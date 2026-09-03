Perú

Tomás Gálvez sobre interrogatorio de ministro Belaúnde a detenidos: “no es pertinente porque puede entorpecer la investigación”

El fiscal de la Nación indicó que cualquier declaración en estas circunstancias no tiene un valor legal. “No es parte de las diligencias”

Keiko fujimori
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El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, indicó que la presencia del ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, durante un supuesto interrogatorio a uno de los presuntos responsables por el secuestro del empresario minero Jenns Lara, podría entorpecer las investigaciones sobre el caso y que la reunión -que fue registrada en fotografías- “no es parte de las diligencias” que se realizan en hechos similares.

En conversación con Exitosa, el titular del Ministerio Público indicó que es posible que las imágenes en las que se ve al ministro Belaúnde junto al general Óscar Arriola y otros policías conversando con el detenido sería parte de una entrevista previa al registro de una declaración oficial por parte del criminal, pero que en ese momento ya se debería contar con la presencia de un fiscal.

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“El fiscal está en la declaración formal que se le toma y dirige inclusive la declaración. Va a interrogar conjuntamente con el efectivo, el instructor policial”, indicó Gálvez. El fiscal consideró que la conversación con el ministro fue “informal” y que podría entorpecer las investigaciones del caso.

Keiko fujimori

“Que sea buena, que corresponda, que sea pertinente, no lo es, definitivamente, porque como te digo, se puede entorpecer la propia secuela de la investigación”, afirmó Gálvez al medio radial. Consultado sobre si lo declarado en ese momento tiene valor legal, el fiscal indicó que “no tiene ningún valor y además puede perturbar la propia secuela de la investigación”.

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“Que sea buena, que corresponda, que sea pertinente, no lo es, definitivamente, porque como te digo, se puede entorpecer la propia secuela de la investigación”, afirmó Gálvez al medio radial. Consultado sobre si lo declarado en ese momento tiene valor legal, el fiscal indicó que “no tiene ningún valor y además puede perturbar la propia secuela de la investigación”.

“La Policía se resistía a coordinar con la fiscalía”

Respecto a la participación de la Fiscalía y la Policía, el fiscal de la Nación sostuvo que en casos violentos como el secuestro y asesinato de cuatro personas en Trujillo, la investigación corre por parte de la PNP y la Fiscalía solo tiene que pedir una detención preliminar o prisión preventiva.

“Pero si la policía no adjunta las pruebas, los elementos de convicción suficientes, el juez te va a denegar la prisión preventiva conforme a ley, no porque sea mal juez ni nada por el estilo. Entonces, ciertamente hay detenciones, pero que conforme a ley se los va a dejar libres luego que se hacen las diligencias y en otros casos no hay pruebas suficientes”, sostuvo
Impactantes imágenes de una cámara de seguridad muestran el momento exacto en que delincuentes disfrazados de policías interceptan la camioneta del empresario minero Jens Lara en Trujillo, asesinando a sus acompañantes y secuestrándolo.| Video: Buenos Días Perú

Consultado sobre por qué este caso pareció haber fallado la interacción entre la Policía y el Minsiterio Público, Gálvez indicó a Exitosa que la PNP “se resistió a coordinar con la Fiscalía”.

“Al comienzo, la coordinación era crítica porque la Policía estaba haciendo las cosas por su propia cuenta y tenía su propia estrategia, cuando en realidad la norma dice que el inicio de investigación, donde se diseña prácticamente la estrategia de investigación, la estrategia jurídica y operativa, lo dispone el fiscal. Pero acá cada uno estaba con su propia estrategia por los policías que han ido de acá de Lima, los policías de allá, y la fiscalía estaba también con la estrategia correspondiente”.

Según dijo a Exitosa, el problema se ha generado a raíz de una ley que habilita que la Policía pueda iniciar las investigaciones preliminares en casos de delitos, ignorando que estas deberían iniciarse por disposición de un Fiscal.

“Con una mala interpretación querían hacerlo ellos solos y hubo inconvenientes. Felizmente, después intervino ya la fiscal más experimentada de allá de Trujillo, la doctora Cisterna, y entonces coordinaron debidamente y ahorita se está llevando un trabajo más articulado”, afirmó.

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