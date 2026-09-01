Perú

Más de 300 productos de la canasta familiar aumentaron de precio: maracuyá, bonito, ají amarillo y cebolla china entre los más afectados

El INEI detalló que las mayores variaciones se concentraron en diversos alimentos, mientras que otros productos registraron descensos significativos durante el mismo periodo

Según el INEI, 305 de los 586 productos de la canasta familiar subieron de precio en agosto, mientras que 127 bajaron y 154 no registraron cambios.
Según el INEI, 305 de los 586 productos de la canasta familiar subieron de precio en agosto, mientras que 127 bajaron y 154 no registraron cambios. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae
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Más de la mitad de los productos incluidos en la canasta familiar de Lima Metropolitana registraron un incremento de precios durante agosto de 2026. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 305 de los 586 productos evaluados elevaron sus precios en el mes, mientras que 127 disminuyeron y otros 154 no presentaron variación.

Entre los artículos que más se encarecieron aparecen varios alimentos de consumo habitual. El ají amarillo molido tuvo el mayor incremento, con 28,57%, seguido por la cebolla china (13,87%), el bonito (13,67%), el maracuyá (13,13%) y el ají amarillo escabeche (12,15%). También aumentaron de manera importante el ají pimiento, el choclo y algunos combustibles.

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Ají amarillo, cebolla china y maracuyá lideraron las alzas

El producto que registró la mayor variación positiva durante agosto fue el ají amarillo molido, cuyo precio se incrementó 28,57%. En el mismo grupo de alimentos, el ají amarillo escabeche subió 12,15%, mientras que el ají pimiento presentó un avance de 10,90%.

La cebolla china también estuvo entre los productos con mayores aumentos, al elevar su precio en 13,87%. A esta variación se sumaron las del choclo, que subió 9,20%, la cebolla de cabeza, con 2,60%, y el tomate, cuyo precio aumentó 1,70%. El maracuyá, por su parte, registró un incremento de 13,13%.

El ají amarillo molido encabezó las alzas de agosto, con un incremento de 28,57% en su precio.
El ají amarillo molido encabezó las alzas de agosto, con un incremento de 28,57% en su precio. Foto: Sazonadores Batán

Bonito y otros pescados también se encarecieron

Los precios de los pescados y mariscos aumentaron 5% en conjunto durante agosto, comportamiento relacionado con un menor abastecimiento de algunas especies. Dentro de este grupo, el bonito presentó un incremento de 13,67%, ubicándose entre los productos con mayor variación de toda la canasta.

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La merluza aumentó 7,60%, mientras que el jurel registró una subida de 4,70%. De esta manera, los productos hidrobiológicos contribuyeron al encarecimiento de parte de los alimentos, pese a que la división de alimentos y bebidas no alcohólicas cerró el mes con una variación negativa.

Otros alimentos bajaron de precio

El comportamiento de la canasta no fue uniforme. Algunos productos registraron reducciones considerables, entre ellos los arándanos, cuyo precio cayó 20,29%, y el mango, que disminuyó 10,31%. También bajaron la papaya (-8,49%), la fresa (-4,80%), la naranja de jugo (-6,10%) y la mandarina (-2,20%).

En las carnes, el pollo eviscerado redujo su precio en 8,37%. También descendieron los precios de la pierna (-4,40%), pechuga (-4,10%) y alas (-3,90%). Entre los productos agrícolas, la lechuga cayó 8,78%, la papa blanca 3,30%, la zanahoria 2,50% y la papa color 1,70%.

El bonito subió 13,67% y destacó entre las mayores alzas de los pescados y mariscos, cuyos precios aumentaron 5% en agosto.
El bonito subió 13,67% y destacó entre las mayores alzas de los pescados y mariscos, cuyos precios aumentaron 5% en agosto. Foto: La Vanguardia

Alimentos bajaron en conjunto pese a las alzas

La división de Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación de -0,66% en agosto. La caída estuvo explicada principalmente por los menores precios de carnes, frutas y algunos tubérculos, que compensaron parcialmente las fuertes alzas observadas en pescados, hortalizas y otros alimentos.

En contraste, otras divisiones de consumo ejercieron presión sobre el resultado general. Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 0,87%, mientras que Transporte y Restaurantes y hoteles registraron incrementos de 0,28% cada uno.

Inflación de Lima avanzó 0,07% en agosto

En términos generales, el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana aumentó 0,07% en agosto frente al mes anterior. Con este resultado, la variación acumulada entre enero y agosto llegó a 4,16%, mientras que la inflación anualizada, correspondiente al periodo septiembre de 2025-agosto de 2026, alcanzó 4,44%.

El incremento de los combustibles también influyó en el resultado mensual. El petróleo diésel aumentó 11,53% y el gasohol 8,36%. A su vez, la electricidad residencial subió 4% desde el 4 de agosto debido a la aplicación de un nuevo pliego tarifario. En sentido contrario, el pasaje en ómnibus interprovincial disminuyó 10,43% y los pasajes aéreos nacional e internacional cayeron 7,56% y 9,20%, respectivamente.

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