Perú

Lima confirma que material del tren impulsado por López Aliaga podría acabar en Tacna o Puno por una adenda al contrato

El alcalde Renzo Reggiardo señaló que la propuesta se encuentra en una etapa preliminar y que cualquier cesión deberá ser coordinada con la empresa estadounidense Caltrain

Renzo Reggiardo
Renzo Reggiardo confirmó que algunos de los trenes donados por Caltrain para el proyecto Lima-Chosica podrían ser destinados a iniciativas ferroviarias en esas regiones
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El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, confirmó este lunes que una parte del material ferroviario que la empresa estadounidense Caltrain donó a la comuna capitalina para el proyecto del tren Lima-Chosica, promovido por el exalcalde Rafael López Aliaga, podría ser destinada a “Tacna o Puno” para impulsar iniciativas ferroviarias en esas regiones.

En una rueda de prensa, la autoridad edil explicó que para concretar esta posibilidad sería necesario modificar mediante una adenda “el contrato original de donación”, debido a que el acuerdo establece inicialmente que los trenes deben ser utilizados en Lima Metropolitana. Por ello, cualquier eventual traslado a otras jurisdicciones requeriría la participación de Caltrain.

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De esta manera, Reggiardo confirmó un informe del portal La Encerrona, que difundió un oficio enviado el pasado 18 de agosto por el gobernador de Tacna, Luis Torres, en el que solicitó la cesión de algunos vagones para el sistema ferroviario de su región y la conexión con Arica.

El burgomaestre capitalino precisó que, si el traslado implica modificar las condiciones de la donación, Lima deberá coordinar con la firma estadounidense y evaluar una adenda al contrato original, para lo cual también mencionó la posibilidad de realizar una coordinación previa con el embajador de EEUU en Perú, Bernie Navarro.

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Trenes donados por Caltrain llegaron al puerto del Callao. (Foto: FB/MML)
El eventual traslado implicaría modificar el contrato de donación, por lo que Lima tendría que coordinar con Caltrain y evaluar una modificación del acuerdo original

“Si esto requiere una modificación de la donación, tendremos que hablar con la empresa Caltrain de los Estados Unidos”, sostuvo. No obstante, remarcó que esta alternativa todavía se encuentra en una etapa “preliminar” y que el objetivo inmediato es poner en funcionamiento los trenes en Lima.

“El tren se va a mover. Yo se los digo porque lo he conversado con la propia presidenta de la República”, afirmó en referencia a la administración de Keiko Fujimori, que encargó a ProInversión (la Agencia de Promoción de la Inversión Privada) los asuntos relacionados con el contrato y los procedimientos pendientes para su ejecución.

“Para esta primera etapa son muchos los coches con los que se cuentan. Estamos hablando de casi 100 coches y, son coches todos en perfectas condiciones (...) muy bien presentados, de acero inoxidable, con butacas, con aire acondicionado, con servicios higiénicos, todo de primer nivel”, señaló.

“Entonces, hay la posibilidad de que se le pueda llevar un servicio de primer nivel a la ciudad de Puno, a la ciudad de Tacna. Y hay conversaciones que se han venido tratando de forma preliminar aún con los gobernadores de estas ciudades”, agregó.

De acuerdo con los documentos expuestos por La Encerrona, Reggiardo convocó al gobernador de Tacna a una reunión prevista para el 1 de septiembre en el Palacio Municipal. Funcionarios de esa región confirmaron que asistirán a la cita y solicitarán una locomotora y diez coches ferroviarios.

Rafael López Aliaga
Los trenes están en el Parque de La Muralla desde julio de 2025, lo que ha ocasionado pérdidas superiores a 700.000 soles a la Municipalidad de Lima por la cancelación de eventos y alquileres

El material cedido por la Caltrain permanece almacenado en el Parque de La Muralla desde julio del año pasado, situación que ha generado pérdidas económicas superiores a 700.000 soles para Lima debido a la cancelación de eventos y alquileres, de acuerdo con informes previos.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, afirmó días atrás que no se opone al proyecto Lima-Chosica, negó tener discrepancias con López Aliaga y anunció que encargó a ProInversión la revisión de los estudios y la determinación de la viabilidad del proyecto.

“Ustedes los verán moverse y verán que todos esos argumentos (en referencia a los críticos) son falsos, de aquellos que dicen que no pasa por los túneles, que no calza el riel, que no se puede mover. Bueno, sí se puede mover, pues ya se movieron. Hay cinco coches con una locomotora en Chosica y que funciona perfectamente”, dijo Reggiardo al respecto.

Sin embargo, señaló que aún hay aspectos que deben “ajustarse, mejorar e implementar para que se haga de la mejor manera y que podamos tener el servicio lo más pronto posible”.

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