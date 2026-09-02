Jhonsson Pulpo: ¿Es el fin de la banda criminal Los Pulpos de Trujillo con la caída de su máximo líder?

El secuestro y asesinato múltiple en Trujillo expuso el modus operandi de Los Pulpos con uniformes y logística similares a los de la Policía Nacional del Perú.

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La detención de Johnson Smith Cruz Torres, alias Jhonsson Pulpo, señalado como cabecilla de Los Pulpos, representa un golpe para la organización criminal asentada en Trujillo, pero las propias autoridades han advertido que la captura no supone la derrota de las banda ni de las redes de corrupción en La Libertad.

Cruz Torres fue arrestado el 1 de septiembre a las 09:45 a. m. en La Paz, Bolivia, durante un operativo denominado “Pulpo Dos”. La Policía Boliviana informó que el detenido se encontraba de forma irregular en ese país y que su arresto tuvo fines de expulsión hacia Perú, donde pesa sobre él una sentencia de cadena perpetua y una notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

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A través de un comunicado, el Gobierno Regional de La Libertad saludó la caída de Jhonsson Pulpo y la calificó como un avance contra el crimen organizado. A la vez, puso límites a cualquier lectura que presente el operativo como el cierre definitivo de la organización. “La captura de un cabecilla es un gran paso. Desarticular las organizaciones criminales y devolverle la tranquilidad a Trujillo es la verdadera meta”, señaló en un pronunciamiento.

La Policía Nacional del Perú capturó a Richard Daniel Briceño Gamboa, alias ‘Crespo’, cabecilla de Los Pulpos, tras una intensa operación en La Libertad. (PNP)

Siguen vigentes

El pronunciamiento regional sostuvo que el arresto de Cruz Torres constituye un “importante golpe contra el crimen organizado”, aunque remarcó que las organizaciones criminales y la corrupción no han sido derrotadas.

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La posición expuesta por la administración regional se concentró en que la caída de un líder no resuelve por sí sola las condiciones que permiten la actuación de estas estructuras. El Gobierno Regional de La Libertad señaló que desde 2023 ha destinado más de S/100 millones de su presupuesto a fortalecer a la Policía Nacional del Perú (PNP), con vehículos, tecnología, equipamiento e infraestructura.

Según la entidad, esa inversión se realizó pese a que la seguridad ciudadana corresponde de manera directa al Poder Ejecutivo. Por ello, exigió al Gobierno central una mayor respuesta en la región, con presencia sostenida de agentes de Inteligencia de la PNP y más recursos para enfrentar a las organizaciones criminales.

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El Gobierno Regional también indicó que existe una falta de más de 4 mil policías en La Libertad. Además, pidió que se neutralicen de manera definitiva las comunicaciones desde los penales que, según el comunicado, son utilizadas para extorsionar y dirigir delitos.

Jhonsson Pulpo, señalado como líder de la banda criminal Los Pulpos, aparece en una fotografía oficial tras su captura en Bolivia.

La institución reiteró su pedido a la presidenta Keiko Fujimori para que viaje a Trujillo y encabece desde esa ciudad una nueva estrategia nacional contra la criminalidad. El planteamiento propone convertir a La Libertad en una región piloto para esa lucha.

Una investigación iniciada en enero

El comandante general de la Policía Boliviana indicó que el caso se trabajaba desde enero de este año mediante coordinación con la Policía Nacional del Perú, la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros de Chile.

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La información que permitió ubicar a Cruz Torres llegó la noche anterior a la detención, de acuerdo con el relato policial. Ese dato activó el despliegue de unidades especializadas de la Dirección Nacional de Inteligencia de Bolivia.

El arresto ocurrió en un edificio de departamentos comerciales de la avenida Isaac Tamayo, entre las calles Tumusla, en La Paz. El jefe policial afirmó que Jhonsson Pulpo intentó escapar al advertir la presencia de los agentes, aunque fue capturado de inmediato.

El líder de ‘Los Pulpos’ Jhonsson Cruz Torres se encuentra prófugo de la justicia (Policía Nacional del Perú)

Las autoridades bolivianas señalaron que Cruz Torres se sometió a intervenciones quirúrgicas para modificar su apariencia y evitar ser identificado. El comandante general detalló que se detectaron cambios en las orejas, los pómulos y las cejas.

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Por sus antecedentes y su capacidad de desplazamiento en la región, la Policía Boliviana lo definió como “un blanco de alto valor regional”. La orden de expulsión se ejecutó el mismo día de la captura, por instrucción del ministro de Gobierno y mediante una resolución de la Dirección General de Migración.

Dinero, teléfonos y documentos

Durante la intervención, los agentes no hallaron armas en poder de Cruz Torres. Sí incautaron USD 10.000, 700 bolivianos y 10.000 pesos chilenos, además de equipos celulares y documentos personales.

El comandante general de la Policía Boliviana sostuvo que las distintas monedas encontradas dan cuenta de desplazamientos temporales entre Perú, Chile, Argentina y Bolivia. Según el reporte, Cruz Torres utilizaba su propio documento de identidad para viajar por esos países pese a las cirugías que, de acuerdo con las autoridades, buscaban alterar sus rasgos.

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Un coronel agregado de la Policía Nacional del Perú que participó en la conferencia de prensa explicó que Los Pulpos operan desde la década de 1990 en Trujillo, sobre todo en el sector El Porvenir. La agrupación se habría iniciado con robos y hurtos, antes de vincularse con extorsión, sicariato y secuestro.