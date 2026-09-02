Cajamarca: Capturan a alias ‘Bemba’ y ‘Barbie’ por vínculo con el crimen de la dirigente de la olla común

La Policía de Cajamarca capturó a Kristopher Ipanaqué, alias 'El Bamba', y Tracy Oyalunka, alias 'La Barbie', presuntos responsables del asesinato de Dexi Rosa Malma Sarmiento, una dirigente de olla común en Lima. La pareja fue detenida durante un operativo al intentar ingresar a la ciudad.

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La Policía Nacional del Perú informó que dos sospechosos vinculados al asesinato de Betsy Mallma Sarmiento fueron detenidos en Cajamarca, luego de un operativo ejecutado en los accesos a la ciudad. Ambos habían salido de Lima y, según la hipótesis de las autoridades, buscaban evitar su ubicación tras las primeras intervenciones efectuadas por la División de Homicidios.

El coronel PNP Santos Ramiro Trauco Muñoz, jefe de la División de Investigación Criminal de Cajamarca, indicó en conferencia de prensa que la captura fue resultado de una coordinación con los investigadores a cargo del homicidio en Lima. El caso se remonta al 28 de agosto, cuando Mallma Sarmiento, dirigente de una olla común, fue asesinada frente a sus hijos tras un ataque perpetrado por dos personas que se movilizaban en una motocicleta.

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De acuerdo con la versión que expuso el jefe policial, los agresores dispararon seis veces contra la víctima. Trauco Muñoz situó el crimen en la calle Camino Real, en el distrito de San Juan de Lurigancho. La investigación de la División de Homicidios permitió identificar una presunta estructura criminal detrás del ataque y activar operativos en busca de sus integrantes.

Caso Betsy Mallma: operativo en Cajamarca permitió detener a dos investigados| Foto: PNP

Identifican a los detenidos

Los detenidos fueron identificados como Juan Alejandro Ypanaque Cuela, alias ‘Bemba’, y Tracsy Yadira Esmeralda, alias ‘Barbie’. Ambos son naturales de Lima, según informó el coronel Trauco Muñoz.

La Policía recibió información sobre la posible ruta de fuga luego de las diligencias desarrolladas en la capital. Trujillo, Chiclayo y Cajamarca figuraron entre las ciudades que los investigadores consideraron como posibles destinos. Las coordinaciones entre los equipos de Lima y Cajamarca permitieron establecer que la hipótesis con mayor sustento apuntaba hacia esta última región.

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Con esa información, agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Cajamarca iniciaron, a las 19:00 horas, un despliegue en la avenida Héroes del Cenepa, uno de los accesos a la ciudad. El operativo incluyó intervenciones a los vehículos procedentes de Lima, entre ómnibus y automóviles particulares.

Familia y comunidad despiden a Betssy Mallma tras su asesinato en San Juan de Miraflores | Foto: Latina Noticias

Los agentes identificaron a Ypanaque y Yadira dentro de uno de esos vehículos. Tras el registro personal, los efectivos hallaron una bolsa con tallos, semillas y raíces de color verde. Por sus características y olor, el contenido sería cannabis sativa.

Además de esa sustancia, la Policía incautó celulares que serán materia de análisis dentro de las diligencias. Los detenidos fueron trasladados a la sede de la Divincri de Cajamarca, desde donde se coordinó su entrega a los investigadores de Lima.

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Tiene antecedentes

El detenido registra antecedentes por tráfico y consumo de drogas, tenencia ilegal de armas, actos vandálicos y delitos informáticos.

Las autoridades descartaron, de forma preliminar, que los detenidos hubieran viajado a Cajamarca para reunirse con integrantes de la organización o para refugiarse en una vivienda determinada. El coronel Trauco Muñoz afirmó que no tenían un destino fijo y que alegaron un supuesto viaje por turismo.

El jefe policial sostuvo que los sospechosos intentaron alejarse de Lima para eludir la acción de la justicia. El equipo de la División de Homicidios se trasladará a Cajamarca para llevarlos a la capital, donde continuarán las investigaciones sobre el asesinato de Betsy Mallma Sarmiento

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