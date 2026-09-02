Perú

Estos son los productos que más han bajado de precio: frutas como arándanos, mango y papaya registraron importantes caídas

De los 586 productos que integran la canasta familiar, 127 registraron una reducción de precios en agosto. En contraste, 305 aumentaron su valor y 154 no presentaron cambios

Aun con estas reducciones, el índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana avanzó 0,07% en agosto frente al mes previo y acumuló un incremento de 4,16% entre enero y agosto de 2026.
Aun con estas reducciones, el índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana avanzó 0,07% en agosto frente al mes previo y acumuló un incremento de 4,16% entre enero y agosto de 2026. Foto: My Real Food
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Los arándanos, el mango y la papaya estuvieron entre los productos que más redujeron sus precios en Lima Metropolitana durante agosto de 2026. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los tres alimentos registraron caídas de 20,29%, 10,31% y 8,49%, respectivamente, en un mes en el que también disminuyeron los precios del pollo, la lechuga y algunos servicios de transporte.

En total, 127 productos de los 586 que conforman la canasta familiar bajaron de precio durante agosto, mientras que 305 registraron incrementos y 154 no presentaron variación. Pese a estas reducciones, el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana aumentó 0,07% frente a julio, acumulando un avance de 4,16% en los primeros ocho meses del año.

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Arándanos lideraron las mayores caídas

La reducción más pronunciada correspondió a los arándanos, cuyo precio disminuyó 20,29% durante agosto. Le siguieron el mango, con una caída de 10,31%, y la lechuga, que registró una variación negativa de 8,78%. La papaya también mostró una reducción significativa, de 8,49%.

Dentro del grupo de frutas, también bajaron los precios de la naranja de jugo (-6,1%), la fresa (-4,8%), el plátano de seda (-2,3%) y la mandarina (-2,2%). En conjunto, los precios de las frutas disminuyeron 2,2%, contribuyendo al retroceso de la división de Alimentos y bebidas no alcohólicas, que cayó 0,66%.

La mayor caída se registró en el precio de los arándanos, que durante agosto disminuyó 20,29%.
La mayor caída se registró en el precio de los arándanos, que durante agosto disminuyó 20,29%. Foto: Agroptima

Pollo y tubérculos también bajaron

Otro de los productos con una disminución importante fue el pollo eviscerado, cuyo precio se redujo 8,37%. Sus principales cortes también registraron descensos: la pierna bajó 4,4%, la pechuga 4,1% y las alas 3,9%. En total, el precio de la carne disminuyó 3,3%.

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También se observaron menores precios en algunos tubérculos y hortalizas. La papa blanca bajó 3,3%, la zanahoria 2,5% y la papa color 1,7%. El pepino, por su parte, registró una reducción de 7,36%, ubicándose entre los productos con mayores caídas del mes.

Transporte tuvo resultados mixtos

Los pasajes también estuvieron entre los productos y servicios que redujeron sus precios en agosto. El pasaje en ómnibus interprovincial cayó 10,43%, mientras que el pasaje aéreo nacional disminuyó 7,56%. En el caso del transporte aéreo internacional, la reducción fue de 9,2%.

Estas variaciones contribuyeron a moderar el impacto de los mayores precios de los combustibles, que aumentaron 7,7% en conjunto. El petróleo diésel subió 11,53% y el gasohol 8,36%, mientras que el gas licuado de petróleo vehicular bajó 2,2%.

Algunos tubérculos y hortalizas también registraron descensos, entre ellos la papa blanca, cuyo precio cayó 3,3%.
Algunos tubérculos y hortalizas también registraron descensos, entre ellos la papa blanca, cuyo precio cayó 3,3%. Foto: Agroperú Informa

Pescados y otros alimentos subieron

Mientras algunos alimentos disminuyeron, otros registraron incrementos importantes. Los precios de pescados y mariscos aumentaron 5%, impulsados principalmente por el bonito, que subió 13,67%; la merluza avanzó 7,6% y el jurel, 4,7%. El INEI vinculó este comportamiento con un menor abastecimiento de algunas especies.

Entre las hortalizas y otros alimentos también hubo aumentos. La cebolla china subió 13,87%, el ají amarillo escabeche 12,15% y el ají pimiento 10,9%. En tanto, el ají amarillo molido registró la mayor variación positiva de toda la canasta, con un incremento de 28,57%.

A nivel general, el resultado de agosto también estuvo influido por el incremento de 4% en la electricidad residencial, asociado al nuevo pliego tarifario vigente desde el 4 de agosto. Por ello, la división de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 0,87%, mientras que Transporte avanzó 0,28% y Restaurantes y hoteles, 0,28%.

En el ámbito nacional, los precios al consumidor aumentaron 0,15% en agosto y acumularon una variación de 3,87% durante el año. De las 26 ciudades donde se calcula este indicador, 24 registraron aumentos, con los mayores incrementos en Puerto Maldonado (0,99%), Pucallpa (0,87%) y Puno (0,82%). Huánuco y Tumbes fueron las únicas ciudades con descensos.

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