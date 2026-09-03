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Los 10 jugadores peruanos más caros de la actualidad: 2 futbolistas de Universitario y 1 de Alianza Lima completan el ranking

Los referentes de Perú en el Mundial de Rusia 2018 redujeron su valor de mercado, mientras que nuevos integrantes de la selección lideran la lista elaborada por Transfermarkt

Los jugadores de la selección peruana más valorizados de la actualidad.
Los jugadores de la selección peruana más valorizados de la actualidad.
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El fútbol peruano perdió protagonismo tras los repechajes que la selección alcanzó rumbo a los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022. Ese escenario también impactó en la cotización de varios futbolistas, condicionada por su rendimiento reciente y su edad.

La última actualización de Transfermarkt refleja esa tendencia. Los jugadores que integraron la selección en Rusia 2018 aparecen relegados en la lista, mientras que las nuevas figuras de la ‘bicolor’ encabezan el top 10 de los peruanos con mayor valor de mercado.

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Erick Noriega es el futbolista peruano con mayor valor de mercado en la actualidad. El jugador de Gremio está cotizado en 5 millones de euros, unos 19,5 millones de soles. El ex Alianza Lima podría elevar esa cifra si concreta una futura transferencia al fútbol europeo.

Detrás aparecen tres jugadores que militan en el Viejo Continente: Felipe Chávez, quien acaba de fichar por el FC Magdeburg de la Segunda División de Alemania; Oliver Sonne, de Burnley, y Marcos López, del FC Copenhague de Dinamarca. Los tres están valorizados en 4 millones de euros, cerca de 15,6 millones de soles.

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El jugador peruano disputará la Segunda División de Alemania. Créditos: Magdeburg

Fabio Gruber también integra el listado. El defensor debutó recientemente en la Bundesliga con Mainz 05 y cuenta con una cotización de 3 millones de euros, alrededor de 11,7 millones de soles.

Fuera de Europa, Kenji Cabrera se ubica entre los jugadores más valorizados. El futbolista formado en EGB y proyectado en Melgar se consolidó en Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer, donde comparte plantel con Thomas Müller. El atacante de 23 años está tasado en 1,6 millones de euros, aproximadamente 6 millones de soles.

La Liga 1 también cuenta con representantes en el top 10. Piero Quispe, quien regresó a Universitario de Deportes, tiene el mismo valor que Cabrera. Su compañero Jairo Concha figura con una cotización de 1,5 millones de euros, unos 5,8 millones de soles.

Piero Quispe fue uno de los talentos destacados por Christian Cueva.
Piero Quispe fue uno de los talentos destacados por Christian Cueva.

Renato Tapia, quien llegó a superar los 10 millones de euros y fue el jugador más cotizado de la selección peruana, bajó su valor con el paso del tiempo. El volante de 31 años, que milita en Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos, está valorizado en 1,5 millones de euros.

Renzo Garcés completa la lista de los 10 futbolistas peruanos con mayor valor de mercado, según Transfermarkt. El defensor de Alianza Lima aparece con una cotización de 1,3 millones de euros, cerca de 5 millones de soles, tras elevar su valor por su presente en el cuadro ‘blanquiazul’.

El top 10 de los jugadores peruanos más caros, según Transfermarkt.
El top 10 de los jugadores peruanos más caros, según Transfermarkt. Créditos: Deporte Libre.

Los próximos partidos de la selección peruana

La selección peruana ya tiene definidos sus amistosos para la primera fecha FIFA posterior al Mundial. El equipo de Mano Menezes enfrentará a Estados Unidos el 26 de septiembre en Orlando y, tres días después, se medirá con México en Nueva York.

Estos encuentros formarán parte de la preparación del plantel y permitirán al comando técnico probar variantes ante dos selecciones que dejaron una buena impresión en la última Copa del Mundo.

Varios jugadores de este top 10 podrían integrar la próxima convocatoria de Menezes, cuya nómina se anunciaría el miércoles 16 de septiembre. Erick Noriega, Renzo Garcés, Oliver Sonne, Marcos López y Fabio Gruber aparecen como opciones consolidadas.

Felipe Chávez y Renato Tapia, en cambio, generan mayor incertidumbre. Sus posibles llamados mantienen la expectativa entre los hinchas de la selección peruana.

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