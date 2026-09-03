Lim Bances, la peruana que inspiró a Tony Succar para crear ‘Lo Bueno Viene Ya’: “Es un verdadero honor que él se haya interesado en este proyecto”

Lim Bances revela cómo nació la canción de Tony Succar, inspirada en su historia de esfuerzo, caídas y perseverancia.

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Lim Bances, empresaria peruana radicada en Nueva York, conversó con Infobae Perú sobre el origen de ‘Lo Bueno Viene Ya’, tema que nació luego de que compartiera con Tony Succar su historia de migración, emprendimiento y dificultades en Estados Unidos. La canción forma parte de ASuccar, la nueva producción discográfica del músico y productor peruano.

Bances participó además como compositora y productora del videoclip, grabado en Miami. En la entrevista, la empresaria explicó que buscó reflejar sus comienzos, las pérdidas que atravesó y el proceso que la llevó a consolidar varios negocios, con un mensaje dirigido a quienes enfrentan obstáculos mientras buscan cumplir sus metas.

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- ¿Cómo nació tu acercamiento con Tony Succar y qué significó para ti que decidiera llevar tu historia de vida a una canción?

Mi primer contacto con Tony fue después de ir a un par de sus conciertos. Busqué la manera de comunicarme con él hasta que finalmente tuve la oportunidad de contarle mi historia y plantearle la idea de convertirla en una canción: la historia de una niña que vino del norte del Perú, que llegó a Estados Unidos llena de sueños y que hoy tiene múltiples empresas. Cuando Tony se interesó en el proyecto fue algo muy emocionante para mí, porque sentí que mi historia podía convertirse en música, pero sobre todo en un mensaje que pudiera inspirar a muchas otras personas.

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La empresaria peruana contó cómo enfrentó las dificultades de empezar de cero en Estados Unidos.

- Tu historia habla de esfuerzo, resiliencia y superación. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que enfrentaste como peruana al construir una carrera empresarial en Estados Unidos?

Hemos tenido muchísimas caídas y momentos difíciles, pero cada caída nos hizo más fuertes. Recuerdo especialmente una propiedad en la que perdimos muchísimo dinero. Llegó un momento en el que estábamos prácticamente listos para tirar la toalla, pero Dios nos mandó una señal para recordarnos que sí podíamos, que teníamos que seguir y que algo bueno venía en el camino. Ese momento me enseñó que muchas veces, cuando piensas que todo terminó, puede ser justamente cuando está comenzando algo mucho mejor.

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- ¿Qué significa para ti que un artista de la trayectoria de Tony Succar haya encontrado inspiración en tu vida para crear una canción?

Para mí es un verdadero honor que Tony Succar se haya interesado en este proyecto. Es un artista con un talento extraordinario, ganador de múltiples premios y con una trayectoria increíble. Pero lo más importante para mí es que juntos pudimos convertir mi historia en un mensaje para la comunidad latina y para todas esas personas que en algún momento sienten que ya no pueden más. Quiero que cuando escuchen ‘Lo Bueno Viene Ya’ recuerden que no deben rendirse, que tienen que seguir adelante y continuar creyendo en sus sueños.

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- Además de inspirar el tema, participas como productora del videoclip...

Sí. También participé como compositora de la canción. Tony y yo intercambiamos muchas ideas sobre lo que queríamos contar, cómo escribir la canción y cuál era el mensaje que queríamos transmitir. Como productora, lo que más quería era que el videoclip reflejara una historia real: mis comienzos, mis avances, mis caídas y todo ese recorrido que me llevó hasta donde estoy hoy. Pudimos intercambiar ideas para cada escenario, para mí era muy importante que las personas no vieran solamente el resultado, sino también el camino que hubo detrás.

Lim Bances convirtió su experiencia como migrante y empresaria en una canción junto a Tony Succar.

- Como empresaria peruana radicada en Estados Unidos, ¿qué desafíos has enfrentado para abrirte camino y qué lecciones te ha dejado ese proceso?

Abrirme camino significó trabajar muy duro, tener mucha constancia, disciplina, actitud y, sobre todo, ser agradecida. Dejar a tu familia y a tus seres queridos, llegar a otro país, enfrentarte a un idioma diferente y comenzar prácticamente desde cero no es fácil. Pero todas esas experiencias terminaron convirtiéndome en una persona mucho más fuerte. Aprendí que el camino nunca va a ser perfecto y que, si quieres llegar lejos, necesitas constancia, disciplina, esperanza, humildad y, sobre todo, perder el miedo.

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Hoy tengo mis empresas, puedo crear oportunidades para otras personas y ayudar a muchas familias. Pero nunca quiero olvidarme de dónde vengo, porque precisamente de ahí viene mi fuerza.

- ‘Lo Bueno Viene Ya’ es el título de la canción de Tony Succar, ¿qué significa para ti esa frase?

Para mí, ‘Lo Bueno Viene Ya’ significa creer incluso cuando todavía no puedes ver el resultado. Significa levantarte después de cada caída y decirte: “Esto no termina aquí”. Pero ‘Lo Bueno Viene Ya’ tampoco significa quedarte sentado esperando que algo bueno suceda. Significa creer en ti, trabajar duro, luchar por lo que quieres y prepararte para cuando llegue tu oportunidad.

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- ¿Qué mensaje te gustaría transmitir a los jóvenes peruanos que tienen grandes sueños, y qué le dirías a Tony Succar ahora que este proyecto se ha hecho realidad?

A los jóvenes peruanos les diría: no permitan que las circunstancias en las que comenzaron determinen dónde van a terminar. No importa si no tienes dinero, si no tienes contactos, si te rechazaron, si alguien te dijo que no eras suficientemente bueno o si fallaste una, cinco o diez veces. Hay que seguir. Y a Tony y a toda su familia les digo que estoy infinitamente agradecida. Han sido una bendición en mi vida. Gracias por creer en mi historia, por ponerle música a un mensaje que llevo tantos años viviendo y por ayudarme a llevarlo a muchas más personas.

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La empresaria participó en la composición y producción del videoclip del nuevo tema de Tony Succar.