Juntos por el Perú presenta moción de interpelación contra ministro del Interior, César Astudillo: cuestionan gestión frente al crimen

La bancada de Juntos por el Perú presentó una moción de interpelación contra el ministro del Interior, César Astudillo. El pedido cuestiona algunas designaciones realizadas en el sector y las medidas adoptadas frente al incremento de la criminalidad. La moción incluye un pliego de 27 preguntas que deberá responder si el pedido es admitido por la Cámara de Diputados. Fuente: Canal N

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El ministro del Interior, César Astudillo, afronta una moción de interpelación presentada por la bancada de Juntos por el Perú para que responda ante la Cámara de Diputados por cuestionamientos a designaciones realizadas en su sector y por la conducción de la política de seguridad ciudadana frente al incremento de la criminalidad.

La iniciativa, de 12 páginas, fue remitida a la Oficialía Mayor del Congreso y lleva las firmas de los diputados de Juntos por el Perú, entre ellos la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Analí Márquez, el vocero de la agrupación, Ernesto Zunini, además de Julián Pérez Mallqui, Oliver Peña y Catherin Palomino.

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El pedido incluye un pliego interpelatorio de 27 preguntas que Astudillo deberá responder si la moción consigue ser admitida. Entre los principales cuestionamientos figuran el nombramiento de funcionarios en el Ministerio del Interior y las medidas adoptadas frente a delitos como extorsión, sicariato y cobro de cupos.

El ministro del Interior, César Astudillo, afronta una moción de interpelación parlamentaria por la gestión de la seguridad ciudadana y designaciones en su sector. (Composición: Infobae Perú)

La iniciativa contra Astudillo constituye la segunda moción de interpelación presentada contra un ministro de Estado durante el actual periodo parlamentario. Semanas atrás, los legisladores promovieron un pedido similar contra el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde.

Juntos por el Perú cuestiona designaciones realizadas en el Ministerio del Interior

Uno de los principales argumentos de la moción está relacionado con las designaciones realizadas en el Ministerio del Interior durante la gestión de Astudillo. La bancada considera necesario que el ministro explique los criterios empleados para seleccionar a determinados funcionarios y responda por los cuestionamientos planteados en el documento.

Entre los casos mencionados figura el nombramiento de Magali Meza, exfuncionaria de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), como directora general de Recursos Humanos del Ministerio del Interior. La designación aparece entre los hechos que, según los legisladores, requieren una explicación por parte del titular del sector.

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El Ministro del Interior, César Astudillo, ofrece detalles sobre la investigación y liberación del comerciante secuestrado en Trujillo, abordando la identidad de los detenidos y la posible implicación de malos efectivos policiales | Canal N

La moción plantea que Astudillo detalle las razones que sustentaron esta decisión y las condiciones consideradas para efectuar el nombramiento. El objetivo de la bancada es que estas decisiones sean explicadas directamente ante la representación nacional en caso de que prospere la interpelación.

Los cuestionamientos forman parte de un planteamiento más amplio sobre la gestión del ministro. Para Juntos por el Perú, las decisiones adoptadas en materia de personal y la conducción del sector requieren respuestas políticas ante el Parlamento.

Moción cuestiona respuesta del sector Interior frente al avance del crimen

El segundo eje de la interpelación está relacionado con la seguridad ciudadana. La moción menciona el incremento de hechos vinculados con extorsión, sicariato y cobro de cupos, además de la percepción de inseguridad en Lima y distintas regiones del país.

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La bancada busca que el ministro explique cuáles fueron las medidas adoptadas desde el Ministerio del Interior para enfrentar estos delitos y qué resultados obtuvo el sector durante el periodo que lleva al frente de la cartera. Las preguntas apuntan a conocer las acciones concretas desplegadas frente al avance de la criminalidad.

Keiko Fujimori nombra al general en retiro César Astudillo como ministro del Interior para enfrentar la crisis de seguridad en el Perú. (Foto: Presidencia de la República)

El documento también cuestiona la conducción de la Policía Nacional del Perú (PNP). Según la moción, transcurrió casi un mes desde que Astudillo asumió el cargo sin que tomara una decisión sobre la permanencia del comandante general de la PNP, Óscar Manuel Arriola Delgado.

Los legisladores sostienen que esta situación refleja una falta de capacidad para tomar decisiones en la conducción del sector, en un contexto marcado por el incremento de los índices de criminalidad. Por ello, piden que Astudillo explique las razones de sus decisiones y las acciones previstas para enfrentar la delincuencia común y el crimen organizado.

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Pliego de 27 preguntas deberá ser respondido si la interpelación es admitida

La moción presentada por Juntos por el Perú está acompañada de un pliego interpelatorio de 27 preguntas. Las interrogantes están dirigidas a conocer los criterios detrás de las designaciones cuestionadas y las decisiones adoptadas en materia de seguridad ciudadana y conducción de la Policía.

El pedido deberá seguir ahora el procedimiento establecido para las mociones de interpelación. De acuerdo con el documento, la admisión requiere el voto favorable de al menos un tercio de los diputados hábiles. La votación debe realizarse en la sesión siguiente a aquella en la que se dé cuenta de la moción.

En entrevista, el titular del Interior, César Astudillo, responde a los cuestionamientos sobre su ausencia en Trujillo durante los primeros días del secuestro de un comerciante, explicando que se debió a motivos personales y de gestión | Canal N

Si la Cámara de Diputados admite el pedido, el Pleno deberá acordar el día y la hora para que César Astudillo acuda a responder el pliego interpelatorio. La concurrencia del ministro será obligatoria una vez que se concrete la convocatoria.

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La iniciativa tampoco implica una censura contra el titular del Interior. Se trata de un mecanismo de control político mediante el cual los diputados buscan que el ministro responda públicamente por las decisiones cuestionadas y por la conducción de su sector frente a la situación de seguridad.