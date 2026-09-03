Ignacio Buse ganó cuantioso premio económico tras clasificar a segunda ronda del US Open 2026

Ignacio Buse sumó nuevo premio económico luego de vencer a Marcos Giron y clasificar a la segunda ronda del US Open 2026.

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Ignacio Buse extendió su buen momento en el circuito. El miércoles 2 de septiembre, el tenista peruano superó por 3-2 al estadounidense Marcos Giron, en un partido que se prolongó por más de cuatro horas, y avanzó a la segunda ronda del US Open 2026.

Buse no solo avanzó de ronda, sino que también aseguró un importante premio económico, que le permitirá afrontar con mayor respaldo su preparación para los próximos torneos. En esta nota, conoce el monto que ganó.

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El peruano se impuso ante el estadounidense y clasificó a segunda ronda del Grand Slam - Crédito: ESPN

El monto económico que ganó Ignacio Buse en US Open 2026

Ignacio Buse ya había asegurado 140 mil dólares —unos 470 mil soles— por disputar la primera ronda del cuadro principal del US Open 2026.

Tras avanzar a la segunda fase, sumó otros 190 mil dólares, equivalentes a cerca de 638 mil soles. Así, el tenista peruano acumula 330 mil dólares, más de 1,1 millones de soles, por sus dos primeros partidos en el torneo estadounidense.

Ahora irá por la clasificación a la tercera ronda. Si lo consigue, recibirá 290 mil dólares adicionales, alrededor de 974 mil soles, una cifra que casi duplicaría lo obtenido hasta el momento.

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Los premios económicos de la US Open 2026.

Así fue su clasificación a segunda ronda

Ignacio Buse avanzó a la segunda ronda del US Open 2026 tras imponerse al estadounidense Marcos Giron en un partido de cinco sets que se extendió por más de cuatro horas. El peruano remontó un encuentro cambiante y ganó por 3-2, con parciales de 3-6, 6-3, 7-6, 6-7 y 6-1.

Fue el primer duelo al mejor de cinco mangas que disputó en su carrera profesional. Buse respondió en el momento decisivo con un quinto set contundente: quebró el servicio de Giron en tres ocasiones y cerró el triunfo ante los cánticos de “Perú, Perú” en la cancha 6 de Flushing Meadows.

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El estadounidense tomó ventaja en el inicio tras adjudicarse el primer parcial por 6-3. Buse reaccionó en la segunda manga, quebró de entrada y se colocó 3-0 antes de igualar el marcador con otro 6-3.

El tercer set estuvo marcado por una interrupción de casi dos horas debido a la lluvia, cuando el peruano ganaba 4-3. Tras la reanudación, sostuvo su ventaja y se impuso en el desempate para quedar arriba en el marcador general.

Giron forzó el quinto set luego de ganar una cuarta manga muy equilibrada, que también se definió en el ‘tie break’. No obstante, el ‘Colorado’ mantuvo la solidez en el tramo final, rompió el saque de su rival en el primer juego y amplió la diferencia hasta sellar la clasificación con un 6-1.

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En la segunda ronda, Buse enfrentará al francés Benjamin Bonzi, a quien derrotó el último viernes en las semifinales del ATP 250 de Winston-Salem.

Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi EN VIVO HOY: punto a punto del partido por segunda ronda del US Open 2026. Crédito: ATP.

Ignacio Buse se enfrenta hoy a Benjamin Bonzi

Ignacio Buse ya conoce la programación de su partido ante Benjamin Bonzi por la segunda ronda del US Open 2026. El duelo se jugará este jueves 3 de septiembre, en el último turno de la cancha 13 del complejo de Flushing Meadows.

El encuentro comenzará no antes de las 15:00 horas de Perú, aunque el horario dependerá de la duración de los partidos programados previamente en ese escenario.

El tenista peruano buscará avanzar a la tercera ronda del Grand Slam estadounidense ante el francés, a quien venció el último viernes en las semifinales del ATP 250 de Winston-Salem. La transmisión estará a cargo de Disney+, plataforma que posee los derechos del US Open para Latinoamérica.

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