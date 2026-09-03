Perú

Corrupción en Puno: detienen a alcalde y funcionarias de Huacullani por exigir S/ 30 mil de coima a contratista

Un empresario denunció que le exigieron dinero para cancelar la deuda pendiente por trabajos contratados por la municipalidad distrital en la provincia de Chucuito

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Puno, en coordinación con la DIRCOCOR, detuvo en flagrancia al alcalde del distrito de Huacullani, Magno Tito Apaza, junto a su asesora y tesorera, por presuntamente solicitar una coima de más de 30,000 soles a una empresa constructora.
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El alcalde de Huacullani, Magno Tito Apaza Mamani, fue detenido junto con dos trabajadoras municipales por el presunto cobro de S/ 30 mil a un contratista que buscaba el pago pendiente por la instalación de césped sintético en una comunidad de la provincia de Chucuito, en la región Puno.

La intervención ocurrió el miércoles 2 de septiembre dentro de la Municipalidad Distrital de Huacullani, según informó la Policía Nacional del Perú (PNP). También fueron detenidas Rocío Ana Flores Maquera, tesorera de la comuna, y Magda Claret Mamani Chambilla, encargada del agente del Banco de la Nación.

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La investigación está a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción y de la Dirección Contra la Corrupción de la PNP. En las diligencias participaron los fiscales William Otazú Pinto y Christhian Derly Arenas Velásquez.

Detienen al alcalde de Huacullani por presunto pedido de S/ 30 mil a un contratista
Detienen al alcalde de Huacullani por presunto pedido de S/ 30 mil a un contratista| Foto: Difusión

Contrato por S/ 349 mil contemplaba césped sintético en Challacollo

El caso está vinculado con el Contrato N.° 009-2026-MDH, firmado entre la Municipalidad de Huacullani y Ferbicons Constructores S.A.C. para la adquisición e instalación de césped sintético en la comunidad de Challacollo.

El acuerdo establecía un monto de S/ 349 mil. La empresa sostuvo que concluyó la obra en junio, aunque después enfrentó problemas para obtener el pago total por el servicio.

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De acuerdo con la denuncia, la municipalidad efectuó un abono de S/ 69 mil, una cifra equivalente a cerca del 20 % del valor contractual. El representante de la compañía acudió en varias oportunidades a la sede edil para reclamar el saldo.

La denuncia fue presentada el 1 de septiembre ante la Fiscalía por el representante legal de la empresa. Según su versión, el alcalde le solicitó inicialmente S/ 34 mil 900 para atender la obligación económica pendiente.

Puno, arrestan al alcalde de Huacullani y dos funcionarias por presunto cohecho
Puno, arrestan al alcalde de Huacullani y dos funcionarias por presunto cohecho | Foto: Difusión

El empresario afirmó que la suma luego quedó fijada en S/ 30 mil, monto que debía entregar para que la municipalidad desembolsara el dinero restante de la obra. También proporcionó un registro de audio que quedó bajo custodia del Ministerio Público.

La Policía indicó que la entrega se coordinó como parte de un operativo con dinero previamente identificado. Los billetes fueron fotocopiados y tratados con reactivo ultravioleta, un procedimiento que permite determinar su eventual relación con la transacción denunciada.

PNP halló los S/ 30 mil durante la operación en la municipalidad

Efectivos de la Dirección Contra la Corrupción intervinieron el local municipal con apoyo de un equipo del Departamento Anticorrupción de la PNP en Puno. Durante la diligencia, los agentes encontraron S/ 30 mil en efectivo, de acuerdo con el parte policial.

Los tres intervenidos quedaron detenidos en condición de flagrancia por el presunto delito de cohecho. La Fiscalía continúa con las diligencias para establecer la participación de cada uno y definir las medidas que solicitará ante el Poder Judicial.

Canales de ayuda

La Policía Nacional del Perú (PNP) recibe denuncias por presuntos actos de corrupción a través de la Central Única de Denuncias del Ministerio del Interior, una plataforma que permite reportar irregularidades vinculadas con efectivos policiales o dependencias del sector Interior.

ElMinisterio Público – Fiscalía de la Naciónrecibe denuncias sobre presuntos delitos de corrupción a través de sus sedes fiscales y sus canales de integridad institucional.

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