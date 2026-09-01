Murió Edith Barr a los 90 años: el legado de la voz que marcó la música criolla

dith Barr deja una historia de retornos, discos y amor por la música criolla

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La música peruana despidió este 1 de septiembre a Edith Barr, conocida como la “Flor Morena de la Canción Criolla”, quien murió a los 90 años. Su partida cierra una trayectoria de más de siete décadas, marcada por la radio, los escenarios internacionales, la televisión, una extensa discografía y una relación constante con el público al que volvió una y otra vez, incluso después de anunciar su retiro.

La noticia fue comunicada por su hija, Mily Salvany, a través de las redes sociales. Hasta el momento, la familia no informó la causa del fallecimiento ni los detalles de las exequias. La cantante Lucía de la Cruz también expresó su pesar y recordó a Barr como una referente de la música peruana.

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“Mi EdithBarr, maestra de maestras, mi gran amiga, símbolo importantísimo de nuestra patria, patrimonio nacional. Edith, te amaré eternamente por siempre. Tu Lucía de la Cruz. Así como todos los artistas del Perú y del mundo que también te aman con el alma hasta el cielo, mi querida Edith”, fueron las emotivas palabras de la criolla tras la muerte de su colega y amiga.

Nora Edith Barr García nació el 1 de junio de 1936 en La Victoria. Su vínculo con la música comenzó en casa: su madre, Juana García, interpretaba valses y marineras, mientras que su tío Gonzalo Barr desarrolló una carrera como bolerista. A los diez años fue coronada reina del Centro Musical Victoria y, poco después, empezó a acercarse a las emisoras de radio junto a su abuela Dionisia.

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A los 13 años debutó en Radio Nacional del Perú, acompañada en el piano por Filomeno Ormeño. La cantante Alicia Duarte la eligió entre las voces jóvenes del repertorio criollo. Por esa época, el periodista y libretista Juan Malborg Ratto le otorgó el apelativo que acompañaría toda su carrera: la “Flor Morena de la Canción Criolla”.

Edith Barr y su legado

La intérprete alcanzó proyección internacional desde muy joven. A los 16 años actuó en el Waldorf Astoria de Nueva York, hecho por el que fue reconocida como la primera cantante peruana en presentarse en ese hotel. Luego sumó actuaciones en el Fontainebleau de Miami, El Patio de México, la cadena NBC en Boston, el Hotel Tequendama de Colombia y el Hotel Tamanaco de Venezuela.

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También fue contratada para participar en la inauguración de Canal 13 de Buenos Aires. Su carrera fuera del país no alteró su vínculo con el cancionero criollo, que sostuvo como eje de su repertorio.

Barr interpretó composiciones como “Limeña”, “La flor de Lima”, “La flor de la canela”, “José Antonio”, “Bello durmiente”, “Indio”, “Viva el Perú y sereno”, “Dos extraños” y “Solo soy una canción”. Su primera grabación fue “Puñaladas”, de Emilio Peláez Montero, cuando tenía 17 años.

Grabó 32 discos de larga duración y cerca de 300 discos de 45 revoluciones, una producción que da cuenta de la continuidad de su trabajo en una época en la que la música criolla encontraba en la radio, los sellos discográficos y los espectáculos en vivo sus principales canales de difusión.

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La artista también llegó al cine. En 1966 formó parte de la película mexicana Santo contra el espectro del estrangulador, dirigida por René Cardona. En la producción interpretó el vals “Tormenta”, compuesto por Lorenzo Humberto Sotomayor.

Edith Barr construyó una trayectoria ligada al repertorio criollo

En Perú, Edith Barr amplió su presencia a través de la televisión. Condujo espacios en los canales 4, 5 y 9, entre ellos La revista de Edith. Además, fue artista exclusiva durante siete años del Grill del Hotel Bolívar, uno de los escenarios vinculados a la actividad nocturna y musical de Lima.

En ese espacio compartió experiencias con figuras como “Chucho” Navarro y Javier Solís. La cantante logró instalar una presencia propia en la televisión y en los espectáculos, sin apartarse del repertorio tradicional que definió su carrera.

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Frente a Juan Pablo II y más reconocimientos

Uno de los episodios más recordados ocurrió el 5 de febrero de 1985, durante la primera visita de Juan Pablo II a Perú. Barr fue elegida para cantar ante el pontífice en el encuentro con jóvenes realizado en el Hipódromo de Monterrico. Allí interpretó “Tun tun”, marinera limeña de Chabuca Granda.

Su carrera recibió diversos reconocimientos. Ganó en tres ocasiones el Festival de Ancón en el género criollo, fue nombrada Embajadora Turística del Perú en 1986 y recibió la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos, en el grado de Comendador, en el año 2000. La Organización de Estados Americanos también distinguió su aporte artístico.

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La vida de la cantante incluyó varias despedidas de los escenarios. En 1971 ofreció un concierto de adiós en el Teatro Segura, luego de contraer matrimonio con el ejecutivo catalán Alberto Salvany y optar por dedicar más tiempo a su familia. Vivió temporadas fuera del país, aunque volvió a Lima a inicios de los años ochenta.

En 1993 anunció otro retiro. También lo hizo al publicar su primer disco compacto y después de celebrar sus bodas de oro artísticas. Cada alejamiento, sin embargo, fue seguido por una nueva presentación o por proyectos relacionados con la música.

En 2014 fue internada por un cuadro de hipertensión. Su hija informó entonces que también padecía insuficiencia cardíaca, una condición que le dificultaba cantar por períodos prolongados. Aun así, su vínculo con la música y con el Señor de los Milagros se mantuvo hasta sus últimos años de vida.

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Con la partida de Edith Barr, la música criolla pierde una de sus voces de mayor trayectoria. Su repertorio cruzó fronteras, quedó registrado en decenas de producciones y acompañó a distintas generaciones. La “Flor Morena de la Canción Criolla” deja una memoria artística ligada a los escenarios, la radio y el cancionero peruano.

Conocida como “La Flor Morena de la Canción Criolla”, Edith Barr construyó una carrera artística marcada por discos, escenarios y aplausos dentro y fuera del Perú. (GEC)