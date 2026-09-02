Diana Sánchez aclara los rumores de una mala relación con Franco Cabrera en ‘Yo Soy’: “No fuimos grandes amigos, pero sí profesionales”

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Diana Sánchez aclaró los rumores sobre una supuesta mala relación con Franco Cabrera durante su etapa en ‘Yo Soy’ y aseguró que, aunque no fueron “grandes amigos”, lograron mantener una convivencia laboral profesional frente a cámaras.

La conductora llegó al streaming Sin + Que decir y respondió a las bromas de Mario Hart, Israel Dreyfus y Luciana Roy, quienes insinuaron que ella y su excompañero no se soportaban.

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Lejos de confirmar una enemistad, Sánchez sostuvo que el trabajo se llevó correctamente y que, si existieron diferencias personales, no afectaron el resultado del programa. “No hemos sido grandes amigos, pero hemos sido profesionales”, afirmó al explicar cómo manejaron el vínculo durante las emisiones del espacio de imitación.

La conversación se desarrolló en tono de humor, con bromas sobre el carácter de Diana y su dificultad para ocultar cuando algo le incomoda. La conductora admitió que no es una persona que finja con facilidad, pero negó que ese rasgo implicara necesariamente un problema con Franco Cabrera o con el equipo de Yo Soy.

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En el mismo diálogo, Sánchez también explicó que no le da relevancia a las etiquetas dentro de un programa. Aunque fue presentada como coconductora, indicó que su rol estaba más ligado al backstage y a la interacción con los participantes, una tarea que asumió con agradecimiento y sin preocuparse por el título formal.

Diana Sánchez detalló las razones de por qué no sigue conduciendo ‘Yo Soy’: “Por arreglos económicos”. YouTube: Sin+ Que Decir.

Las bromas sobre su carácter y la pregunta por Franco Cabrera

La conversación comenzó cuando Mario Hart describió a Diana Sánchez como alguien divertida, pero con un carácter fuerte. “Mi Chata es muy divertida, es muy chévere. Tienes tus cositas también”, le dijo el conductor.

Diana respondió con naturalidad: “Soy jodida, claro”.

Mario continuó con las bromas y señaló que, en ocasiones, puede mostrarse “pesadita”. Ella no lo negó. “Sí, claro”, contestó, cuando le preguntaron si tenía días en los que no amanecía con el mejor ánimo.

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Ante la afirmación de Hart de que no era una “mosquita muerta”, Sánchez reaccionó de inmediato: “¿Mosquita muerta? Jamás”.

El conductor insistió en que quienes la conocen pueden detectar cuando algo no le agrada. “Cuando la Chata no amanece con el pie derecho, tú te das cuenta. Tú te das cuenta porque viene, te jode, ni una broma”, comentó.

Diana reconoció que su rostro suele delatarla. “No puedo esconder mi cara, soy mala para fingir. Soy mala para fingir”, afirmó.

Ese fue el punto que llevó a Luciana Roy a lanzar la pregunta que instaló el tema de Franco Cabrera. “Entonces, no se llevaba con Franco. Ya, no se llevaba”, dijo, en medio de la dinámica del programa.

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Diana Sánchez explicó que su salida de Yo Soy respondió a cambios administrativos y “arreglos económicos” conversados con Latina. YouTube: Sin+ Que Decir.

Israel Dreyfus: “No se soportaban”

Tras el comentario de Luciana, el productor del espacio intervino con otra provocación en tono de broma: “O sea, Franco le llegaba al huevo a Chata, estás diciendo”.

Diana respondió sin confirmar ni negar una pelea concreta y devolvió la ironía. “Bueno, en tamaño sí, por ahí le llegaba. ¿Tú qué crees, Isra? Tú escúpelo”, señaló.

Israel Dreyfus tomó la palabra y, siguiendo el tono de la conversación, lanzó su propia lectura: “Y se odian, no se soportan. No se soportan. Él no la soporta, ella no lo soporta, no lo aguanta, no lo tolera. Eso creo yo”.

La respuesta de Diana fue corta, pero significativa: “Ah, tú crees eso”.

Con esa frase, la conductora evitó validar la versión de una enemistad. El intercambio dejó claro que la idea de una mala relación surgió como parte de las bromas entre los integrantes del streaming, no como una acusación confirmada por ella.

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Israel agregó que Diana también tiene una personalidad particular. “Tú también eres, también eres bien especial”, le dijo. Ella respondió: “Especial soy”.

Diana: “No hemos sido grandes amigos, pero sí profesionales”

La aclaración más directa llegó cuando se habló del cargo que ambos tenían en Yo Soy. Israel mencionó que los dos eran coconductores, pero Diana hizo una precisión sobre cómo entendía su participación. “Los dos son coconductores”, señaló Dreyfus.

“No, no, yo, yo no. Yo era coconductora”, respondió ella.

Luciana repreguntó: “Me estás diciendo que para Franco tú eras coconductora”.

Diana explicó que, en realidad, su tarea no estaba enfocada en ocupar un título específico. “Pero no, en realidad ese era mi... No, ni siquiera ese era mi papel. Mi papel era estar atrás en el backstage chongueando con la gente”, sostuvo.

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La conductora incluso aclaró que no se veía como reportera. “Ni reportera era yo”, dijo.

Luego, dejó en claro que no mide sus oportunidades laborales por jerarquías o denominaciones. “Mira, yo la verdad, no me interesa el título que pueda tener. Yo estaba feliz con la oportunidad y estoy feliz todavía con todas las oportunidades que me da cualquier productora televisiva, cualquier canal”, afirmó.

Finalmente, resumió cómo fue la convivencia con Franco Cabrera. “Mira, entonces, ¿cómo será nuestro nivel de profesionales que si no me botaban nadie se da cuenta?”, dijo entre risas.

Y agregó: “Yo creo que hemos sabido llevar el trabajo. No hemos sido grandes amigos, pero hemos sido profesionales”.

Así, la conductora dejó claro que su salida de Yo Soy no debe leerse desde rumores sobre una mala convivencia con Franco Cabrera. En sus palabras, el vínculo no fue de amistad profunda, pero sí de respeto y trabajo compartido.

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Franco Cabrera y Diana Sánchez son los nuevos integrantes de Yo Soy. Latina TV