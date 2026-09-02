Perú

Paisaje Arqueológico de Mollaque en Ica en alerta tras hallazgo de socavones, módulos y equipos presuntamente usados para minería ilegal

La intervención fue realizada por el Ministerio de Cultura, el Ministerio Público y la Policía Nacional, cuyos representantes inspeccionaron la parte alta del paisaje arqueológico y documentaron los elementos encontrados para determinar las acciones correspondientes

Vista aérea de un terreno árido y rocoso con caminos de tierra y una pequeña edificación en el centro
Una vista aérea registra la zona del Paisaje Arqueológico de Mollaque en Palpa donde el Ministerio de Cultura realizó una inspección ante actividades ilegales. (Foto: Ministerio de Cultura)
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Socavones, módulos de estera, equipos de trabajo y otros materiales presuntamente utilizados para minería ilegal fueron hallados en el Paisaje Arqueológico de Mollaque, ubicado en el distrito y provincia de Palpa, región Ica. Los elementos fueron identificados en la parte alta de este espacio arqueológico y quedaron registrados durante una inspección de las autoridades.

El hallazgo se produjo durante un operativo conjunto del Ministerio de Cultura, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, desplegado ante las sospechas de actividades mineras ilegales en la zona. La diligencia tuvo como objetivo verificar lo que ocurría en el área y adoptar las medidas necesarias para proteger el patrimonio arqueológico.

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Durante la inspección, el equipo técnico de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica documentó los socavones, estructuras y materiales encontrados para su evaluación. En la intervención también participaron representantes de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y de la Fiscalía Penal de Turno, cada uno dentro de sus respectivas competencias.

Dos personas con uniforme oscuro permanecen de pie cerca de la entrada a un túnel rocoso en una ladera desértica
Personal técnico y autoridades inspeccionan un socavón en el Paisaje Arqueológico de Mollaque para verificar actividades ilegales en Palpa, Ica. (Foto: Ministerio de Cultura)

Hallan socavones y equipos presuntamente vinculados con minería ilegal en Mollaque

Durante el recorrido por la parte alta del Paisaje Arqueológico de Mollaque, los especialistas de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica identificaron varios elementos que llamaron la atención de las autoridades. Entre ellos figuran socavones, estructuras excavadas en el terreno que estarían vinculadas con labores de extracción.

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También fueron encontrados módulos construidos con estera, además de equipos de trabajo y diversos materiales distribuidos en el área inspeccionada. Según el Ministerio de Cultura, estos elementos presentan características que permitirían relacionarlos de manera preliminar con actividades mineras.

Los especialistas procedieron a registrar y documentar los hallazgos encontrados durante la diligencia. Esta información será evaluada por las autoridades competentes para establecer las medidas que correspondan frente a las presuntas actividades detectadas.

El Ministerio de Cultura mantiene el carácter presunto de estas actividades, por lo que la presencia de los materiales y estructuras encontrados será materia de evaluación. La intervención permitió recopilar información directamente en el lugar y poner los hallazgos a disposición de las instituciones correspondientes.

Un grupo de personas vestidas con chalecos institucionales y agentes policiales permanecen en un terreno árido y rocoso bajo un cielo despejado
Funcionarios del Ministerio de Cultura e integrantes de la policía realizan una inspección técnica en el Paisaje Arqueológico de Mollaque para proteger el sitio. (Foto: Ministerio de Cultura)

Ministerio de Cultura, Fiscalía y Policía participaron en la diligencia

La inspección estuvo a cargo de especialistas de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica, mediante el equipo técnico de la Subdirección de Patrimonio Cultural, Industrias Culturales e Interculturalidad. Su participación estuvo orientada a verificar posibles afectaciones al patrimonio arqueológico ubicado en la zona.

En la diligencia también participaron representantes de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y de la Fiscalía Penal de Turno. Ambas instancias intervinieron dentro de sus respectivas competencias para verificar los hechos advertidos durante el operativo.

La Policía Nacional del Perú acompañó el despliegue de las autoridades en el área arqueológica. La intervención conjunta permitió realizar la inspección y documentar los elementos encontrados en una zona que cuenta con protección por su valor arqueológico.

El objetivo de la diligencia fue verificar las presuntas actividades ilegales y establecer las medidas necesarias para proteger el patrimonio. La información obtenida durante la inspección será tomada en cuenta para las acciones que correspondan por parte de las instituciones involucradas.

Agentes de policía y un funcionario caminan por un terreno árido de montaña con estructuras rústicas y tanques de agua al fondo
Representantes del Ministerio de Cultura, la Fiscalía y la Policía Nacional inspeccionan el Paisaje Arqueológico de Mollaque en Ica para verificar actividades ilegales. (Foto: Ministerio de Cultura)

Paisaje Arqueológico de Mollaque integra la Reserva Arqueológica de Nasca

El Paisaje Arqueológico de Mollaque forma parte del Área de Reserva Arqueológica Líneas y Geoglifos de Nasca, un amplio espacio que conserva diversos bienes arqueológicos prehispánicos. Por sus características, el área requiere vigilancia y acciones de protección para evitar intervenciones que puedan afectar su conservación.

La presencia de socavones y otros elementos presuntamente vinculados con actividades mineras genera preocupación debido a las posibles alteraciones que este tipo de trabajos puede ocasionar sobre el terreno. Cualquier modificación de un espacio arqueológico puede comprometer bienes culturales que forman parte del patrimonio de la región.

Ante esta situación, el Ministerio de Cultura señaló que continuará con las acciones de vigilancia, protección y defensa del patrimonio arqueológico de Nasca. Estas labores se realizarán de manera coordinada con el Ministerio Público, la Policía Nacional y otras instituciones competentes.

La intervención en Mollaque se suma así a las acciones destinadas a detectar y atender posibles actividades que representen un riesgo para los espacios arqueológicos de Ica. Las autoridades deberán evaluar los hallazgos registrados durante la diligencia y determinar las medidas que correspondan.

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