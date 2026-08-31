Último temblor en Perú hoy: IGP reporta sismos en Arequipa, Tumbes y Moquegua este lunes 31 de agosto

Perú se encuentra entre los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde existe una intensa actividad tectónica. En el caso peruano, el contacto entre la Placa de Nasca y la Placa Sudamericana provoca una constante acumulación de energía que puede liberarse en forma de movimientos telúricos.

Esta condición mantiene a Lima y Callao entre las zonas de mayor preocupación ante la posibilidad de un terremoto de gran magnitud. Especialistas del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas han advertido sobre el prolongado silencio sísmico frente a las costas de la capital desde el terremoto de 1746, considerado uno de los más destructivos registrados en la historia del país.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan a la población estar preparada y contar con una mochila de emergencia, identificar previamente las rutas de evacuación y conocer las zonas seguras dentro y fuera de sus viviendas. Asimismo, se exhorta a participar activamente en los simulacros nacionales de sismo organizados por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), ya que estos ejercicios permiten poner a prueba la capacidad de respuesta de las familias ante una eventual emergencia.