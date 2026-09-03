Emilia Drago resalta el apoyo de Diego Lombardi en su carrera: dejó a su familia casi un mes para grabar en Tarapoto

La actriz destacó que Diego Lombardi asumió el cuidado de sus hijas Lara y Luana mientras cumplía con el rodaje en la selva peruana

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Emilia Drago acaba de estrenar ‘Separada, pero nunca sola’, película que filmó durante casi un mes en Tarapoto. La actriz, bailarina, cantante y productora aseguró que el arte ha formado parte de su vida desde los años escolares. ASdemás, destacó el respaldo de su esposo, el actor Diego Lombardi, para organizar el cuidado de sus dos hijas.

La cinta dirigida por Ani Alva Helfer llegó a las salas peruanas este jueves 3 de septiembre. Drago encarna a Isabel, una mujer que, luego de una separación, se muda a Tarapoto para trabajar como organizadora de eventos en un hotel. La llegada de un médico y una inesperada visita de su exesposo alteran los planes de la protagonista.

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La actriz compartió escena con Nicolás Galindo y Joaquín de Orbegoso, quienes interpretan a los personajes que marcarán el nuevo momento sentimental de Isabel. El reparto también incluye a Armando Machuca, Brandon Pereira, Ximena Palomino, Paolo Shuña “Moshaco” y Ximena Luna.

Drago afirmó que esta producción tuvo un significado particular por la experiencia de rodaje en la selva peruana. “Estuve durante un mes entero rodando en Tarapoto y me marcó mucho por la acogida de los pobladores de esa localidad y por la belleza que tiene como ciudad”, contó.

La comedia peruana se estrenará a nivel nacional el 3 de septiembre.

Los inicios de Emilia Drago

Antes de llegar a la actuación, Emilia Drago tuvo un acercamiento temprano a las artes escénicas a través de la danza. La intérprete recordó que participaba con frecuencia en talleres y presentaciones durante su etapa escolar, una experiencia que definió sus decisiones posteriores.

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“Siempre tuve esa línea del arte bien clara. Estuve siempre pegada a los talleres de danza, las presentaciones en el colegio”, sostuvo. A los 15 años, incursionó en la actuación con ‘Besos robados’, producción que marcó el comienzo de una carrera que se ha mantenido activa desde entonces.

“Desde ese momento no he parado”, afirmó Drago. La artista explicó que su trabajo actual reúne varias áreas: producción, danza, canto y actuación. “Hoy trabajo en paralelo en diversos campos y me siento muy feliz”, señaló.

Emilia Drago asistió a la avant premiere de la comedia acompañada por su esposo y sus dos niñas

La versatilidad forma parte de su trayectoria. Además de los proyectos para cine y televisión, la actriz mantiene un vínculo con la danza y la producción de contenidos. Su papel en ‘Separada, pero nunca sola’ la llevó a trasladarse temporalmente a la región San Martín junto al equipo de filmación.

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La película aprovecha escenarios de Tarapoto, Moyobamba y Sauce. Esos espacios conforman el entorno de una historia centrada en Isabel, quien busca reconstruir su vida en un nuevo destino después de poner fin a su matrimonio.

La protagonista llega a un hotel de la selva para asumir un empleo como organizadora de eventos. Allí conoce a un médico encarnado por Nicolás Galindo, mientras su exesposo, interpretado por Joaquín de Orbegoso, aparece de manera inesperada. La trama plantea el conflicto entre un nuevo vínculo y asuntos pendientes del pasado.

Tarapoto fue parte central de la experiencia de rodaje

Para Drago, la estadía en Tarapoto fue más que una exigencia logística. La actriz valoró el recibimiento de los habitantes de la ciudad y la posibilidad de trabajar fuera de Lima durante varias semanas.

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En la avant premiere de la película, realizada en Cineplanet Salaverry, la intérprete llegó acompañada por Diego Lombardi y sus hijas Lara y Luana. La presencia de las niñas llamó la atención durante la alfombra roja y reforzó el carácter familiar de una noche que la actriz calificó como especial.

“Es un momento especial para mi carrera y como ser humano. Por ello, quería compartirlo con los seres que más amo”, expresó Drago. También definió la filmación como una experiencia “enriquecedora y retadora” por la permanencia de casi un mes fuera de casa.

La actriz señaló que el acompañamiento de Lombardi resulta fundamental para desarrollar sus proyectos profesionales. Ambos comparten responsabilidades familiares y se organizan cuando alguno debe ausentarse por motivos de trabajo.

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“Somos una pareja de esposos muy comprometidos con el tema de la familia, y compartimos todo para organizarnos y que todo vaya bien”, explicó Drago.

La actriz contó que su esposo cubre las tareas de cuidado en los momentos en que debe viajar o concentrarse en un rodaje.

Lara y Luana también tienen interés por las expresiones artísticas, según contó la actriz. La cercanía de las niñas con ese ámbito responde a la influencia de sus padres, ambos vinculados a la actuación y a proyectos audiovisuales.

‘Separada, pero nunca sola’ propone una comedia centrada en la vida de una mujer que intenta reencontrarse después de una ruptura. La llegada de Isabel a la selva funciona como un punto de partida para ese proceso, aunque los personajes que aparecen en su entorno pondrán a prueba sus decisiones.

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Emilia Drago se trasladó a Tarapoto durante casi un mes para protagonizar la película “Separada, pero nunca sola”