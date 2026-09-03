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Fiscal Tomás Gálvez afirma que ley que mantiene al general Arriola en su cargo “es inconstitucional”

El titular del Ministerio Público consideró que un presidente debería tener el poder de nombrar a un comandante general de la PNP que sea de su confianza

Fiscal Tomás Gálvez afirma que ley que mantiene al general Arriola en su cargo “es inconstitucional”. (Foto: Composición - Infobae Perú)
Fiscal Tomás Gálvez afirma que ley que mantiene al general Arriola en su cargo “es inconstitucional”. (Foto: Composición - Infobae Perú)
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El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez sostuvo que el presidente de la República debería ser capaz de cambiar al comandante general de la Policía al inicio de su mandato y calificó de inconstitucional la norma que limita esa decisión.

A raíz de las críticas generadas contra el comandante general de la PNP Óscar Arriola por los resultados de la lucha contra la inseguridad durante su gestión, el representante del Ministerio Público indicó la presidenta Fujimori debería poder otorgarle el cargo de Comandante General de la PNP a una persona de su confianza.

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“Esa norma inclusive yo creo que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque si entra un nuevo gobierno, tiene que tener un comandante general de la policía que sea de su confianza. Si es el comandante supremo de las fuerzas armadas y policiales, ¿cómo le vas a quitar la facultad de cambiar al comandante general cuando inicia su gobierno? Yo creo que ahí, si se hace un análisis adecuado, el presidente de la República puede cambiar al comandante general de la policía”

Las críticas de Gálvez a Arriola

Gálvez aclaró que su planteo no responde a una animadversión personal contra el general Arriola, aunque reconoció un conflicto previo. “No porque yo esté en contra de Arriola, a pesar de que, bueno, él ha sido bastante malcriado conmigo”.

Óscar Arriola con uniforme policial y Tomás Gálvez con traje y medalla institucional permanecen sentados junto a micrófonos
Tomás Gálvez y Óscar Arriola intervienen en una conferencia de prensa en la sede del Ministerio Público del Perú en octubre de 2025.

En su evaluación, el cuestionamiento es de enfoque operativo de la PNP para enfrentar a la criminalidad. “Él, en lugar de enfocarse en la lucha contra la criminalidad, las organizaciones criminales grandes, ha priorizado tener a la Policía en su escritorio haciendo la investigación preliminar y esa es su bandera de lucha”.

El fiscal de la Nación cerró su crítica con una referencia directa a las prioridades que, en su opinión, debieron guiar la gestión policial. “La perspectiva era enfrentarse al crimen organizado, que no lo está haciendo con la debida eficacia”.

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Fiscal Gálvez admite que no habla con el general Arriola

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, confirmó que dejó de comunicarse directamente con el cuestionado comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, a raíz de un desencuentro por el manejo del caso de irregularidades en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Yo he conversado bastante en los primeros tiempos, pero a raíz del caso de la ONPE, en que él decía que estamos ante un caso de flagrancia y que había que detener a todos, a partir de ese momento en que él fue bastante descortés y prepotente, prácticamente ya no me comunico con él”, relató el fiscal en entrevista con Exitosa.

Tomás Gálvez, Fiscal de la Nación, expone las discrepancias operativas con el general Óscar Arriola. El fiscal explica por qué decidió distanciarse de él tras un incidente en el que el general habría presionado por detenciones sin flagrancia durante un caso relacionado a la ONPE.

El caso al que se refirió Gálvez corresponde a la investigación por irregularidades durante las elecciones generales de abril, cuando la Fiscalía inició investigación a funcionarios de la ONPE por las demoras en la entrega de material electoral. Según el fiscal, Arriola sostuvo en ese momento que se trataba de un caso de flagrancia y planteó la detención de varios implicados.

“Si se detenía a todos en supuesto flagrante delito electoral, se anula el proceso electoral. No podía ser y además no había flagrancia”, afirmó Gálvez, quien señaló que el fiscal provincial a cargo había dejado constancia en un acta de que no existían los elementos para una detención en flagrancia. El fiscal de la Nación indicó que, pese a esa acta, Óscar Arriola insistió en que se procediera con las detenciones “a la fuerza, a la mala”.

“Cuando yo le digo que no había flagrancia y el fiscal provincial había hecho un acta indicando que no hay flagrancia, él quería que se detenga a la fuerza, a la mala. Me dijo: ‘Doctor, ¿qué pasa con sus fiscales? Esto no es para cobardes, esto es para machos’”, indicó.

“Ya entonces, en esas condiciones, ya opté por no seguir hablando con él”, agregó Gálvez sobre su decisión de cortar el contacto directo con el comandante general tras ese episodio.

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