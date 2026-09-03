Perú

Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 3 de septiembre

La moneda europea registra un avance respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,91 soles, experimentando un incremento del 0,32% frente al precio de 3,9 soles de la jornada anterior, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,76%, aunque su variación interanual muestra un descenso del -0,32%.

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El euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, manteniéndose en alza durante dos días consecutivos frente al sol peruano. La volatilidad actual del tipo de cambio es del 7,35%, superior a la volatilidad de referencia del 6,99%, lo que sugiere una mayor inestabilidad en el mercado.

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