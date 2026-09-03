Pamela López asegura que Paco Bazán intentó besarla tras separarse de Christian Cueva: primero le mandó mensajes cristianos

Pamela López revela supuesto acercamiento de Paco Bazán tras separarse de Christian Cueva

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Pamela López afirmó que Paco Bazán intentó besarla en una discoteca en diciembre de 2024, meses después de que su separación de Christian Cueva se hiciera pública. La mediática figura contó que el conductor se le acercó durante una celebración y que luego le pidió disculpas por lo ocurrido.

Las declaraciones se dieron en el programa “Sin más que decir”, donde López habló de los cuestionamientos que Bazán hizo sobre su vida personal en los últimos meses. La expareja del futbolista afirmó que el conductor empezó a criticarla cuando ella rehízo su vida y formalizó una relación con Paul Michael.

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La empresaria señaló que su primer contacto con Paco Bazán se produjo después de la ruptura con Cueva. Según relató, el exarquero la agregó a redes sociales y le envió mensajes de contenido religioso con recomendaciones para que intentara salvar su matrimonio.

“Me comienza a mandar una serie de audios y mensajes cristianos”, contó López. La entrevistada indicó que esos mensajes llegaron el 2024, aunque precisó que Bazán los eliminó recientemente.

López dijo que, hasta entonces, no había tenido relación directa con Bazán. “Yo no sabía quién era Paco, nunca había tenido contacto con él”, señaló durante la conversación.

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La expareja del futbolista afirmó que el presentador le envió mensajes religiosos antes de coincidir con ella en un local nocturno, donde habría querido besarla

Pamela López afirma que Paco Bazán le pidió disculpas

La expareja de Christian Cueva ubicó el encuentro en una discoteca en diciembre de 2024. Según su versión, el conductor se encontraba celebrando y se acercó al grupo de amigas con el que ella estaba esa noche.

“Él estaba celebrando, estaba bien alegrón y se me acerca y quiso besarme”, afirmó Pamela López. La entrevistada sostuvo que rechazó el acercamiento porque estaba “en otras”, pese a que ya se encontraba separada de Christian Cueva.

La expareja del futbolista señaló que, tras no obtener una respuesta favorable, Bazán se dirigió hacia una de sus amigas. López evitó confirmar mayores detalles sobre este encuentro, pero afirmó que el conductor tuvo “situaciones bien de avance” con la mujer.

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No obastante, remarcó que Bazán estaba soltero en esa etapa y que no cuestiona su situación sentimental de entonces. “Él estaba soltero”, reconoció. Sin embargo, consideró que el conductor debe aceptar lo que, según ella, ocurrió esa noche.

López aseguró que conserva una conversación posterior en la que Bazán se habría disculpado. De acuerdo con su relato, el conductor no detalló de forma explícita el motivo de sus disculpas, pero ambos entendieron que se referían al episodio de la discoteca.

“Obviamente tengo las frases donde me pide disculpas porque esas no las borro”, manifestó. La empresaria explicó que Bazán atribuyó su comportamiento a que había bebido y estaba “avanzado”.

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La entrevistada también señaló que el conductor se acercó aquella noche bajo el argumento de conversar sobre los mensajes que le había enviado antes a través de Instagram. “Trató como que hablar lo que ya había escrito”, sostuvo.

Pamela López afirmó que Christian Cueva no dejará de ser infiel y atribuyó esa postura a su experiencia tras 13 años de relación.

El origen de la tensión con Paco Bazán y Christian Cueva

López vinculó este episodio con una controversia anterior en la que Bazán y Christian Cueva se enfrentaron verbalmente, don la involucraron sin que ella tuviera relación con el asunto.

La empresaria recordó que, durante una discusión entre ambos, escuchó que el conductor hizo una frase que la afectó. “Me metió en una conversación que yo no tenía nada que ver, me afectó muchísimo”, expresó.

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Con el paso del tiempo, su separación de Cueva cobró notoriedad pública y comenzó a recibir los mensajes religiosos de Bazán. La empresaria consideró que la actitud del conductor cambió después de la noche en la discoteca. Sostuvo que, desde entonces, las críticas de Bazán en su programa no se dirigieron al futbolista, sino que apuntaron a ella.

“Ya no era Cueva a quien le daba duro. A quien le daba duro era a mí”, afirmó. López cuestionó que el presentador comentara de manera recurrente sus salidas, sus decisiones personales y la relación que inició con Paul Michael.

Pamela López sorprendió con revelaciones sobre Paco Bazán. captura: Tiktok.

La expareja de Cueva sostuvo que recibió videos y fragmentos de los programas en los que Bazán se refería a ella. “Yo decía: ‘¿En qué momento se metió? ¿En qué momento se había fijado tanto en mí?’”, comentó.

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Para López, esas críticas adquirieron otro significado después de recordar el acercamiento que atribuye al conductor. Aclaró que decidió referirse al tema ahora porque, en su opinión, Bazán no contó la verdad en sus recientes declaraciones.