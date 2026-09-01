Nolberto Solano se despidió con afecto de Lionel Messi tras conocerse su retiro de Argentina: “Gracias por tantos años de fútbol y magia”

Nolberto Solano reaccionó con tristeza a la renuncia de Leo Messi a la selección argentina. - Crédito: FPF / AFP

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El mundo del fútbol llora el alejamiento permanente de Lionel Messi de Argentina. Después de 21 años en activo como internacional, el ‘10’ le puso punto final a su trayectoria con el seleccionado nacional, al que llevó a la gloria en Qatar 2022, rompiendo así una sequía de 36 años sin títulos mundiales.

Leo, actual futbolista del Inter Miami, manejaba con mucha seriedad la opción de despedirse de la ‘albiceleste’ por un tema de edad avanzada, pero la situación palmaria que lo llevó a decir adiós fue el fallecimiento de su padre por una penosa enfermedad, en Rosario.

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Nolberto Solano se despide de Leo Messi con afectuoso mensaje en Instagram. - Crédito: @nolbertosolanoficial

Conocida la postura definitiva de Lionel Messi, cientos de fanáticos suyos se rompieron emocionalmente al igual que futbolistas y exjugadores que admiran su talento innato. En ese último grupo, de hecho, ha emergido la voz de Nolberto Solano, uno de los últimos referentes de la era moderna de Perú.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el ‘Maestrito’ se despidió afectuosamente de la leyenda mundial toda vez que ponderó los momentos en los cuales tuvo la oportunidad de cruzárselo en partidos a nivel de selecciones.

La Conmebol celebra la trayectoria de Lionel Messi en la Selección Argentina

“Un privilegio haber compartido cancha y haber jugado contra uno de los más grandes de la historia”, partió escribiendo Solano para añadir “Leo, gracias por tantos años de fútbol y magia. Hoy se despide una leyenda; un honor haber sido parte de esta época”.

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En ese mismo post, que ha alcanzado cerca de mil ‘likes’ y cientos de comentarios, Nolberto Solano añadió una fotografía en la que se aprecia cómo intenta marcar a un joven Lionel Messi, en el campo del estadio Monumental, en la recordada igualada a uno por las Eliminatorias Sudamericanas 2010.

Leo Messi al lado de Paolo Guerrero en su último Perú vs Argentina, fechado en octubre del 2023 por las Eliminatorias Sudamericanas 2026. - Crédito: FPF

La despedida de Leo Messi

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la selección.

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

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Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

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Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

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Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!.

* Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy, después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”.