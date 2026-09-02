Perú

Cajamarca: Capturan a alias ‘Bemba’ y ‘Barbie’ por vínculo con el crimen de la dirigente de la olla común

Ambos fueron intervenidos cuando ingresaban a la ciudad tras viajar desde Lima. Los agentes les incautaron celulares y una bolsa con una sustancia que sería marihuana

La Policía de Cajamarca capturó a Kristopher Ipanaqué, alias 'El Bamba', y Tracy Oyalunka, alias 'La Barbie', presuntos responsables del asesinato de Dexi Rosa Malma Sarmiento, una dirigente de olla común en Lima. La pareja fue detenida durante un operativo al intentar ingresar a la ciudad.
Guardar

La Policía Nacional del Perú informó que dos sospechosos vinculados al asesinato de Betsy Mallma Sarmiento fueron detenidos en Cajamarca, luego de un operativo ejecutado en los accesos a la ciudad. Ambos habían salido de Lima y, según la hipótesis de las autoridades, buscaban evitar su ubicación tras las primeras intervenciones efectuadas por la División de Homicidios.

El coronel PNP Santos Ramiro Trauco Muñoz, jefe de la División de Investigación Criminal de Cajamarca, indicó en conferencia de prensa que la captura fue resultado de una coordinación con los investigadores a cargo del homicidio en Lima. El caso se remonta al 28 de agosto, cuando Mallma Sarmiento, dirigente de una olla común, fue asesinada frente a sus hijos tras un ataque perpetrado por dos personas que se movilizaban en una motocicleta.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la versión que expuso el jefe policial, los agresores dispararon seis veces contra la víctima. Trauco Muñoz situó el crimen en la calle Camino Real, en el distrito de San Juan de Lurigancho. La investigación de la División de Homicidios permitió identificar una presunta estructura criminal detrás del ataque y activar operativos en busca de sus integrantes.

Caso Betsy Mallma: operativo en Cajamarca permitió detener a dos investigados
Caso Betsy Mallma: operativo en Cajamarca permitió detener a dos investigados| Foto: PNP

Identifican a los detenidos

Los detenidos fueron identificados como Juan Alejandro Ypanaque Cuela, alias ‘Bemba’, y Tracsy Yadira Esmeralda, alias ‘Barbie’. Ambos son naturales de Lima, según informó el coronel Trauco Muñoz.

La Policía recibió información sobre la posible ruta de fuga luego de las diligencias desarrolladas en la capital. Trujillo, Chiclayo y Cajamarca figuraron entre las ciudades que los investigadores consideraron como posibles destinos. Las coordinaciones entre los equipos de Lima y Cajamarca permitieron establecer que la hipótesis con mayor sustento apuntaba hacia esta última región.

PUBLICIDAD

Con esa información, agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Cajamarca iniciaron, a las 19:00 horas, un despliegue en la avenida Héroes del Cenepa, uno de los accesos a la ciudad. El operativo incluyó intervenciones a los vehículos procedentes de Lima, entre ómnibus y automóviles particulares.

Familia y comunidad despiden a Betssy Mallma tras su asesinato en San Juan de Miraflores
Familia y comunidad despiden a Betssy Mallma tras su asesinato en San Juan de Miraflores | Foto: Latina Noticias

Los agentes identificaron a Ypanaque y Yadira dentro de uno de esos vehículos. Tras el registro personal, los efectivos hallaron una bolsa con tallos, semillas y raíces de color verde. Por sus características y olor, el contenido sería cannabis sativa.

Además de esa sustancia, la Policía incautó celulares que serán materia de análisis dentro de las diligencias. Los detenidos fueron trasladados a la sede de la Divincri de Cajamarca, desde donde se coordinó su entrega a los investigadores de Lima.

Tiene antecedentes

El detenido registra antecedentes por tráfico y consumo de drogas, tenencia ilegal de armas, actos vandálicos y delitos informáticos.

Las autoridades descartaron, de forma preliminar, que los detenidos hubieran viajado a Cajamarca para reunirse con integrantes de la organización o para refugiarse en una vivienda determinada. El coronel Trauco Muñoz afirmó que no tenían un destino fijo y que alegaron un supuesto viaje por turismo.

El jefe policial sostuvo que los sospechosos intentaron alejarse de Lima para eludir la acción de la justicia. El equipo de la División de Homicidios se trasladará a Cajamarca para llevarlos a la capital, donde continuarán las investigaciones sobre el asesinato de Betsy Mallma Sarmiento

Temas Relacionados

Betsy MallmaCajamarcaperu-noticiasOlla Común

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ignacio Buse vs Marcos Giron 1-1 EN VIVO HOY: partido suspendido nuevamente por fuertes lluvias en el US Open 2026

La lluvia en Nueva York, una vez más, impide la exhibición de ‘Nacho’ contra el estadounidense. La organización decidió que el encuentro se paralice a la espera de una mejora en las condiciones climáticas. Sigue todas las incidencias minuto a minuto

Ignacio Buse vs Marcos Giron 1-1 EN VIVO HOY: partido suspendido nuevamente por fuertes lluvias en el US Open 2026

Keiko Fujimori defiende a Tania Ramírez: “Ella tenía la capacidad, pero, para evitar suspicacias, renunció”

Presidenta considera que, tras la dimisión de la excongresista de Fuerza Popular a la Derrama Magisterial, se cierra la controversia sobre el ministro José Antonio Chang

Keiko Fujimori defiende a Tania Ramírez: “Ella tenía la capacidad, pero, para evitar suspicacias, renunció”

Keiko Fujimori rechaza dudas sobre la captura de secuestradores en Trujillo: “han confesado y hay documentos firmados”

La presidenta indicó que será el ministro del Interior el encargado de informar los avances de la investigación que involucra a cinco presuntos criminales que no fueron reconocidos por el empresario minero Jenss Lara como los autores de su secuestro

Keiko Fujimori rechaza dudas sobre la captura de secuestradores en Trujillo: “han confesado y hay documentos firmados”

Se conoció que habrá nueva regla en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: ¿punto de conflicto entre FPV y clubes?

Tras la reunión entre la Federación y los equipos, se filtró el nuevo reglamento del torneo nacional. Habrían novedades en la próxima temporada que iniciará la tercera semana de octubre

Se conoció que habrá nueva regla en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: ¿punto de conflicto entre FPV y clubes?

Perú recibirá una réplica del nuevo trofeo del Mundial de Comidas de Ibai Llanos: la sartén dorada cambiará a estatuilla de 4000 euros

El streamer español presentó el diseño renovado del galardón, un trofeo de bronce valorizado en 4000 euros, y prometió enviar una réplica a Perú como gesto de reconocimiento por su título en el Mundial de Desayunos

Perú recibirá una réplica del nuevo trofeo del Mundial de Comidas de Ibai Llanos: la sartén dorada cambiará a estatuilla de 4000 euros
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori rechaza dudas sobre la captura de secuestradores en Trujillo: “han confesado y hay documentos firmados”

Keiko Fujimori rechaza dudas sobre la captura de secuestradores en Trujillo: “han confesado y hay documentos firmados”

Muerte de menor en comisaría de Manchay: Fuero Militar inicia su propia investigación, pero por “exceso de mando”

Kelly Portalatino no querría hacerse cargo de los gastos tras atropellar a ciclista, según la madre del agraviado: “No ha asumido con nada”

Keiko Fujimori evita responder por apoyo al general Óscar Arriola: “Esa respuesta la traslado al ministro del Interior”

Keiko Fujimori visita Piura para supervisar trabajos de descolmatación por el Fenómeno El Niño

ENTRETENIMIENTO

Perú recibirá una réplica del nuevo trofeo del Mundial de Comidas de Ibai Llanos: la sartén dorada cambiará a estatuilla de 4000 euros

Perú recibirá una réplica del nuevo trofeo del Mundial de Comidas de Ibai Llanos: la sartén dorada cambiará a estatuilla de 4000 euros

El emocionante saludo de Robbie Williams a sus fans peruanos antes de sus conciertos en Lima: “No puedo esperar a verlos”

Fernando Muñiz, CEO de América TV, saca cara por ‘Esto es Guerra’ ante el regreso de ‘Combate’: “Somos líderes absolutos”

Jaime Bayly relató que su hermano Miguel sufrió un intento de secuestro en Lima: “Lo encañonaron en la puerta de su edificio, hubo un tiroteo”

Precio de entradas para ver a iKON en Perú: fecha, zonas y venta oficial para el concierto de la banda surcoreana

DEPORTES

Ignacio Buse vs Marcos Giron 1-1 EN VIVO HOY: partido suspendido nuevamente por fuertes lluvias en el US Open 2026

Ignacio Buse vs Marcos Giron 1-1 EN VIVO HOY: partido suspendido nuevamente por fuertes lluvias en el US Open 2026

Liga Peruana de Vóley 2026/2027: Latina TV transmitirá todos los partidos por señal abierta y no solo por web

Representante de Paolo Guerrero se defendió y desmintió que haya recibido 75 mil dólares de Alianza Lima: “Es una vergüenza”

Las 5 ausentes en la selección peruana de vóley para el Campeonato Sudamericano 2026

Se reveló si Pablo Guede se va o se queda en Alianza Lima en medio de polémica