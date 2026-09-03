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Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi EN VIVO HOY: punto a punto del partido por segunda ronda del US Open 2026

El ‘Colorado’ jugó el primer partido a cinco sets de su carrera y deberá recuperar energías para medir fuerzas ante un rival que enfrentó la semana pasada. El ganador de este cruce se las verá ante el vencedor de la llave entre Karen Khachanov y Felix Auger-Aliassime

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07:43 hsHoy

¡Día de partido! Ignacio Buse se mide ante Benjamin Bonzi por un lugar en la tercera ronda del US Open 2026. El ‘Colorado’ buscará convertirse en el primer peruano en lograrlo este siglo, pues Juan Pablo Varillas y Luis Horna solo llegaron hasta el segundo encuentro en Nueva York.

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Bonzi va por la revancha

Benjamin Bonzi llegará al duelo frente a Ignacio Buse con el objetivo de revertir el antecedente inmediato entre ambos. El francés cayó ante el peruano el viernes 28 de agosto, en las semifinales del Winston-Salem Open, por 6-2, 4-6 y 6-1. Buse dominó el primer set, perdió una ventaja de 4-2 en el segundo y recuperó el control en la manga decisiva, donde no cedió puntos con su primer servicio.

El francés también tuvo que superar una primera ronda exigente en el US Open. Bonzi derrotó al eslovaco Alex Molcan por 6-4, 3-6, 6-3 y 6-2, en dos horas y 22 minutos, en un partido que comenzó el lunes 1 de septiembre y concluyó al día siguiente debido a una interrupción por lluvia. El número 97 del ranking ATP aseguró así su presencia en la segunda ronda, donde tendrá una oportunidad inmediata de revancha frente al tenista peruano.

Nueva York guarda un recuerdo particular para Bonzi. En la edición 2025 del torneo eliminó al ruso Daniil Medvedev, campeón del US Open en 2021, en uno de los partidos más extensos de la primera ronda. El francés se impuso por 6-3, 7-5, 6-7(5), 0-6 y 6-4, pese a que dejó escapar un punto de partido en el tercer set y vio cómo Medvedev igualaba el duelo.

El tenista peruano Ignacio Buse logró una histórica clasificación a la final del ATP 250 de Winston-Salem tras vencer a Benjamin Bonzi. Revive el punto de partido y la celebración de este hito para el deporte peruano. | ESPN
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Buse rompió su maleficio de campeón

El triunfo ante Marcos Giron también tuvo un valor especial para Ignacio Buse por la forma en que llegó a Nueva York. El peruano acababa de conquistar el título del ATP 250 de Winston-Salem, el segundo de su carrera, y pudo trasladar ese impulso a su estreno en el US Open con una victoria en cinco sets.

La situación fue distinta a la que vivió después de levantar su primer trofeo en el ATP 500 de Hamburgo. Buse se coronó el sábado 23 de mayo y debutó en Roland Garros apenas con un día de descanso, con un reducido margen de recuperación física y preparación para el siguiente torneo. Aquella vez no pudo superar su estreno en París.

En esta ocasión, el calendario le ofreció una pausa mayor. Tras imponerse en la final de Winston-Salem el sábado 29 de agosto, contó con tres días antes de iniciar su participación en el Grand Slam estadounidense. Ese descanso le permitió llegar con más margen de recuperación para afrontar un partido de alta exigencia ante Giron.

El tenista peruano Ignacio Buse se corona campeón del ATP Challenger de Winston-Salem. Revive el emocionante momento de la premiación y su discurso de agradecimiento, con un mensaje especial para toda la afición peruana que lo alentó sin parar. - Disney

La respuesta del limeño se vio en el quinto set. Luego de dejar escapar tres puntos de partido en el desempate del cuarto parcial, Buse evitó que esa oportunidad perdida alterara su juego. Recuperó el control, quebró tres veces el servicio de Giron y cerró el encuentro por 6-1 para lograr su primera victoria en el US Open como campeón vigente de un torneo ATP.

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Ignacio Buse, una vez más, se deshizo de Marcos Giron, aunque ahora fue en el US Open 2026. - Crédito: ATP
Ignacio Buse, una vez más, se deshizo de Marcos Giron, aunque ahora fue en el US Open 2026. - Crédito: ATP

Ignacio Buse, como nos tiene acostumbrados, ha realizado otra exhibición atendible con raqueta en mano. Apareciendo en el US Open 2026, con el temple intacto pese al desgaste después de su coronación en el ATP 250 Winston-Salem, cumplió con los deberes para sacarse de encima a Marcos Giron.

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¿Dónde ver partido entre Ignacio Buse y Benjamin Bonzi por US Open 2026?

La transmisión del duelo estará disponible a través de Disney+, plataforma que cuenta con los derechos para emitir el US Open en Latinoamérica. Los usuarios deberán acceder a la señal correspondiente a la cancha 13 para seguir el partido entre el peruano y el francés.

Por el momento, no se ha confirmado si el encuentro también será incluido en la programación de las señales de cable de ESPN. La definición dependerá de la distribución que realice la cadena para los partidos de la jornada y de la prioridad que otorgue a los duelos de las canchas principales.

Por su lado, Infobae Perú contará con todo el despliegue desde su página web, donde podrás encontrar la previa, el punto a punto y las repercusiones del histórico duelo que afrontará el peruano.

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Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi: día y hora

El partido entre Ignacio Buse y Benjamin Bonzi se disputará este jueves 3 de septiembre, en el último turno de la cancha 13 del complejo de Flushing Meadows. El encuentro está programado para no antes de las 15:00 horas de Perú, aunque el inicio dependerá de la duración de los partidos previstos previamente en ese escenario.

Será la segunda vez que ambos se enfrenten en menos de una semana. Buse llega con el impulso de su victoria ante Giron, que le permitió superar por primera vez una batalla a cinco sets. Bonzi, en cambio, buscará revancha luego de la derrota que sufrió ante el peruano en Carolina del Norte.

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