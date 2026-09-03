Premier Luis Galarreta: La promesa de trabajar “desde el día uno” no evitó hechos sangrientos como el de Trujillo

Luis Galarreta reconoció que la ofensiva del Gobierno contra la criminalidad no ha evitado hechos violentos como el secuestro y asesinato de cuatro personas en Trujillo

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El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, reconoció este miércoles que la promesa del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori de combatir el crimen “desde el día uno” no ha impedido que se produzcan hechos sangrientos como los registrados recientemente en Trujillo, donde un empresario minero fue secuestrado durante un ataque armado ocurrido el fin de semana, que dejó cuatro de sus acompañantes asesinados.

“Nosotros, el gobierno de la presidenta Fujimori lo dijo, que desde el primer día vamos a trabajar contra esta lacra de la sociedad, estos delincuentes asesinos”, afirmó durante una rueda de prensa posterior a la llegada a Lima del capturado líder criminal de ‘Los Pulpos’, Jhonsson Smit Cruz Torres.

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Sin embargo, el primer ministro matizó que comenzar a trabajar contra la criminalidad desde el primer día no significa que puedan evitarse de inmediato situaciones violentas.

“Evidentemente, el primer día trabajar lamentablemente no quiere decir que no vamos a tener situaciones complicadas como las que hemos tenido y lamentamos el asesinato de estos cuatro jóvenes y de este señor que fue secuestrado, que felizmente está liberado”, señaló.

Bajo un impresionante despliegue de seguridad, 'Jhonsson Pulpo' fue trasladado a Lima para enfrentar a la justicia. Este criminal es acusado de graves delitos como secuestro, extorsión y sicariato. (Crédito: Canal N)

Galarreta sostuvo que el objetivo del Ejecutivo es impedir que las organizaciones criminales continúen amenazando a la población y al Estado, y aseguró que las autoridades perseguirán a los responsables independientemente del país en el que se encuentren.

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“Lo que quiere decir (la promesa que Fujimori reiteró en campaña) es que no vamos a permitir que estos delincuentes amenacen a la sociedad y al Estado en su conjunto”, manifestó.

El jefe del gabinete destacó además la intervención de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en las operaciones vinculadas con el caso, así como la colaboración de las autoridades bolivianas.

“Nuestras Fuerzas Armadas han cumplido un rol fundamental con colaboración también de la policía boliviana. Nuestra policía peruana ha tenido una respuesta inmediata”, afirmó.

Aseguró que el Gobierno reforzará las capacidades de la Policía mediante mayor inteligencia, preparación y equipamiento, como parte de un plan que contempla la adquisición de nuevos instrumentos para enfrentar al crimen organizado.

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El presidente del Consejo de Ministros sostuvo que la promesa de combatir el crimen “desde el día uno” implica una acción sostenida, no la eliminación inmediata de la violencia

“Lo que quiero resaltar aquí es que no importa en qué país estén, dónde estén, en qué momento sean, nosotros vamos a ir tras estos delincuentes asesinos”, dijo.

“Y esperemos con mayor inteligencia, con mayor preparación, con más instrumentos, que es lo que tenemos en el plan para poder comprar y dotar a nuestra policía, tratar justamente en lo que viene el tiempo, evitar situaciones lamentables”, agregó.

Finalmente, volvió a defender la estrategia anunciada por el Gobierno y destacó la rapidez con la que actuaron las fuerzas de seguridad tras los hechos de Trujillo.

“Pero la respuesta es desde el día uno y desde el día uno dijimos que vamos a enfrentarlos y vamos a capturarlos. Eso es lo principal que quiero destacar hoy día”, concluyó.

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A ‘Los Pulpos’ se le atribuye el secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, ocurrido la madrugada del domingo en Trujillo. La víctima se desplazaba en un vehículo de alta gama junto a cuatro acompañantes, entre ellos dos mujeres, cuando fueron interceptados por sujetos con uniformes policiales.

El ataque ocurrió a pocos metros de la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). Los atacantes vestían prendas similares a las que utiliza el Grupo Especial Contra la Lucha contra el Crimen Organizado (Grecco).