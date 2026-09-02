Perú

Keiko Fujimori defiende a Tania Ramírez: “Ella tenía la capacidad, pero, para evitar suspicacias, renunció”

Presidenta considera que, tras la dimisión de la excongresista de Fuerza Popular a la Derrama Magisterial, se cierra la controversia sobre el ministro José Antonio Chang

Consultada por la prensa, Keiko Fujimori abordó la polémica por los nombramientos en el sector Educación. Afirmó que, aunque Tania Ramírez tenía la capacidad, su renuncia fue aceptada para "evitar suspicacias", y defendió la designación de la exparlamentaria Diana Gonzales.
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La presidenta Keiko Fujimori respaldó este miércoles al ministro de Educación, José Antonio Chang, en medio de las críticas por sus designaciones en cargos públicos. Durante una conferencia de prensa desde Piura, la mandataria dio por cerrado el caso de la excongresista Tania Ramírez, quien renunció el 31 de agosto a su puesto en el directorio de la Derrama Magisterial tras conocerse que había coincidido en tres viajes al extranjero con el propio ministro.

“He conversado con el ministro Chang y entiendo que ya la excongresista Tania Ramírez ha renunciado al cargo de la derrama”, afirmó la presidenta “Entiendo que ella tenía la capacidad, pero, para evitar suspicacias, ha puesto su cargo a disposición y esta renuncia ya se aceptó. Por lo tanto, para mí este caso ya está cerrado”, aseguró.

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La controversia se originó tras un reportaje del canal Willax que reveló coincidencias entre los viajes internacionales del ministro Chang y la exparlamentaria de Fuerza Popular antes de que ella asumiera el cargo. Según la investigación periodística, ambos compartieron destino y fechas de salida y retorno en tres oportunidades: dos viajes a Estados Unidos, entre el 21 y el 28 de agosto de 2025, y entre el 26 de septiembre y el 22 de octubre del mismo año, además de un tercer desplazamiento a Panamá, entre el 19 y el 23 de junio de 2026.

Keiko Fujimori y Tania Ramírez
Keiko Fujimori y Tania Ramírez

Tania Ramírez había sido designada el 3 de agosto de 2026 como representante del Ministerio de Educación ante el directorio de la Derrama Magisterial, institución previsional de los docentes públicos y privados.

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Ante las críticas, Ramírez rechazó cualquier irregularidad en su nombramiento. En su carta de renuncia, la exlegisladora sostuvo que sus viajes correspondieron a delegaciones de la Universidad de San Martín de Porres para participar en eventos académicos de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Según su versión, en esas fechas Chang ejercía como rector universitario y no como ministro de Educación.

Pronabec

En su declaración a la prensa, también se le consultó a la presidenta Keiko Fujimori sobre la reciente designación de la exparlamentaria Diana Gonzáles Delgado como directora ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 514-2026-Minedu, firmada por el ministro Chang.

Fotografía dividida que muestra a José Antonio Chang a la izquierda y a Tania Ramírez a la derecha, ambos frente a un micrófono
José Antonio Chang y Tania Ramírez aparecen en una composición fotográfica durante intervenciones públicas.

“Sobre la convocatoria a la excongresista Diana Gonzáles, yo creo que es una gran deportista y cumple con los requisitos para dirigir este sector”, dijo Fujimori.

Pronabec atraviesa una crisis presupuestal que se agravó a fines de 2025, cuando el Ministerio de Economía y Finanzas no incluyó en el presupuesto anual los recursos necesarios para financiar 20 mil nuevas vacantes de Beca 18, anunciadas durante el gobierno de Dina Boluarte. La situación se repitió este año con la Beca Generación del Bicentenario, orientada a estudios de posgrado en el extranjero.

La entidad recibió solo el 67% del presupuesto solicitado y anunció que no realizará nuevas convocatorias en 2026. Ante el faltante, implementó una “reingeniería integral” para priorizar la continuidad de los más de 60 mil becarios que ya cursaban estudios con Beca 18 y los 283 beneficiarios de Beca Bicentenario, en detrimento de la apertura de nuevos cupos.

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