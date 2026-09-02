General Víctor Revoredo tras ser desmentido por padre del empresario secuestrado en Trujillo: “Lo respetamos, es un agraviado”

Revoredo aseguró que la PNP respeta los cuestionamientos del padre de Jenss Lara Tantaquilla, aunque defendió las acciones policiales tras el secuestro

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El director de Investigación Criminal de la Policía Nacional (PNP), Víctor Revoredo, respondió este miércoles a las declaraciones del padre del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla, quien ha cuestionado públicamente la actuación policial en el secuestro de su hijo y aseguró que fue él quien gestionó su liberación.

“Lo que hable el papá nosotros respetamos, es un agraviado, es una víctima y nosotros respetamos lo que él indica. Nosotros no confrontamos a nadie”, afirmó el general al ser consultado por periodistas en Trujillo.

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El oficial defendió, sin embargo, el trabajo desplegado por la PNP tras el secuestro y vinculó la investigación con la captura en Bolivia de Jhonsson Smith Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, cabecilla de la organización criminal Los Pulpos, a la que se le atribuyen el rapto y el cuádruple asesinato de los acompañantes del empresario.

“Nosotros respetamos a esa familia, esa querida familia. Nosotros respetamos lo que ellos indiquen (...) Acá se ha hecho toda la trazabilidad”, agregó al afirmar que, desde que la Policía tuvo conocimiento del secuestro, se desplegaron acciones de inteligencia para establecer la estructura detrás del delito, una versión que ha sido negada por el padre de Lara Tantaquilla.

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Eleuterio Lara aseguró que realizó las gestiones por sus propios medios y puso en duda el seguimiento de las cámaras de seguridad durante el secuestro

Revoredo también fue consultado por la presencia de un patrullero en las inmediaciones de la zona por la que circulaban los secuestradores, detrás del vehículo en el que viajaban el empresario y sus allegados, pero respondió de forma escueta. “Todo lo que aparece en escena es parte de investigación”, afirmó.

Añadió que las autoridades esperan información procedente de los teléfonos incautados durante las operaciones realizadas en Bolivia, elementos que, según indicó, podrían aportar nuevos datos a la investigación.

“En estos momentos estamos a la espera de los celulares que ha incautado, que ha incautado la policía de Colombia, perdón, de Bolivia y ahí se verá”, dijo.

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También señaló que la recreación de los hechos corresponde al Ministerio Público y que se dispuso la llegada de equipos especializados para realizar pericias dentro de los procedimientos establecidos. Ante una eventual participación de agentes policiales en el secuestro, afirmó que la institución detiene incluso a “cualquier operador que traicione”.

El jefe policial vinculó el caso con la captura en Bolivia de “Jhonsson Pulpo”, señalado como cabecilla de Los Pulpos

El padre del empresario, Eleuterio Lara, ha desmentido la versión oficial sobre la liberación de su hijo y aseguró que fue él quien realizó las gestiones para conseguirla, no la PNP, y refirió que recurrió a un “conocido” de ‘Los Pulpos’ para lograr la liberación, pese a que los secuestradores exigían 5 millones de dólares que, afirmó, no desembolsó.

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“He corrido por mi lado a sacar la información de las cámaras. No he tenido apoyo policial. La Policía tenía que hacer el recorrido de cámaras; sin embargo, yo lo he hecho. Hasta el día de hoy, no han abierto los celulares (de las víctimas)”, dijo.

“Para vestirse de policías, de personal militar, es porque está coludida la Policía. (...) Quiero hacer llegar mi sentido pésame a todos los familiares, que yo no los he conocido, a uno, solamente a uno, solamente a uno he conocido. Me indigna este secuestro de mi hijo y me indigna que hasta ahora la policía no haya hecho nada”, señaló.

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