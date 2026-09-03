Perú

Vasco Madueño comparte foto de joven de Guillermo Dávila y se compara: “Tenemos un aire por ahí o no”

El hijo del reconocido cantante se mostró emocinado con esta curiosa comparación y dejó que sus seguidores se pongan creativos con los elogios

Composición de dos fotos con Vasco Madueño a la izquierda vistiendo traje verde y Guillermo Dávila a la derecha en traje gris
Vasco Madueño difunde una fotografía suya junto a una de Guillermo Dávila para comparar el parecido físico entre ambos.
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Vasco Madueño compartió una fotografía de Guillermo Dávila cuando era joven y abrió el debate sobre el parecido físico entre ambos. El músico peruano publicó la imagen en sus historias de Instagram y dejó una pregunta para quienes siguen su actividad en redes sociales.

¿Tenemos un aire por ahí o no?”, escribió Vasco Madueño junto a la fotografía de su padre. La publicación reunió reacciones de usuarios que coincidieron en que existen rasgos similares entre el joven artista y el cantante venezolano.

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La imagen mostró a Guillermo Dávila en una etapa temprana de su carrera. A partir de esa postal, varios seguidores de Vasco resaltaron las coincidencias en sus facciones y aprovecharon la publicación para dejar mensajes dirigidos a ambos.

Captura de pantalla de una publicación de Instagram con el retrato de un hombre joven y una sección lateral de texto y comentarios
Vasco Madueño comparte una fotografía del cantante Guillermo Dávila durante su juventud para comparar su parecido físico en una publicación de Instagram.

Increíble el parecido con tu padre. Te queremos, Vasco”, escribió una usuaria. Otros comentarios fueron más enfáticos con la comparación y sostuvieron que el parecido no se limitaba a algunos detalles.

“¿Un aire? No, mi amor, un ventarrón, porque eres idéntico a Guille”, señaló otra seguidora. También aparecieron frases como “Dios, igualitos”, “Bello Vasco, increíble, eres el clon de tu padre” e “Idéntico, igualito, el clon de su padre”.

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Algunos usuarios relacionaron la publicación con la trayectoria de Dávila, conocido por su carrera musical y sus participaciones en producciones televisivas. Vasco, por su parte, continúa desarrollando su camino artístico y en los últimos días sumó una nueva experiencia profesional fuera de la música.

Vasco Madueño debutó en Al fondo hay sitio este 2026 con su primera aparición como el universitario Eduardo.
Vasco Madueño debutó en Al fondo hay sitio este 2026 con su primera aparición como el universitario Eduardo.

El cantante no agregó más detalles sobre la fotografía ni sobre el momento en que fue tomada. Su mensaje, breve y en tono cercano, bastó para que la comparación se instalara entre sus seguidores.

Vasco Madueño habló de su paso pro Al Fondo Hay Sitio

Vasco Madueño se integró al elenco de Al fondo hay sitio, teleserie de América Televisión, con el personaje de Eduardo. El joven músico conversó con América Espectáculos sobre sus primeras jornadas de grabación y la recepción que encontró en el equipo de la producción.

El artista dijo que afrontó este debut con tranquilidad y entusiasmo. “Muy tranquilo, muy feliz y muy emocionante, claro que sí”, respondió cuando le consultaron por su ingreso a la ficción.

Madueño también se refirió a Eduardo, el rol que empezó a aparecer hace pocos días en la trama. Aunque evitó adelantar demasiados elementos de la historia, dejó claro que el personaje tendrá matices que se conocerán a lo largo de los capítulos.

“Sí, Eduardo. Un chico interesante. Bueno, ya saben, tiene sus cosas, pero la verdad que estoy disfrutando mucho interpretarlo”, manifestó en declaraciones recogidas por América Espectáculos.

El programa "Espectáculos" presenta el debut actoral de Vasco Madueño, hijo del cantante Guillermo Dávila, en la exitosa serie peruana "Al Fondo Hay Sitio". El reportaje incluye escenas de su personaje, Eduardo, y entrevistas con él y su compañera de reparto, Adriana Campos Salazar. Video: América TV / América Espectáculos

La llegada de Eduardo plantea una nueva dinámica dentro de la historia de Al fondo hay sitio. El personaje compartió su primera escena con María Paz, llamada Mapi por los demás personajes de la teleserie.

Adriana Campos Salazar, quien da vida a María Paz, se pronunció sobre la incorporación de su compañero. La actriz aseguró que el recibimiento fue positivo y adelantó algunos rasgos del recién llegado a la ficción.

“Bien, muy bien. Sí, claro. Bueno, el personaje es canchero, así que sí”, comentó Campos Salazar sobre el papel de Madueño.

La participación de Vasco en la producción marca un nuevo paso en su carrera pública. Mientras sus seguidores comentaban el parecido con Guillermo Dávila, el músico empezó a mostrar otra faceta frente a las cámaras, esta vez desde la actuación.

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