Perú

Pagos para miembros de mesa de las Elecciones de octubre 2026: ONPE habilitan página para recibir la compensación económica

La compensación se entrega por cumplir la función electoral, incluyendo las etapas de instalación, sufragio y escrutinio de la mesa

Quienes no fueron sorteados también pueden recibir los S/165 si terminan desempeñándose como miembros de mesa durante la jornada electoral - Créditos: Andina.
Quienes no fueron sorteados también pueden recibir los S/165 si terminan desempeñándose como miembros de mesa durante la jornada electoral - Créditos: Andina.
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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó una plataforma virtual para que los ciudadanos designados como miembros de mesa en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 registren sus datos y faciliten el pago de la compensación económica de S/165. El beneficio será entregado a quienes cumplan efectivamente con esta responsabilidad durante la jornada electoral del domingo 4 de octubre.

Los 809.415 ciudadanos seleccionados mediante sorteo, entre titulares y suplentes, ya pueden realizar este procedimiento a través del portal dispuesto por el organismo electoral. Para ello, deberán validar su información personal y escoger la modalidad mediante la cual desean recibir el monto correspondiente por su participación en los comicios.

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¿Dónde registrar los datos para recibir los S/165?

Los miembros de mesa pueden ingresar a la plataforma oficial de la ONPE: https://compensacioneconomicamm.onpe.gob.pe/. El sistema permite efectuar el registro en español o quechua. Después de identificarse, los usuarios podrán seleccionar una de las tres alternativas disponibles para obtener la compensación: abono en una cuenta de ahorros del BCP, BBVA o Scotiabank; depósito mediante la billetera digital Yape; o cobro presencial en una ventanilla del Banco de la Nación.

La ONPE habilitó una plataforma virtual para que los miembros de mesa registren sus datos y puedan gestionar el pago de la compensación de S/165 - Créditos: Andina.
La ONPE habilitó una plataforma virtual para que los miembros de mesa registren sus datos y puedan gestionar el pago de la compensación de S/165 - Créditos: Andina.

¿Quiénes recibirán la compensación económica?

El pago no se otorgará únicamente por haber sido elegido mediante sorteo. Para acceder a ese dinero, el ciudadano deberá ejercer las funciones asignadas durante las etapas de instalación, sufragio y escrutinio. La responsabilidad comprende los cargos de presidente, secretario y tercer miembro.

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El importe equivale al 3 % de una unidad impositiva tributaria (UIT). Para el 2026, este valor fue establecido en S/5500, por lo que la compensación económica asciende a S/ 165, conforme a la legislación vigente.

Quienes hayan sido sorteados y no completen el registro digital también podrán recibir el beneficio, siempre que cumplan con las labores correspondientes. La misma disposición alcanza a las personas que, sin haber sido seleccionadas inicialmente, terminen desempeñando esa función. En ambos casos, el dinero deberá cobrarse de manera presencial en cualquier agencia del Banco de la Nación.

Urna blanca con logo de ONPE, material electoral y tres personas con chalecos azules y credenciales sentadas en una mesa de madera.
Hay tres modalidades para recibir el dinero: depósito en cuentas del BCP, BBVA o Scotiabank; abono mediante Yape; o cobro presencial en el Banco de la Nación (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué ocurre si un miembro de mesa no se presenta?

Según la Ley Orgánica de Elecciones (Ley n.° 26859), el cargo de miembro de mesa, tanto titular como suplente, es irrenunciable, salvo las excepciones previstas por la normativa. Por ello, los ciudadanos sorteados deberán presentarse oportunamente el 4 de octubre para instalar la mesa asignada.

Aquellos que no acudan para cumplir con esta obligación estarán sujetos a una multa de S/275. Esta sanción representa el 5 % de la UIT correspondiente al año 2026.

Capacitación también permitirá acceder a un beneficio

Además de la compensación económica, quienes participen en las capacitaciones destinadas a los miembros de mesa tendrán derecho a un día de descanso remunerado y no compensable. El beneficio alcanza a los trabajadores del sector público y privado.

La capacitación virtual estará disponible desde el sábado 5 de setiembre mediante la plataforma ONPEduca. Asimismo, el organismo electoral realizará dos jornadas presenciales a nivel nacional los domingos 20 y 27 de setiembre.

De esta manera, la ONPE busca que los ciudadanos seleccionados conozcan sus responsabilidades antes de la jornada del 4 de octubre y puedan cumplir adecuadamente con las tareas asignadas durante las elecciones.

¿Cómo saber si fuiste elegido miembro de mesa?

La ONPE habilitó una plataforma virtual para que los ciudadanos puedan verificar de manera rápida si fueron designados como miembros de mesa. Para realizar la consulta, deben seguir estos pasos:

  • Ingresa al portal oficial de la ONPE: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/
  • Coloca tu número de DNI en el espacio indicado.
  • Revisa el resultado de la consulta para confirmar si fuiste seleccionado.
  • En caso de haber sido designado, el sistema mostrará el cargo que deberás asumir: presidente, secretario, tercer miembro o suplente.

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