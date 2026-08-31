Trujillo EN VIVO: últimas noticias tras el secuestro del empresario minero y asesinato de cuatro personas

Impactantes imágenes de la masacre en Trujillo, donde falsos policías asesinaron a balazos a cuatro personas dentro de una camioneta para luego secuestrar a un empresario minero. El crimen ocurrió de madrugada en una concurrida avenida de la ciudad. - TV Perú Noticias

Cuatro personas fueron asesinadas y un empresario minero fue secuestrado en la madrugada del domingo 30 de agosto en la avenida Húsares de Junín, en Trujillo, región La Libertad. Un grupo de sujetos armados, disfrazados con uniformes similares a los del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (GRECCO) de la Policía Nacional del Perú (PNP), interceptó una camioneta Ford Bronco Raptor, ejecutó a sus cuatro ocupantes y se llevó por la fuerza al propietario del vehículo: Jens Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, vinculado a la extracción de oro en la provincia de Pataz y con antecedentes por lavado de mineral aurífero ilegal. Su paradero permanece desconocido.

Las cámaras de seguridad ubican el inicio del ataque a las 2:47 de la madrugada, en la intersección de la avenida Húsares de Junín con la calle Isabel de Bobadilla, una zona de discotecas en el centro de Trujillo. Lara Tantaquilla y sus acompañantes acababan de salir de un local de entretenimiento cuando una Toyota Hilux blanca con lunas polarizadas se detuvo detrás de su vehículo. Tres sujetos descendieron armados con fusiles de asalto, portando chalecos tácticos y cascos. Solicitaron documentos como parte de una intervención simulada. Cuando confirmaron que el empresario se encontraba dentro, abrieron fuego.