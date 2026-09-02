Perú

Mario Hart y Diana Sánchez serían los conductores de ‘Combate Nueva Generación’

Luego de un sinfín de especulaciones, los exintegrantes del reality de competencia serían ahora los presentadores

Fotomontaje que presenta a Mario Hart con camisa verde a la izquierda y a Diana Sánchez sosteniendo un micrófono a la derecha
Mario Hart y Diana Sánchez se perfilan como los posibles conductores del programa de televisión Combate Nueva Generación.
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Mario Hart y Diana Sánchez serían los nuevos conductores de ‘Combate Nueva Generación’, el programa que volverá a la televisión peruana luego de varios años fuera del aire. Las versiones sobre quiénes asumirían la conducción tomaron fuerza tras las declaraciones de Mariella Zanetti, quien aseguró contar con información de una persona vinculada a la producción.

El retorno del reality de competencia se anunció bajo una etapa renovada, con cambios previstos en su elenco y en la dinámica del formato. Desde entonces, la atención también se concentró en los nombres que podrían reemplazar a Gian Piero Díaz y Renzo Schuller, históricos conductores del espacio.

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La dupla se alejó de la televisión conjunta después de que ambos terminaron su amistad de forma abrupta. Esa situación abrió interrogantes sobre la posibilidad de que vuelvan a compartir pantalla en esta nueva edición, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre su participación.

El video presenta un segmento televisivo donde una mujer discute sobre los posibles nuevos conductores del programa de competencia 'Combate'. Se muestran imágenes de un grupo de concursantes y retratos de un hombre y una mujer. El contenido aborda especulaciones sobre la presentación de la nueva generación del reality.

En medio de las especulaciones, varias figuras de la farándula peruana plantearon posibles candidatos para asumir la conducción. Entre los nombres que circularon aparecieron María Pía Copello, Renzo Schuller y Ethel Pozo, aunque ninguno recibió una señal de aprobación por parte de Zanetti.

La presentadora abordó el tema durante una reciente emisión de su pódcast ‘Q Bochinche’, que comparte con Samuel Suárez y Kurt Villavicencio. Zanetti sorprendió a sus compañeros al afirmar que conocía detalles sobre las personas elegidas para liderar el relanzamiento de ‘Combate’.

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Durante la conversación, Suárez y Villavicencio propusieron distintos nombres para intentar conocer a los futuros presentadores. Cuando mencionaron a Mario Hart, Mariella Zanetti evitó dar una respuesta directa. Su silencio fue interpretado como una señal de que el expiloto y excompetidor podría estar entre los convocados.

La dinámica se repitió cuando sus compañeros buscaron el nombre de una mujer para completar la supuesta dupla. Diana Sánchez, otra figura asociada al programa en sus temporadas anteriores, fue una de las opciones que surgió en la conversación. Zanetti volvió a evitar una negativa y mostró una reacción que alimentó las versiones.

Composición dividida entre el logotipo de Combate Nueva Generación a la izquierda y una foto de su elenco de participantes a la derecha
El programa de televisión Combate convoca a un proceso de selección para integrar a una nueva generación de participantes en su formato de competencia.

Ante la insistencia para que confirmara si Hart y Sánchez serían los conductores, la también actriz hizo un gesto de boca cerrada. Luego explicó el origen de la información: “Esa información que en su momento una persona que trabaja directamente en esa producción me lo sopló”.

Hasta ahora, ATV y la producción del reality no anunciaron oficialmente quiénes estarán al frente de la nueva temporada. La posible presencia de Mario Hart y Diana Sánchez supondría el regreso de dos rostros conocidos por el público que siguió el formato durante sus emisiones anteriores.

El casting de ‘Combate Nueva Generación’

El regreso de ‘Combate Nueva Generación’ también contempla la búsqueda de nuevos integrantes para el reality. La producción abrió una convocatoria presencial para jóvenes interesados en formar parte del elenco de esta edición.

El casting se realizará el sábado 12 de septiembre, desde las 10:00, en la sede central de ATV, ubicada en la avenida Arequipa 3570, en el distrito de San Isidro, Lima. La organización espera recibir a aspirantes que puedan demostrar sus capacidades ante el equipo responsable del programa.

Afiche publicitario con el texto Casting, el logotipo de Combate Nueva Generación, la dirección de ATV y siluetas humanas de fondo
Un afiche anuncia la convocatoria para el programa Combate Nueva Generación dirigido a jóvenes de 18 a 25 años en el canal ATV.

La convocatoria está dirigida a jóvenes de 18 a 25 años. La producción busca perfiles con experiencia deportiva, facilidad para comunicarse, carisma y capacidad de responder a las exigencias propias de un reality de competencia.

No será obligatorio contar con experiencia previa en televisión. Deportistas, creadores de contenido y jóvenes que destaquen en redes sociales podrán participar en el proceso de selección para integrar la nueva generación del programa.

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