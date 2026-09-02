Perú

Samahara Lobatón se arrepiente de haberse comprometido con Youna: “Me confundí, ¿te imaginas si me hubiera casado?”

La influencer se refirió a su actual relación con el padre de su primera hija, con quien incluso se comprometió públicamente

El video es un segmento de un programa de televisión que presenta a Samahara Lobatón en una entrevista sobre su relación con Youna. La figura pública declara arrepentirse de su compromiso, haciendo un cuestionamiento de la decisión. Las imágenes muestran un formato de pantalla dividida con dos mujeres discutiendo, mientras se proyecta material de archivo relacionado con la pareja. La conversación aborda conflictos y se utilizan frases como 'como perros y gatos' para describir la dinámica de la relación. Es una emisión de un programa de espectáculos.
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Samahara Lobatón habló sin reservas sobre el vínculo que mantiene con Youna, padre de su primera hija, y reconoció que hoy observa con distancia la etapa en la que ambos llegaron a comprometerse públicamente. La influencer aseguró que se confundió al retomar la relación y cuestionó qué habría ocurrido si hubiera llegado al matrimonio.

La joven se presentó en Magaly TV La Firme tras el final de La Prisión de Destino 2, programa en el que coincidió con Youna en Miami. Durante su participación, ambos protagonizaron discusiones que dejaron expuestas las tensiones que aún existen entre ellos.

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En conversación con Magaly Medina, Samahara sostuvo que Youna guarda resentimiento hacia ella. A la vez, remarcó que no comparte ese sentimiento y consideró que el padre de su hija no ha evidenciado cambios en su forma de manejar los conflictos.

Captura de pantalla de televisión con recuadros que muestran a Magaly Medina, a Samahara Lobatón y secuencias de un video en estudio
Samahara Lobatón aborda sus pasadas decisiones sentimentales con Youna durante una transmisión del programa Magaly TV La Firme en Perú.
“Él tiene mucho resentimiento, pero yo no hacia él... sigue siendo un niño, no ha madurado, no ha cambiado, me confundí, ¿te imaginas si me hubiera casado?”, manifestó ante las cámaras del programa de espectáculos.

Samahara señaló que Youna acababa de recibir un diagnóstico de cáncer, mientras ella intentaba recuperarse de las agresiones que denunció haber sufrido en su relación con Bryan Torres. En ese contexto, ambos encontraron un respaldo emocional en el otro.

“En verdad fue un momento vulnerable para ambos, a él recién le detectaban cáncer y yo salía de las agresiones que había vivido con Bryan, entonces creo que en esos meses ambos fuimos soporte”, contó la influencer durante su participación en el espacio de ATV.

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La hija de Melissa Klug sostuvo que la situación cambió a medida que transcurrieron los meses. Desde su mirada, Youna recuperó seguridad frente a su enfermedad y modificó su manera de relacionarse con ella.

Samahara Lobatón en un plató de televisión con un rótulo con el logotipo del programa Magaly TV La Firme
Samahara Lobatón declara en el programa Magaly TV La Firme sobre su compromiso previo con su expareja Youna.

“Claramente al pasar el tiempo él volvió a florecer, ya se siente seguro con su enfermedad y volvió a florecer su verdadero yo y está bien, es válido”, expresó al explicar cómo percibió esa nueva etapa.

Pese a las diferencias y los enfrentamientos que han tenido, Samahara Lobatón dejó claro que conserva afecto por Youna. La influencer separó ese sentimiento de cualquier posibilidad de volver a iniciar una relación sentimental con él.

“No voy a dejar de quererlo nunca, es el papá de mi hija”, afirmó. Con esa frase, remarcó que el vínculo familiar seguirá siendo parte de su vida, aun cuando las discrepancias entre ambos continúen presentes.

Samahara Lobatón dejó clara su relación con Youna

La participante de realities descartó una reconciliación con Youna y afirmó que su posición fue clara desde el principio. Sus declaraciones surgieron después de las escenas que ambos protagonizaron en La Prisión de Destino 2, donde las discusiones reavivaron las preguntas sobre su cercanía.

Samahara negó haber dado señales que pudieran interpretarse como una posibilidad de retorno. La influencer dijo que comunicó de forma directa su decisión y rechazó haber alimentado expectativas en el padre de su primera hija.

“Yo no jugué con nadie, yo le dejé bien claro que yo no iba a volver con él”, señaló. La declaración buscó cerrar las especulaciones sobre un posible reencuentro amoroso entre los dos.

Samahara Lobatón en un plató de televisión con un rótulo con el logotipo del programa Magaly TV La Firme
Samahara Lobatón declara en el programa Magaly TV La Firme sobre su compromiso previo con su expareja Youna.

La joven también habló de la relación que espera construir con Bryan Torres y Youna, quienes son los padres de sus hijos. Según explicó, su objetivo es sostener un trato cordial pese a los problemas que ha enfrentado con ambos.

“Lo que yo sí espero es llevarme bien con ambos”, afirmó. Samahara puso el foco en la necesidad de evitar nuevos conflictos y preservar una comunicación que permita atender las responsabilidades familiares.

En el caso de Youna, reconoció que esa intención se enfrenta a los desacuerdos acumulados. Las confrontaciones que tuvieron en el reality evidenciaron que la relación entre ambos todavía atraviesa momentos tensos.

“Yo sigo queriendo llevarme bien con él, ¿tú crees que me gusta?”, respondió Samahara cuando fue consultada por las dificultades que enfrenta al mantener contacto con el padre de su hija.

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