Perú

Campaña de salud gratis para este sábado 05 de septiembre: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

La iniciativa prioriza la prevención y detección temprana de posibles problemas de salud, además de brindar orientación para adoptar hábitos saludables

La jornada también incluirá vacunación, descarte de anemia y pruebas de glucosa y colesterol, estas últimas con la indicación de acudir en ayunas - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.
La jornada también incluirá vacunación, descarte de anemia y pruebas de glucosa y colesterol, estas últimas con la indicación de acudir en ayunas - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.
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Los vecinos de San Martín de Porres podrán acceder a diferentes servicios de salud sin costo este sábado 5 de septiembre, como parte de una jornada organizada por la Municipalidad de Lima mediante el Hospital de la Solidaridad. La campaña se desarrollará de 9 a. m. a 1 p. m. en la losa deportiva El Uno, ubicada en el cerro La Regla, en el asentamiento humano La Milla.

La actividad forma parte de la caravana de servicios “Salud Popular”, iniciativa que busca acercar prestaciones médicas a sectores de Lima que requieren alternativas de atención accesibles. Durante la jornada, los asistentes podrán recibir evaluaciones preventivas, orientación especializada y algunas prestaciones destinadas a identificar posibles problemas de salud.

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¿Qué servicios estarán disponibles?

  • Medicina general: permitirá realizar una evaluación médica inicial y recibir orientación sobre posibles molestias o condiciones que requieran seguimiento.
  • Vacunas regulares: se aplicarán las inmunizaciones correspondientes de acuerdo con el esquema establecido para cada persona.
  • Pediatría: brindará atención a niños y adolescentes, además de realizar descarte de anemia para identificar oportunamente posibles deficiencias de hierro.
  • Laboratorio: ofrecerá pruebas de glucosa y colesterol, las cuales deberán realizarse en ayunas para obtener resultados adecuados.
  • Nutrición: especialistas orientarán sobre alimentación saludable y hábitos que contribuyan a prevenir problemas relacionados con la dieta.
  • Oftalmología: permitirá evaluar la salud visual y detectar posibles alteraciones que requieran atención posterior.
  • Odontología: brindará una revisión de la salud bucal y recomendaciones para prevenir enfermedades dentales.
  • Dermatología: permitirá revisar afecciones de la piel y recibir orientación especializada sobre su cuidado.
  • Servicios sociales: los asistentes podrán acceder a orientación y apoyo en asuntos vinculados con prestaciones de carácter social.
  • Atención veterinaria: ofrecerá servicios dirigidos a los animales de compañía, con recomendaciones para favorecer su bienestar y cuidado.
El evento incorporará servicios sociales y atención veterinaria, con prestaciones destinadas tanto a las familias como a sus animales de compañía - Créditos: Municipalidad de Lima.
El evento incorporará servicios sociales y atención veterinaria, con prestaciones destinadas tanto a las familias como a sus animales de compañía - Créditos: Municipalidad de Lima.

La propuesta contempla, además, prestaciones complementarias para atender distintas necesidades de las familias que acudan al punto habilitado. De esta manera, la campaña no se limitará a consultas médicas, sino que incorporará acciones preventivas y servicios de orientación.

La Municipalidad de Lima ha realizado anteriormente este tipo de jornadas en distintos distritos de la capital, con una respuesta favorable de los vecinos. Estas actividades han permitido acercar consultas, evaluaciones preventivas y servicios complementarios a diferentes comunidades, consolidando la propuesta como una alternativa para facilitar el acceso a prestaciones básicas de salud y bienestar.

San Martín de Porres será escenario de una jornada gratuita de salud este sábado 5 de septiembre - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.
San Martín de Porres será escenario de una jornada gratuita de salud este sábado 5 de septiembre - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

¿Por qué son importantes los chequeos médicos gratuitos?

  • Los chequeos médicos gratuitos son importantes porque permiten detectar enfermedades o factores de riesgo antes de que aparezcan síntomas evidentes. Una evaluación oportuna puede facilitar un tratamiento temprano y evitar complicaciones.
  • Estas campañas acercan los servicios de salud a personas que, por motivos económicos, laborales o de distancia, no suelen acudir con frecuencia a un establecimiento médico. De esta manera, contribuyen a reducir las brechas de acceso a la atención.
  • Las evaluaciones pueden incluir controles de presión arterial, glucosa, peso, orientación nutricional, salud bucal, despistajes y otras pruebas, según la campaña. Los resultados permiten identificar posibles alteraciones que requieren seguimiento profesional.
  • Además, estas jornadas promueven la prevención y ayudan a que la población adopte hábitos saludables relacionados con la alimentación, actividad física, descanso e higiene.
  • Aunque una campaña gratuita representa una oportunidad para cuidar la salud, sus resultados no reemplazan los controles médicos periódicos ni la atención especializada cuando sea necesaria.

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