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Trujillo EN VIVO: últimas noticias tras el secuestro del empresario minero y asesinato de cuatro personas

El ataque ocurrió a las 2:47 del domingo 30 de agosto en la avenida Húsares de Junín. Los agresores simularon un operativo policial, ejecutaron a los ocupantes de una camioneta y se llevaron a Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años. La PNP apunta a la banda Los Pulpos y reconoció que sabía desde hacía tres meses que se planeaba un secuestro

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Impactantes imágenes de la masacre en Trujillo, donde falsos policías asesinaron a balazos a cuatro personas dentro de una camioneta para luego secuestrar a un empresario minero. El crimen ocurrió de madrugada en una concurrida avenida de la ciudad. - TV Perú Noticias

Cuatro personas fueron asesinadas y un empresario minero fue secuestrado en la madrugada del domingo 30 de agosto en la avenida Húsares de Junín, en Trujillo, región La Libertad. Un grupo de sujetos armados, disfrazados con uniformes similares a los del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (GRECCO) de la Policía Nacional del Perú (PNP), interceptó una camioneta Ford Bronco Raptor, ejecutó a sus cuatro ocupantes y se llevó por la fuerza al propietario del vehículo: Jens Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, vinculado a la extracción de oro en la provincia de Pataz y con antecedentes por lavado de mineral aurífero ilegal. Su paradero permanece desconocido.

Las cámaras de seguridad ubican el inicio del ataque a las 2:47 de la madrugada, en la intersección de la avenida Húsares de Junín con la calle Isabel de Bobadilla, una zona de discotecas en el centro de Trujillo. Lara Tantaquilla y sus acompañantes acababan de salir de un local de entretenimiento cuando una Toyota Hilux blanca con lunas polarizadas se detuvo detrás de su vehículo. Tres sujetos descendieron armados con fusiles de asalto, portando chalecos tácticos y cascos. Solicitaron documentos como parte de una intervención simulada. Cuando confirmaron que el empresario se encontraba dentro, abrieron fuego.

16:41 hsHoy

PNP confirma capturas por el cuádruple crimen y secuestro de Trujillo

El jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza, confirmó que ya se realizaron capturas en el marco de la investigación por el cuádruple asesinato y el secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla. El oficial aseguró que el caso “está bien avanzado” y que “los hechos se están esclareciendo”, aunque declinó ofrecer cifras sobre el número de detenidos ante la insistencia de los periodistas presentes.

Espinoza solicitó un plazo de dos horas antes de brindar una conferencia de prensa formal dirigida “a todos los medios de comunicación y a la ciudadanía”. El general precisó que resta completar “una pequeña diligencia” antes de informar con detalle sobre los avances del operativo. La Policía Nacional del Perú no respondió a las preguntas sobre el monto del rescate —trascendidos apuntan una cifra de 50 millones de soles— ni precisó cuántas personas fueron detenidas hasta el momento.

El jefe de la Región Policial La Libertad, general Ricardo Espinoza, aseguró que el caso "está bien avanzado" y que en las próximas horas ofrecerá detalles a los medios. | Facebook / Conexión Norte
16:06 hsHoy

Jenss Lara Tantaquilla: empresario minero secuestrado en Trujillo aparece en investigación que salpicó a Andrés Hurtado ‘Chibolín’

El rapto del hombre con negocios en Pataz se registró en pleno centro urbano de Trujillo y la Policía Nacional del Perú (PNP) tiene la hipótesis que detrás estaría la banda criminal Los Pulpos

El secuestro de Jenss Lara Tantaquilla en Pataz reactivó el debate sobre la minería ilegal y las redes de poder en el norte del Perú.
El secuestro de Jenss Lara Tantaquilla en Pataz reactivó el debate sobre la minería ilegal y las redes de poder en el norte del Perú.

El reciente secuestro en Trujillo de Jenss Marty Lara Tantaquilla, empresario minero en la provincia de Pataz, volvió a poner en el centro del debate público las conexiones entre la minería ilegal y supuestas estructuras de poder en el Perú.

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15:03 hsHoy

Las cuatro víctimas

Los cuatro ocupantes que permanecieron en el vehículo murieron en el acto. Fueron identificados como Christopher Eduardo García Álvarez y Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas, quienes se desempeñaban como guardaespaldas del empresario; Farhad Andrea Monzón Lingán, pareja sentimental de Lara Tantaquilla; y Nadia Edith Urtecho Rodríguez, quien se encontraba circunstancialmente en el vehículo porque iba a ser llevada hasta su vivienda. Según información preliminar, Urtecho Rodríguez era bachiller en Administración. La Policía aún no ha confirmado oficialmente la relación exacta de cada víctima con el empresario secuestrado. Familiares de los fallecidos exigieron justicia.

Los atacantes usaron armas con silenciadores, razón por la cual los disparos no generaron un sonido perceptible en las grabaciones. En el lugar se hallaron al menos siete casquillos de bala. Uno de los delincuentes permaneció algunos minutos en la escena e ingresó nuevamente al vehículo donde estaban los cuerpos; la Policía investiga si buscaba algún objeto, intentaba borrar evidencia o pretendía llevarse la camioneta. El intento no resultó efectivo: el sujeto abandonó el vehículo, escapó por la calle Isabel de Bobadilla, recorrió unas tres cuadras y fue recogido por otro automóvil.

El jefe de la Policía en La Libertad ofrece detalles sobre el reciente secuestro de un empresario, explicando que fue un crimen planificado y no un hecho ocasional. La investigación apunta a las bandas criminales 'La Jauría' o 'Los Pulpos'. Facebook: Ovejanegra
15:03 hsHoy

Una operación de diez personas y tres vehículos

El jefe de la Región Policial La Libertad, general Ricardo Espinoza Cuestas, señaló que aunque las cámaras muestran directamente a tres hombres interviniendo en el ataque, la estimación policial apunta a la participación de unas diez personas y al menos tres vehículos. “Estos hechos graves son planificados”, afirmó el oficial, quien explicó que este tipo de organizaciones primero identifican a la víctima, luego realizan seguimiento y finalmente ejecutan el secuestro.

Espinoza Cuestas reveló además que la División de Secuestros de la PNP contaba con alertas previas sobre la preparación de un secuestro de gran magnitud en Trujillo desde hacía tres meses. La institución notificó a personas consideradas posibles blancos para que adoptaran medidas de precaución, pero en ese momento no se conocía la identidad del objetivo. “Esto ya venía de hace tres meses”, señaló el jefe policial ante los medios.

Durante las diligencias, los investigadores localizaron prendas de vestir de Lara Tantaquilla abandonadas en la ruta de escape. Espinoza Cuestas explicó que los secuestradores suelen retirar la ropa de las personas capturadas ante la posibilidad de que porten dispositivos de rastreo. “Ya se encuentra también la ropa, las prendas de vestir de la víctima”, declaró el oficial, quien precisó que recibía fotografías de los hallazgos conforme avanzaban las acciones de búsqueda.

Un equipo especial de la División de Secuestros llegó a Trujillo para asumir las diligencias del caso y el contacto con los familiares del empresario.

El General Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, detalla las acciones de la Policía Nacional tras el secuestro y ataque armado en Trujillo. Señala a la peligrosa banda 'Los Pulpos' y a la familia 'Los Cruzarse' como los responsables que operan desde la cárcel. Latina Noticias
15:03 hsHoy

Los Pulpos, en la mira

La hipótesis técnica de la Policía apunta a Los Pulpos como responsables del ataque. El coronel PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, señaló que esa línea de investigación toma en cuenta la modalidad del ataque —la simulación de operativos policiales—, las características de la víctima y los medios utilizados. Espinoza Cuestas también mencionó a La Jauría como otra organización bajo análisis, aunque aclaró que la autoría todavía no ha sido determinada y que las investigaciones continúan.

Revoredo señaló además que integrantes vinculados a estas organizaciones permanecen recluidos en establecimientos penitenciarios de Tacna, Chiclayo y Trujillo, y que la posibilidad de una planificación desde los penales forma parte de la investigación en curso.

Los Pulpos es una de las organizaciones criminales con mayor trayectoria en La Libertad. La PNP y el Ministerio del Interior han vinculado a sus integrantes con extorsión, secuestro, sicariato y atentados con explosivos. Uno de sus principales cabecillas identificados es Johnson Smith Cruz Torres, alias Johnson Pulpo, requisitoriado por robo agravado. En septiembre de 2024, el Gobierno elevó de S/75.000 a S/500.000 la recompensa por información que permita su captura. En febrero de 2026, el Ministerio del Interior informó la captura de cuatro presuntos integrantes de la banda cuando, según la versión policial, pretendían atacar una discoteca de Trujillo con un artefacto explosivo.

El secuestro y asesinato múltiple en Trujillo expuso el modus operandi de Los Pulpos con uniformes y logística similares a los de la Policía Nacional del Perú.
El secuestro y asesinato múltiple en Trujillo expuso el modus operandi de Los Pulpos con uniformes y logística similares a los de la Policía Nacional del Perú.
15:02 hsHoy

El antecedente: el caso Iván Díaz Garrido

El modus operandi del ataque en Húsares de Junín replica un patrón ya documentado en Trujillo. El 23 de octubre de 2023, el empresario Iván Díaz Garrido fue secuestrado por un grupo que se hizo pasar por efectivos policiales, ingresó a su negocio y lo raptó con violencia. Permaneció once días cautivo y fue hallado con signos de tortura: le habían cercenado dos dedos y parte de las orejas.

Los responsables —José Córdova, Jackeline Rodríguez, Edward Amaya y Juanita Guibert, esta última señalada como autora intelectual — recibieron condenas de cadena perpetua. En el proceso judicial, la declaración de la propia víctima, el material fílmico, las intervenciones telefónicas y el hallazgo de documentos personales en vehículos usados por los implicados resultaron fundamentales. El abogado de Díaz Garrido, Víctor Peralta, destacó la logística y el uso sistemático de uniformes policiales falsos como prueba de la existencia de una red con múltiples participantes y roles definidos.

Iván Díaz Garrido, víctima de ‘Los Pulpos’, denuncia a su expareja por vender información a la banda criminal. Foto: Noticias Trujillo
Iván Díaz Garrido, víctima de ‘Los Pulpos’, denuncia a su expareja por vender información a la banda criminal. Foto: Noticias Trujillo
15:02 hsHoy

Quién es el empresario secuestrado

Jens Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, es natural de Chillia, en la provincia de Pataz. El vehículo en el que ocurrió el atentado, una Ford Bronco Raptor, está registrado a nombre de la empresa Millenium J&J S.A.C., dedicada al transporte de carga por carretera.

Lara Tantaquilla figura vinculado a compañías mineras con registros suspendidos ante el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y tiene antecedentes de detención por presunta pertenencia a una organización criminal de lavado de oro ilegal. Según el medio regional Conexión Norte, su nombre aparece asociado a la empresa Consorcio Minero JyJ E.I.R.L., con domicilio oficial en Tarma, Junín, que inició actividades el 1 de abril de 2013 y registró su baja definitiva el 29 de abril de 2024.

También figura como propietario de la empresa minera Matwork, fundada en 2013 e investigada por la PNP por lavado de oro. La indagación culminó con su detención: era acusado de ceder su registro en el Reinfo para transportar mineral aurífero extraído por mineros ilegales con destino al puerto del Callao y, desde allí, a mercados de Europa y Asia.

Empresario minero de 31 años, natural de Chillia, provincia de Pataz, que permanece secuestrado. Composición: Infobae
Empresario minero de 31 años, natural de Chillia, provincia de Pataz, que permanece secuestrado. Composición: Infobae
15:02 hsHoy

Trujillo, tierra dominado por ‘Los Pulpos’

Sandro Espinoza, especialista en gestión de riesgo criminal, advirtió en declaraciones al canal 24 Horas que el fenómeno delictivo en Trujillo ha evolucionado hasta permitir que bandas como Los Pulpos actúen con niveles de violencia y coordinación alarmantes. Explicó que estos grupos logran operar bajo apariencia de legalidad porque acceden con facilidad a uniformes y accesorios policiales que se comercializan en sectores informales, y porque existe una relación entre elementos corruptos de las fuerzas del orden y las organizaciones criminales. “El problema es que ya los delincuentes actúan de manera coordinada con altos mandos de la policía. Es una realidad que nadie quiere aceptar y nadie quiere ver”, afirmó.

Agregó que la respuesta estatal resulta insuficiente, ya que las capturas suelen limitarse a los integrantes de menor jerarquía sin afectar la estructura central de las bandas.

Composición de dos fotos de un hombre: a la izquierda, un retrato frontal de un hombre con cabello rizado oscuro; a la derecha, un primer plano borroso de un hombre sonriente
Imagen compuesta que muestra a Jhonsson Smith Cruz Torres, presunto líder de la organización criminal Los Pulpos, buscado por autoridades (Imagen Ilustrativa Infobae)
15:02 hsHoy

Exigen la renuncia de Arriola

El atentado generó una reacción inmediata en el Congreso. La bancada de Renovación Popular emitió un comunicado de “firme condena” al ataque y solicitó la renuncia del comandante general de la PNP, Óscar Arriola, argumentando “falta de resultados” en la lucha contra la delincuencia. “Exigimos la renuncia de su comandante general, Óscar Arriola, y acciones inmediatas del Gobierno para recuperar el orden y garantizar la seguridad de los peruanos”, se lee en el documento difundido el 30 de agosto.

El pedido de Renovación Popular coincide con una iniciativa presentada dos días antes por el bloque de Juntos por el Perú, que propuso habilitar mecanismos para que la presidenta o el Congreso puedan separar al comandante general de la PNP. La convergencia entre bancadas de derecha e izquierda en el reclamo de la salida de Arriola marca un giro inédito en la política de seguridad y añade presión sobre el Ejecutivo y la presidenta Dina Boluarte, quien hasta el momento ha evitado pronunciarse directamente sobre el futuro del jefe policial.

Retrato de un oficial de policía en uniforme sobre una fotografía de fondo con varias personas al lado de una camioneta.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Oscar Arriola, aparece sobrepuesto a una escena con personas y un vehículo en una calle. (Imagen Ilustrativa Infobae)
15:02 hsHoy

La respuesta de la Defensoría y del sistema educativo

La Defensoría del Pueblo saludó la decisión del Poder Ejecutivo de convocar una reunión de urgencia con integrantes del Gabinete Ministerial y destacó que el ministro del Interior, el ministro de Defensa y otras autoridades viajaron a Trujillo para atender la situación de manera directa. El organismo reiteró la urgencia de desarticular de manera efectiva las organizaciones criminales que operan en la ciudad y exigió que se garantice la pronta ubicación y liberación del empresario secuestrado.

En el ámbito educativo, la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (GRELL) dispuso que las actividades académicas de la institución educativa Virgen del Carmen, ubicada en el distrito de Alto Trujillo, se desarrollen de manera virtual hasta el viernes 5 de septiembre, como medida preventiva para proteger la integridad de estudiantes, docentes y trabajadores. Las autoridades educativas coordinaron además el despliegue de efectivos de la PNP y personal de Serenazgo en los alrededores del plantel, y solicitaron ante el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) que se refuerce la vigilancia en todas las instituciones educativas de la región.

Las investigaciones continúan. La Policía mantiene como prioridad la ubicación de Jens Marty Lara Tantaquilla y la captura de los responsables del ataque más letal registrado en Trujillo en lo que va del año.

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