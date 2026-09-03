Keiko Fujimori pide al Congreso facultades para acelerar expulsión de migrantes indocumentados

Durante su gira por San Martín, la presidenta Keiko Fujimori abordó temas de seguridad ciudadana y pidió al Congreso herramientas para enfrentar a los grupos criminales. (Crédito: TV Perú)

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La presidenta Keiko Fujimori solicitó al Congreso de la República facultades especiales para acelerar la expulsión de migrantes indocumentados y enfrentar la criminalidad organizada en el país. El pedido, según declaró la mandataria a TV Perú, forma parte de un paquete de medidas orientado a recuperar el orden interno y hacerle frente a la creciente criminalidad.

Las declaraciones se produjeron durante una visita de trabajo a la provincia de Rioja, en la región San Martín, donde Fujimori también anunció la compra estatal de arroz para pequeños productores y la entrega de ocho mil títulos de propiedad agrícola.

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La presidenta Keiko Fujimori solicita facultades al Congreso de Perú para acelerar la expulsión de migrantes indocumentados y combatir la criminalidad organizada. (Infobae Perú/Agencia Andina)

Facultades para fortalecer inteligencia y penales

La mandataria explicó que las facultades solicitadas permitirían determinar a las organizaciones criminales como grupos hostiles o terroristas, una calificación que endurecería el marco legal para su persecución. “Necesitamos fortalecer el servicio de inteligencia, porque desde hace unos años no tienen capacidad operativa”, afirmó Fujimori en declaraciones recogidas por TV Perú.

La presidenta añadió que el objetivo también incluye lograr que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actúen de manera conjunta y asuman mayor control de los penales del país. “Invocamos al Congreso de la República a que ellos puedan analizar este pedido de facultades de una manera rápida”, sostuvo.

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La presidenta Keiko Fujimori visitó San Martín, donde reafirmó sus compromisos de campaña con el sector agrícola, la formalización de la propiedad y el desarrollo de proyectos de infraestructura para la región. (Crédito: TV PERÚ)

Coordinación institucional

Sobre el trabajo actual en materia de seguridad, Fujimori detalló que existe coordinación entre la Policía, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y el Poder Judicial. La mandataria calificó el pedido de facultades especiales como la parte más relevante de su agenda de seguridad, al vincularlo directamente con la recuperación del orden público y la respuesta al fenómeno climático de El Niño.

Consultada sobre una obra paralizada en la carretera Soritor-Rodríguez de Mendoza, la presidenta indicó que existen miles de proyectos detenidos a nivel nacional y que cada ministerio realiza un análisis técnico para garantizar su financiamiento y ejecución.

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Keiko Fujimori atiende a la prensa durante su visita oficial a la provincia de Rioja para abordar temas de seguridad pública. (Presidencia de la República)

Expulsión de inmigrantes indocumentados

La presidenta Keiko Fujimori señaló que el pedido de facultades especiales presentado ante el Congreso incluye una política para acelerar la expulsión de inmigrantes indocumentados. La medida forma parte de las acciones planteadas por el Ejecutivo en materia de seguridad, junto con el combate a las organizaciones criminales, el fortalecimiento del servicio de inteligencia y una mayor participación de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Fujimori precisó que el Congreso recibió la solicitud de facultades el día previo a su visita a San Martín y exhortó al Legislativo a evaluar el pedido con rapidez. La mandataria no detalló el mecanismo que se aplicaría para acelerar las expulsiones ni estableció un plazo para su implementación.

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