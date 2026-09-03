Teleférico de Miraflores se encuentra en marcha blanca y se alista para operar con tarifas diferenciadas para vecinos y turistas

El “Vaivén Miraflores” se prepara para iniciar operaciones comerciales en los próximos días. Imagen referencial

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El primer teleférico de Lima se encuentra en la fase previa a su apertura comercial en Miraflores. El sistema, denominado “Vaivén Miraflores”, atraviesa el tramo que une el Parque Domodósola con la Playa Redondo, en la Costa Verde, mediante un recorrido aéreo de 305 metros.

La infraestructura forma parte de un proyecto valorizado en 10 millones de dólares y promovido por la Municipalidad de Miraflores mediante un convenio edil. La operación estará a cargo del Consorcio Zigzag Teleféricos, con tecnología de la empresa Doppelmayr.

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El sistema ya pasó por la fase técnica y cuenta con certificación de la infraestructura mecánica y operativa bajo estándares europeos. De acuerdo con Felipe Ojeda, vocero de la Municipalidad de Miraflores, citado por la Agencia Andina, el servicio se encuentra en etapa de “marcha blanca”, con recorridos para vecinos de la zona.

La puesta en servicio para el público general depende de trabajos finales en las instalaciones. Entre ellos figura la colocación de un ascensor destinado a facilitar el acceso de personas con discapacidad, usuarios de sillas de ruedas y adultos mayores. La municipalidad estima que la inauguración oficial ocurrirá “en los próximos días”.

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Recorrido entre el malecón y la Costa Verde

El Teleférico Turístico Vaivén Miraflores prevé iniciar operaciones a fines de agosto de 2026, sujeto a la certificación de seguridad. Composición: Infobae

El trayecto conecta el Parque Domodósola, ubicado entre el puente de La Paz y Larcomar, con la Playa Redondo, en la parte baja de Miraflores. El recorrido completo toma cerca de dos minutos.

El funcionamiento corresponde al sistema conocido como “vaivén”: una cabina asciende mientras la segunda desciende. Esta modalidad permite mantener el servicio entre ambos puntos mediante el desplazamiento simultáneo de las dos unidades.

La Agencia Andina realizó un recorrido de ida y vuelta durante la etapa de pruebas y reportó un trayecto tranquilo. Desde las cabinas se observan el mar, Larcomar y el Circuito de Playas de la Costa Verde.

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El sistema también permitirá evitar el tránsito vehicular entre la parte superior del distrito y la zona de playa durante el desplazamiento entre ambos puntos.

Dos cabinas con espacio para pasajeros y equipos

El teleférico dispone de dos cabinas con capacidad para 15 personas cada una. Diez pasajeros pueden viajar sentados y cinco de pie.

Una de las características incorporadas al diseño corresponde al traslado de implementos utilizados en actividades deportivas. Cada cabina puede transportar dos bicicletas o dos tablas de surf al mismo tiempo.

Esta configuración permite que los usuarios accedan a la Costa Verde con sus propios equipos, además del transporte de pasajeros. El servicio también contempla el traslado de coches para bebés, según la información proporcionada sobre el proyecto.

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Ascensor y medidas de seguridad pendientes

El Teleférico Turístico Vaivén Miraflores registra un avance del 91 % y podría inaugurarse a fines de agosto de 2026. (Créditos: Andina)

Antes del inicio de las operaciones comerciales, la Municipalidad de Miraflores y la empresa operadora deben completar la instalación del ascensor de accesibilidad universal. Esta infraestructura permitirá el ingreso de personas con discapacidad, usuarios de sillas de ruedas y adultos mayores.

También quedan pendientes algunos ajustes menores relacionados con los servicios complementarios y la boletería. La fecha exacta de inauguración todavía no está definida.

El esquema de seguridad contempla personal de rescate de forma permanente. Los trabajadores contarán con arneses para intervenir ante alguna eventualidad durante el funcionamiento del sistema.

Tarifas diferenciadas para los usuarios

El teleférico de Miraflores conectará el Malecón con las playas de la Costa Verde en tiempo record. - Crédito Composición Infobae/Andina/Connie Calderon

El servicio contará con un sistema de cobro mediante reserva virtual y código QR. El tarifario estará dividido en tres categorías: vecino miraflorino, turista nacional y turista extranjero.

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Los residentes de Miraflores accederán a un descuento especial respecto de las demás categorías. El precio final todavía no está establecido, aunque la estimación inicial sitúa el viaje de ida y vuelta entre S/ 15 y S/ 20.

Felipe Ojeda señaló que la empresa operadora ofrecerá precios “inferiores al valor de un viaje en taxi desde el acantilado hacia la playa”.

La definición del tarifario definitivo forma parte de los aspectos previos al inicio de la operación comercial del teleférico.