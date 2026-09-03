Samahara Lobatón estalla contra Youna tras acursarla de agredirlo en discoteca: “Cuando no tenías apoyo, estuve yo y mi familia”

Youna brindó una entrevista a Magaly TV La Firme, desde Estados Unidos, donde reveló las agresiones que sufrió de la madre de su hija. Magaly TV La Firme/ ATV

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Samahara Lobatón respondió a Youna después de que el padre de su hija relatara en ‘Magaly TV La Firme’ un presunto altercado entre ambos en una discoteca de Estados Unidos. La influencer rechazó sus afirmaciones, cuestionó que exponga asuntos personales en televisión y aseguró que prioriza la tranquilidad de sus hijos.

La expareja volvió a intercambiar mensajes públicos luego de que Youna apareciera en el programa de Magaly Medina con marcas en uno de sus brazos. El barbero sostuvo que la hija de Melissa Klug lo arañó, le jaló el cabello y le dobló los dedos durante una discusión, versión que ella ya había negado antes.

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A través de sus redes sociales, Samahara Lobatón publicó un extenso mensaje dirigido a Jonathan Horna, conocido como Youna. “Esta vez no me voy a callar”, escribió al inicio de su descargo.

La influencer afirmó que tanto ella como su familia lo respaldaron en momentos económicos difíciles. “Cuando no tenías ni cómo pagar tu renta, estuvo mi mamá y mi familia para ti. Cuando no tenías apoyo, estuve yo y mi familia”, señaló.

También acusó a su expareja de faltar a la verdad. “Deja de mentirle a todo el mundo. Has vuelto a ser el Jonathan de hace cuatro años, cuando nos separamos”, añadió.

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En su publicación, la participante de realities resaltó que su vínculo con Youna debe estar marcado por la crianza de la hija que tienen en común. “Cúrate y cura tu cabeza. Soy la madre de tu hija, no tu enemiga”, manifestó.

La joven aseguró que, pese a las críticas y conflictos entre ambos, no hará declaraciones negativas sobre él. “Jamás vas a ver que hable mal de ti y eso dice más de mí que de ti”, expresó.

Samahara Lobatón arremetió contra Youna por acusarla de agresión.

Lobatón también contrastó su posición con la que atribuye a Youna. “Mientras tú buscas guerra, yo busco paz para mis hijos”, afirmó. El mensaje llegó después de que el barbero ofreciera una entrevista a Magaly TV La Firme desde Estados Unidos.

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La influencer agregó que no alterará sus planes de viaje por las diferencias con el padre de su hija. “No voy a parar mi viaje por ti ni lo voy a modificar. Es un no negociable”, indicó en la parte final de su pronunciamiento.

El mensaje fue acompañado por capturas de una conversación entre ambos. En uno de los chats difundidos, Lobatón le dice que ella ayudó a construir la imagen que él tenía en Perú. “Yo te dejé como el hombre perfecto”, escribió.

En otra parte de la conversación, Youna le pregunta si viajará al día siguiente. Luego plantea la posibilidad de realizar una transmisión en vivo juntos para desmentir que existan problemas entre los dos.

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Youna aseguró que Samahara lo arañó en una discoteca

La respuesta de Samahara se produjo luego de las declaraciones de Youna en el programa de Magaly Medina. El barbero afirmó que el incidente ocurrió en una discoteca de Estados Unidos, después de que ambos coincidieran fuera de las grabaciones de ‘La prisión del destino 2′.

Según su relato, la discusión tuvo como origen una presunta cercanía entre él y Sheila Sánchez. Youna sostuvo que Lobatón le pidió explicaciones porque pensaba que él había besado o que iba a dormir con otra participante.

Youna sobre contó que Samahara Lobatón lo agredió en una discoteca de Miami.

“Ella me arañó el brazo, me apretó los dedos, me jalaba y todo, y no me dejaba salir porque pensaba que yo me iba a dormir con Sheila”, declaró en el espacio de ATV. El joven mostró ante cámaras las marcas que, según su versión, quedaron tras el episodio.

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Youna relató que ingresó al baño del local y que, al salir, encontró a Samahara esperándolo. Dijo que ella le pidió que jurara que no había tenido un acercamiento con Sheila. El barbero aseguró que volvió a entrar al baño para evitar una discusión mayor.

El exintegrante del reality sostuvo que, al intentar retirarse, su expareja volvió a sujetarlo. También afirmó que los dueños de la discoteca intervinieron y plantearon que uno de los dos dejara el lugar.

Samahara ya había rechazado que existiera una agresión

Antes de la entrevista de Youna, Samahara Lobatón se había referido al encuentro en una discoteca de Miami. La influencer admitió que coincidieron durante una salida, pero negó haberlo agredido físicamente.

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“No hubo golpes, no hubo galletazo, no hubo escándalos, no hubo agresión”, afirmó. La joven sostuvo que, si el hecho hubiera tenido la gravedad que plantea el barbero, la seguridad del local o la Policía habrían intervenido.

Lobatón también descartó una reconciliación con Youna. En una entrevista previa, dijo que fue clara al comunicarle que no retomaría la relación y que esperaba poder mantener una convivencia adecuada con él por el bienestar de su hija.

Youna realiza declaraciones públicas sobre un incidente de agresión ocurrido con Samahara Lobatón a la salida de un establecimiento nocturno.