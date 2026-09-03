Se conoció el factor fundamental que aseguró la continuidad de Pablo Guede tras polémica en Alianza Lima

Pablo Guede elogió a los jugadores de Alianza Lima tras quedar a un paso de ganar el Torneo Apertura.

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La continuidad de Pablo Guede estuvo en duda en las últimas horas tras la difusión de la polémica con el representante de Paolo Guerrero y el balance financiero de Alianza Lima. Las especulaciones que apuntaban a un posible renuncia empezaron a crecer generando un ambiente de incertidumbre.

Sin embargo, se pudo conocer que el DT seguirá al mando de los ‘blanquiazules’ y su intención de dejar el cargo retrocedió. Se reunió con la dirigencia y dejó en evidencia su incomodidad por un asunto puntual: interpretó el déficit económico como un tema administrativo y no como una cuestión deportiva.

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¿Quién convenció a Pablo Guede para que se quede en Alianza Lima?

En medio de la incertidumbre por la continuidad de Pablo Guede, se informó que hubo un factor clave para darle tranquilidad al DT y marcar su permanencia. El argentino estaba incomodo por las polémicas que se instalaron en el club victoriano.

“¿Sabes quién ha sido clave en darle tranquilidad a Pablo Guede? Franco Navarro padre ha sido clave para poder darle tranquilidad y para decirle algo que creo que es importante para Pablo Guede y para su comando técnico. Mira, de todo lo externo, lo dirigencial, lo político que pueda pasar en Alianza, yo me encargo, yo lo asumo y tú toda la energía que tienes, métetela en el plantel, en dirigir al equipo que te respalda, que de lo demás nosotros con Franco nos vamos a encargar", comentó Kevin Pacheco en el programa ‘Fútbol Satélite’.

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El periodista Kevin Pacheco reveló detalles de la reunión entre el DT con la dirigencia 'blanquiazul'. (Fútbol Satélite)

Además, el periodista deportivo apuntó que Guede es un entrenador que le gusta trabajar en un ambiente donde puede aportar no solo en lo deportivo: “Me lo comentaba ayer alguien bastante cercano a los dos, tanto a Pablo Guede como a Franco Navarro; él ha quedado más tranquilo también porque creo que Pablo Guede es un entrenador que, más allá de lo que tiene que ver con su plantel, le gusta también la manera de aportar, si quieres, una tranquilidad para la institución”.

La molestia de Pablo Guede tras filtración de información

Pablo Guede cuestionó las filtraciones de información desde el interior de Alianza Lima luego de que se difundiera una versión sobre Marco Huamán.

El técnico argentino había expresado su molestia tras la derrota frente a Deportivo Garcilaso, cuando un periodista le consultó por un supuesto regreso del jugador para ese encuentro.

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Según explicó, Huamán todavía se recuperaba de una lesión. El entrenador sostuvo que la información publicada surgió de una broma que le hizo al futbolista.

“Le hice un chiste a Huamán”, afirmó Guede. El técnico contó que le dijo al jugador que lo necesitaba para el sábado y que, al día siguiente, la prensa difundió el posible retorno.

Guede pidió que se revisaran las fuentes de ese tipo de versiones y mostró sorpresa por la circulación de detalles internos. “Esa es la gente que tenemos adentro del club”, expresó el argentino al referirse a las filtraciones.

El entrenador argentino analizó la derrota de los 'blanquiazules' ante el 'rico garci'. (Video: L1 MAX)

Próximo partido de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026

Alianza Lima visitará a Juan Pablo II en Chongoyape después de la derrota ante Deportivo Garcilaso, resultado que terminó con su invicto en Matute y lo dejó a cuatro puntos de los líderes del Torneo Clausura.

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El encuentro corresponde a la fecha ocho y se jugará el domingo 6 de septiembre, desde las 15:00 horas, en el estadio de Chongoyape.

El cuadro blanquiazul buscará recuperarse fuera de casa y reducir la distancia que lo separa de la cima del campeonato. L1 MAX transmitirá el partido de manera exclusiva. La señal estará disponible mediante los operadores Best Cable, DIRECTV, Claro, Win y Movistar.

Alianza Lima vs Juan Pablo II: día, hora y dónde ver partido en Chongoyape por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.