Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi EN VIVO HOY: punto a punto del partido por segunda ronda del US Open 2026

¡Día de partido! Ignacio Buse se mide ante Benjamin Bonzi por un lugar en la tercera ronda del US Open 2026. El ‘Colorado’ buscará convertirse en el primer peruano en lograrlo este siglo, pues Juan Pablo Varillas y Luis Horna solo llegaron hasta el segundo encuentro en Nueva York.

Nueva York guarda un recuerdo particular para Bonzi. En la edición 2025 del torneo eliminó al ruso Daniil Medvedev , campeón del US Open en 2021, en uno de los partidos más extensos de la primera ronda. El francés se impuso por 6-3, 7-5, 6-7(5), 0-6 y 6-4, pese a que dejó escapar un punto de partido en el tercer set y vio cómo Medvedev igualaba el duelo.

El francés también tuvo que superar una primera ronda exigente en el US Open. Bonzi derrotó al eslovaco Alex Molcan por 6-4, 3-6, 6-3 y 6-2, en dos horas y 22 minutos, en un partido que comenzó el lunes 1 de septiembre y concluyó al día siguiente debido a una interrupción por lluvia. El número 97 del ranking ATP aseguró así su presencia en la segunda ronda, donde tendrá una oportunidad inmediata de revancha frente al tenista peruano.

Benjamin Bonzi llegará al duelo frente a Ignacio Buse con el objetivo de revertir el antecedente inmediato entre ambos. El francés cayó ante el peruano el viernes 28 de agosto, en las semifinales del Winston-Salem Open, por 6-2, 4-6 y 6-1. Buse dominó el primer set, perdió una ventaja de 4-2 en el segundo y recuperó el control en la manga decisiva, donde no cedió puntos con su primer servicio.

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Buse rompió su maleficio de campeón

El triunfo ante Marcos Giron también tuvo un valor especial para Ignacio Buse por la forma en que llegó a Nueva York. El peruano acababa de conquistar el título del ATP 250 de Winston-Salem, el segundo de su carrera, y pudo trasladar ese impulso a su estreno en el US Open con una victoria en cinco sets.

La situación fue distinta a la que vivió después de levantar su primer trofeo en el ATP 500 de Hamburgo. Buse se coronó el sábado 23 de mayo y debutó en Roland Garros apenas con un día de descanso, con un reducido margen de recuperación física y preparación para el siguiente torneo. Aquella vez no pudo superar su estreno en París.

En esta ocasión, el calendario le ofreció una pausa mayor. Tras imponerse en la final de Winston-Salem el sábado 29 de agosto, contó con tres días antes de iniciar su participación en el Grand Slam estadounidense. Ese descanso le permitió llegar con más margen de recuperación para afrontar un partido de alta exigencia ante Giron.

El tenista peruano Ignacio Buse se corona campeón del ATP Challenger de Winston-Salem. Revive el emocionante momento de la premiación y su discurso de agradecimiento, con un mensaje especial para toda la afición peruana que lo alentó sin parar. - Disney