Perú

Padre de empresario secuestrado admite que pagó por liberación y desmiente al Gobierno: “La PNP está coludida”

Eleuterio Lara aseguró que realizó las gestiones por sus propios medios y puso en duda el seguimiento de las cámaras de seguridad durante el secuestro

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Eleuterio Lara, padre del empresario minero secuestrado el fin de semana en Trujillo, afirmó este martes que fue él quien gestionó y realizó el pago para conseguir la liberación de su hijo, en contradicción con la versión del Gobierno, que había señalado que la Policía participó en las negociaciones con los secuestradores.

En un diálogo exclusivo con el portal de investigación El Foco, Lara aseguró que actuó por sus propios medios desde que conoció el secuestro de su hijo y la masacre de sus cuatro acompañantes, y sostuvo que no recibió apoyo de la Policía Nacional (PNP) para localizarlo ni para tranzar con los captores.

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“He corrido por mi lado a sacar la información de las cámaras. No he tenido apoyo policial. La Policía tenía que hacer el recorrido de cámaras; sin embargo, yo lo he hecho. Hasta el día de hoy, no han abierto los celulares (de las víctimas)”, dijo.

De igual modo, cuestionó la actuación de la institución y sugirió que algunos efectivos podrían estar involucrados en el secuestro. No precisó cuánto pagó ni confirmó si el dinero llegó a la banda criminal ‘Los Pulpos’, a la que el Gobierno atribuye el ataque armado.

La delincuencia recibe un duro golpe en Trujillo con la desarticulación de una banda de secuestradores. Las autoridades rescataron sano y salvo a un empresario minero y detuvieron a cinco implicados en el crimen. Conozca los detalles de la operación.

“Para vestirse de policías, de personal militar, es porque está coludida la Policía. (...) Quiero hacer llegar mi sentido pésame a todos los familiares, que yo no los he conocido, a uno, solamente a uno, solamente a uno he conocido. Y esto me indigna, me indigna, eh, este secuestro de mi hijo y me indigna que hasta ahora la policía no haya hecho nada”, señaló.

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“Las organizaciones criminales están protegidas por la policía. (...) Yo he hecho mi gestión por mis propios medios para recuperar a mi hijo, porque es una vida. No he visto a la policía”, agregó.

También mencionó que su hijo, el empresario minero Jens Lara Tantaquilla, fue llevado a un cañaveral, donde permaneció retenido con los ojos vendados y sin ropa, y que fue liberado alrededor de las 14:00 horas del último lunes, después de que él realizara el pago para conseguir su liberación.

Según explicó, tuvo que regresar de la sierra de La Libertad, donde se encontraba trabajando, para gestionar el desembolso. Mencionó además que su hijo no reconoce a los detenidos presentados por el Gobierno como presuntos implicados en el secuestro, ya que los captores eran adultos y sus voces, distintas.

Retrato de un hombre con camisa floreada en primer plano sobre la fotografía de una camioneta blanca y policías en una calle
La Policía estima que participaron unas diez personas y al menos tres vehículos en el secuestro del empresario Jens Marty Lara Tantaquilla; el jefe de la Región Policial La Libertad reveló que existían alertas sobre un secuestro de gran magnitud en Trujillo desde hacía tres meses. (Infobae)

Lara Tantaquilla había sido detenido en 2020 durante un gran operativo contra la minería ilegal llamado ‘Los topos del frío’, en el que se trató de desarticular a cuatro clanes familiares dedicados a la extracción y comercialización ilícita de oro en la provincia de Pataz.

En aquella ocasión se realizaron un total de 17 detenciones, incluidos dos extranjeros de origen chino, y se decomisaron hasta 220 kilos de oro presuntamente de origen ilegal, valorados en ese momento en unos US$ 10 millones.

Sin embargo, su padre rechazó cualquier vínculo con la minería ilegal y defendió la legalidad de sus actividades. “No somos mineros ilegales, eso quiero aclarar. No sacamos oro ilegal”, afirmó, al explicar que su hijo cuenta con una concesión minera y que la familia se dedica a la comercialización de mineral aurífero.

Refirió, finalmente, que su familia ha sido víctima de extorsiones y otros hechos delictivos durante años, entre ellos robos millonarios en su almacén, local y vivienda.

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