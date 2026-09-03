¿Christian Cueva o el ‘Chorri’ Palacios?: ‘Aladino’ reveló quién fue mejor en la selección peruana

Christian Cueva reveló si el 'Chorri' Palacios es mejor en la selección peruana

Guardar

La discusión sobre quién tuvo un mayor impacto en la selección peruana, entre Christian Cueva y Roberto Palacios, sigue vigente entre los aficionados. La comparación enfrenta dos criterios distintos. Por un lado, se consideran los logros obtenidos con el equipo nacional y la participación en procesos que llevaron a Perú a competir en escenarios internacionales.

Por el otro, aparece el valor de una trayectoria sostenida, la influencia dentro del campo y la condición de referente que un jugador puede construir durante varios años. ‘Aladino’ es asociado con una etapa reciente de resultados colectivos. El ‘Chorri’ representa, para parte del público, una figura histórica por su recorrido con la camiseta peruana.

PUBLICIDAD

Christian Cueva reveló si el ‘Chorri’ Palacios es mejor que él

Christian Cueva se animó a resolver si el ‘Chorri’ Palacios fue mejor que él en la selección peruana. ‘Aladino’ resaltó su admiración por el exjugador de Sporting Cristal y elegió su nivel futbolístico.

“Hay dos cosas. Primero, a mí no me gusta comparar. Segundo, quien disfrutó del ‘Chorri’ al lado fue el ‘Conejo’ Rebosio. Yo siempre le he disfrutado viéndolo en la tele. Yo al Chorri siempre he sido uno de los jugadores que he admirado en mi vida. Siempre”, apuntó el volante de Sport Boys en el programa ‘Fuera de Juego’.

El volante de Sport Boys resolvió la interrogante que muchos hinchas se hacen. (Fuera de Juego)

Pero el jugador de 34 años dejó en claro que no podría elegir entre uno u otro: “No te puedo decir quién es mejor. Vuelvo a decirte, muchas de las personas dicen: ‘No, pero el Chorri, y Cueva’. Yo no puedo compararme con el ‘Chorri’, porque el ‘Chorri’ ha hecho los chorrigolazos. El Chorri ha sido crack”.

PUBLICIDAD

El 'Chorri' Palacios fue el diez de Perú durante los años 90 y 00, mientras que Christian Cueva tomó esa responsabilidad desde 2015.

¿Christian Cueva será convocado por Mano Menezes?

La convocatoria de Perú para septiembre se conocería el miércoles 16, según adelantó el periodista Gustavo Peralta en el programa Modo Fútbol.

La nómina de Mano Menezes definirá a los futbolistas disponibles para los amistosos frente a Estados Unidos y México, previstos durante la próxima fecha FIFA.

De acuerdo con Peralta, los primeros en concentrarse serán los jugadores que actúan en la Liga 1. Ellos iniciarán los entrenamientos en la Videna antes de que se sumen los convocados procedentes del exterior.

La expectativa también se concentra en Christian Cueva. El mediocampista atraviesa un buen presente en Sport Boys y podría figurar entre los elegidos del técnico brasileño.

PUBLICIDAD

Mano Menezes alista su nómina para afrontar los partidos por Fecha FIFA de septiembre. (Modo Fútbol)

Una eventual citación significaría el retorno de Aladino a la selección peruana tras un período prolongado fuera del equipo nacional.

“Piero Cari es muy buen jugador, qué calidad que tiene. Espero que le puedan dar minutos, porque Cari es muy buen jugador.Solo que a veces hay que despertarlos a manazos, porque no hablan, no entiendes. Para el fútbol hay que… ¿me entiendes? Pero qué calidad, hermano.Si no me convoca hermano Meneses, que me lleve aunque sea para avivar a estos huevones”, fue el pedido de Cueva al DT en entrevista con ‘Fútbol Satélite’.

¿Cuándo juega Perú con Estados Unidos y México?

El primer amistoso de Perú tras el Mundial se disputará el 26 de septiembre ante Estados Unidos en Orlando. Tres días después, el 29 de septiembre, la selección peruana enfrentará a México en Nueva York durante la primera fecha FIFA posterior a la Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

Los dos encuentros formarán parte de la preparación del plantel dirigido por Mano Menezes. La serie permitirá al técnico evaluar alternativas y observar el rendimiento de sus futbolistas frente a rivales que dejaron una buena imagen en el último Mundial.