánica de Elecciones.

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Luego, cada Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) realiza un sorteo público con participación de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y otras autoridades. De ese proceso surgen tres titulares y seis suplentes por mesa.

La relación provisional se publica en locales de la ONPE y en espacios públicos de cada jurisdicción. También queda disponible para su consulta en línea. Después del periodo de tachas y de las evaluaciones de los Jurados Electorales Especiales, se difunde la lista definitiva para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Miembros de mesa se preparan en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para la jornada electoral de las Elecciones 2026, a pesar de las demoras reportadas por la falta de material de la ONPE. (Paula Díaz Elizalde)

Roles y funciones del presidente, secretario y tercer miembro de mesa

La plataforma de consulta identifica el rol asignado a cada ciudadano que fue sorteado. Los cargos de la mesa de sufragio son presidente, secretario y tercer miembro, además de los suplentes que pueden ejercer la función si resulta necesario.

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El material proporcionado detalla las tareas del presidente de mesa, a quien define como la máxima autoridad durante la instalación, el sufragio, el escrutinio y la entrega de actas.

Antes del inicio de la votación, el presidente debe llegar al local electoral, comprobar la presencia de los demás integrantes de la mesa y verificar que el material esté completo. Entre los elementos por revisar figuran las cédulas de sufragio, el padrón de electores, las actas, los sobres, los hologramas, los lapiceros, la cabina y el ánfora.

También debe firmar la conformidad de recepción del material y organizar la ubicación de la mesa, el ánfora, la cabina de votación, la lista de electores y el espacio destinado a los personeros. La información señala que las mesas deben instalarse desde las 6:00.

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El proceso electoral de este año introduce una modificación relevante para los votantes: los miembros de mesa ya no colocarán stickers ni hologramas en la parte posterior del Documento Nacional de Identidad (DNI)| Foto: Infobae Perú (Clara Giraldo)

Durante la votación, el presidente solicita el DNI al elector y confirma verbalmente su identidad. Entrega las cédulas dobladas y firmadas después de que el secretario verifica los datos en la lista de electores. Asimismo, debe firmar cada cédula como garantía de autenticidad para el conteo posterior.

Entre sus responsabilidades también figura mantener el orden, atender dudas de los votantes y resolver observaciones formuladas por los personeros. Si corresponde, debe aplicar el procedimiento de identidad dudosa o impugnada y dejar constancia en el acta.

Al cierre de la jornada, el presidente dispone el fin de la votación a la hora establecida. Solo podrán sufragar las personas que ya estén en la fila. Después dirige el conteo de las cédulas, supervisa la lectura de los votos y verifica que la cantidad de sobres en el ánfora coincida con el número de ciudadanos que acudieron a votar.

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Finalmente, supervisa el llenado de las actas de escrutinio, las firma con los otros miembros de mesa y los personeros que correspondan, y entrega los sobres con las actas y el material electoral al personal designado.

Una persona deposita una papeleta en una urna con el logo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante un evento electoral en Perú. (ONPE)

Monto y cobro de la compensación económica otorgada por la ONPE

Los ciudadanos que ejerzan de forma efectiva como miembros de mesa recibirán una compensación económica de S/ 165 por cada jornada electoral cumplida. El monto equivale al 3% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente para el proceso electoral de 2026.

El pago corresponde a los miembros titulares, a los suplentes que asuman la función y a los ciudadanos designados de la fila que ejerzan el cargo durante toda la jornada. Para acceder a la compensación, deberán participar desde la instalación de la mesa hasta el escrutinio.

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Quienes se retiren antes de completar sus labores o no se presenten no accederán al pago. La información también señala que los miembros de mesa tendrán derecho a un día de descanso laboral no compensable, tanto en el sector público como en el privado.

La ONPE utilizó en procesos anteriores mecanismos de registro para que los miembros de mesa eligieran una modalidad de cobro. Entre las alternativas mencionadas figuran el depósito en cuenta bancaria, la billetera digital asociada al DNI, el cobro presencial en el Banco de la Nación y la entrega de efectivo coordinada por las ODPE en casos específicos.

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Las fechas y los canales definitivos de pago deben ser publicados por la ONPE. También se incluye el enlace https://gestionpagomiembromesa.onpe.gob.pe/ciudadano/validacion-de-dni para la validación de DNI.

Elecciones 2026 en Perú, récord bajo de movimientos regionales en la contienda |Foto: ONPE

Capacitación presencial y virtual para miembros de mesa habilitada por la ONPE

Los textos proporcionados señalan que los miembros de mesa deben cumplir labores de instalación, votación, escrutinio y entrega de actas. También describen funciones específicas del presidente de mesa y la necesidad de que las mesas estén operativas para el inicio de la jornada electoral a las 7:00.

No obstante, el material entregado no detalla fechas, locales, plataformas ni procedimientos para una capacitación presencial o virtual de los miembros de mesa. Tampoco especifica contenidos, requisitos de inscripción o cronogramas vinculados a esa etapa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Los ciudadanos designados pueden verificar su condición, su local de votación y el cargo asignado con el DNI en la plataforma de consulta electoral de la ONPE.

Sanciones y multa electoral por no cumplir la función de miembro de mesa

El cargo de miembro de mesa es obligatorio para titulares y suplentes, salvo que la persona presente una causa justificada ante los órganos electorales competentes. La obligación comprende la asistencia, la instalación de la mesa, la atención durante el sufragio y la participación en el escrutinio.

La ONPE recuerda a los miembros de mesa seleccionados para la segunda vuelta que deben presentarse a las 6 a.m. en su local de votación. Se reitera que recibirán una compensación económica de 165 soles y un día de descanso laboral.

La sanción por no presentarse, llegar tarde, no firmar la hoja de asistencia o no cumplir la función asignada asciende a S/ 275. El monto aplica para presidente, secretario, tercer miembro y suplentes.

Además de la obligación de ejercer el cargo si fue seleccionado, el ciudadano debe votar. Las personas mayores de 18 años con DNI vigente y domicilio electoral inscrito en el padrón deben acudir al local de votación asignado, salvo las excepciones previstas por la ley. Para los ciudadanos de 70 años a más, el voto es facultativo.

La multa por no votar depende del nivel de pobreza del distrito registrado en el domicilio electoral. En los distritos de pobreza extrema, la sanción es de S/ 27,50; en los distritos pobres no extremos, de S/ 55; y en los distritos no pobres, de S/ 110.

Un ciudadano que no vote y que tampoco cumpla con su labor como miembro de mesa puede acumular ambas sanciones.