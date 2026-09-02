Accidente fatal en la Panamericana Norte: choque múltiple deja un conductor fallecido en Puente Piedra

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Un conductor murió tras un choque múltiple que involucró al menos seis vehículos en la Panamericana Norte, a la altura del kilómetro 37,5, en el distrito de Puente Piedra. El accidente ocurrió esta mañana en el cruce con la avenida Indoamérica y generó congestión vehicular en el sentido de sur a norte.

De acuerdo con el reporte desde la zona, en la colisión participaron tres vehículos menores y tres unidades pesadas, entre ellas volquetes y cisternas. Las causas del accidente son materia de investigación.

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Choque múltiple en la Panamericana Norte deja un conductor fallecido en Puente Piedra| Foto: Andina

Las imágenes de cámaras de seguridad muestran que un vehículo pesado avanzó por la vía y chocó contra las unidades que se encontraban en la intersección. En ese momento, varios peatones cruzaban cerca del lugar y se intentaron alejar tras escuchar el impacto.

El conductor fallecido se encontraba en una cisterna que terminó atrapada entre otros vehículos involucrados. Hasta el momento, su identidad no ha sido confirmada.

Bomberos rescataron a conductores

Personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú rescató a dos conductores de vehículos menores, quienes fueron trasladados al Hospital de Puente Piedra para recibir atención médica.

Uno de los automóviles presentó daños en la parte delantera y posterior. Las bolsas de aire habrían evitado consecuencias mayores para uno de los ocupantes.

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Un camión volcado bloquea la Panamericana Norte en Puente Piedra tras un accidente de tránsito en el que una persona perdió la vida. (Latina TV)

Equipos de los bomberos, serenazgo y de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) permanecen en la zona para retirar los vehículos y liberar la vía.

Las labores se realizan con precaución debido a que algunas de las unidades pesadas transportaban combustible. El tránsito continúa restringido en el sector mientras se desarrollan las diligencias y se remueven los vehículos afectados.

Un camión volcado bloquea la vía tras un choque múltiple en la Panamericana Norte, a la altura de Puente Piedra, donde una persona perdió la vida. (Latina TV)

Testimonio del chofer

Nelson, conductor de uno de los volquetes involucrados en el choque múltiple de la Panamericana Norte, relató que permanecía detenido ante la luz roja del semáforo cuando sintió el impacto que volcó su unidad.

El chofer indicó que se dirigía hacia el norte y que delante de su vehículo había dos unidades menores. Según su versión, todos esperaban el cambio de la señal para avanzar.

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“A mi adelante había como dos vehículos pequeños. Estábamos esperando que cambie a verde para poder cruzar”, añadió.

Asimismo, señaló que, de un momento a otro, sintió el choque y su vehículo terminó volcado. Su volquete circulaba sin carga al momento de la colisión y quedó entre las unidades afectadas por el siniestro.

El chofer contó que logró liberarse gracias a que el asiento se movió tras el impacto. Luego, con ayuda de otras personas, rompió el parabrisas para salir de la cabina. Explicó que la puerta superior del volquete quedó trabada, por lo que no pudo utilizarla como salida.

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Narró que las autoridades tomaron sus documentos como parte de las diligencias posteriores al accidente. También indicó que la empresa para la que trabaja fue informada y que representantes se dirigían al lugar.