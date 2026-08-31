Último temblor en Perú hoy: IGP reporta sismos en Arequipa, Tumbes y Moquegua este lunes 31 de agosto

Perú se encuentra entre los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde existe una intensa actividad tectónica. En el caso peruano, el contacto entre la Placa de Nasca y la Placa Sudamericana provoca una constante acumulación de energía que puede liberarse en forma de movimientos telúricos.
Esta condición mantiene a Lima y Callao entre las zonas de mayor preocupación ante la posibilidad de un terremoto de gran magnitud. Especialistas del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas han advertido sobre el prolongado silencio sísmico frente a las costas de la capital desde el terremoto de 1746, considerado uno de los más destructivos registrados en la historia del país.
Ante este escenario, las autoridades recomiendan a la población estar preparada y contar con una mochila de emergencia, identificar previamente las rutas de evacuación y conocer las zonas seguras dentro y fuera de sus viviendas. Asimismo, se exhorta a participar activamente en los simulacros nacionales de sismo organizados por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), ya que estos ejercicios permiten poner a prueba la capacidad de respuesta de las familias ante una eventual emergencia.
Sismo de magnitud 4.0 se registró cerca de Zarumilla, Tumbes
Un sismo de magnitud 4.0 se registró durante la madrugada de este lunes 31 de agosto de 2026 cerca del distrito de Zarumilla, provincia de Zarumilla, región Tumbes, según el reporte difundido por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0616, el movimiento telúrico ocurrió a las 5:26:44 a. m. y tuvo una profundidad de 66 kilómetros.
El epicentro fue localizado a 13 kilómetros al este de Zarumilla, en la provincia de Zarumilla, región Tumbes. El evento tuvo como coordenadas latitud -3.52 y longitud -80.16.
El reporte del IGP no consignó en la información difundida la intensidad en la escala de Mercalli Modificada para este movimiento telúrico.
Sismo de magnitud 3.6 se registró en La Capilla, Moquegua
Un sismo de magnitud 3.6 se registró durante la madrugada de este lunes 31 de agosto de 2026 en el distrito de La Capilla, provincia de General Sánchez Cerro, región Moquegua, según el reporte difundido por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0615, el movimiento telúrico ocurrió a las 3:22:31 a. m. y tuvo una profundidad de 15 kilómetros.
El epicentro fue localizado a 41 kilómetros al oeste de La Capilla, en la provincia de General Sánchez Cerro, región Moquegua. El evento tuvo como coordenadas latitud -16.82 y longitud -71.56.
El IGP reportó una intensidad de II-III en La Capilla, según la escala de Mercalli Modificada.
Sismo de magnitud 3.7 se registró en Quilca, Arequipa
Un sismo de magnitud 3.7 se registró durante la madrugada de este lunes 31 de agosto de 2026 en el distrito de Quilca, provincia de Camaná, región Arequipa, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
Según el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0614, el movimiento telúrico ocurrió a las 12:48:31 a. m. y presentó una profundidad de 34 kilómetros.
El epicentro se ubicó a 31 kilómetros al suroeste de Quilca, en la provincia de Camaná, región Arequipa. Las coordenadas del evento fueron establecidas en latitud -16.97 y longitud -72.54.
El IGP registró una intensidad de II-III en Quilca, de acuerdo con la escala de Mercalli Modificada.
Evaluación estructural básica tras un movimiento telúrico
Una vez finalizado el movimiento sísmico y verificada la seguridad de los ocupantes, se debe realizar una inspección preliminar del inmueble antes de retomar la rutina habitual. Es crucial observar si existen grietas diagonales en muros estructurales, fisuras en columnas o desprendimiento de acabados pesados que comprometan la estabilidad de la construcción. Ante la sospecha de daños severos, la indicación de Defensa Civil es evacuar la edificación inmediatamente y solicitar la revisión técnica de profesionales calificados antes de volver a habitar el espacio.
Comunicación responsable y uso de mensajes de texto
Posterior a un temblor de consideración, la infraestructura de telecomunicaciones suele experimentar altos niveles de congestión debido a las llamadas simultáneas. Para mantener la conectividad y permitir que las líneas sigan operativas para las centrales de respuesta médica y rescate, se debe priorizar el envío de mensajes de texto SMS o el uso de plataformas de mensajería instantánea por internet. Comunicarse brevemente para confirmar el estado de salud familiar evita el colapso del sistema y facilita la labor de las instituciones de primera respuesta.
Acciones preventivas durante la ocurrencia de un temblor
Conservar la calma durante la manifestación de un movimiento sísmico constituye la regla de oro para evitar accidentes por pánico. La recomendación técnica indica ubicarse en zonas de seguridad interna, tales como junto a columnas estructurales o debajo de mesas resistentes, alejándose de ventanas, espejos y muebles propensos a colapsar. Si la persona se encuentra en un edificio de varios pisos, debe evitar el uso de ascensores y postergar la salida por las escaleras hasta que el movimiento principal haya cesado por completo, previniendo caídas o tropiezos masivos.
Plan de emergencia familiar y asignación de roles
La preparación ante un desastre natural comienza en el hogar mediante la elaboración de un plan de emergencia familiar. Este documento interno permite identificar los puntos más seguros de la estructura, así como definir las rutas de evacuación más eficientes y libres de obstáculos. Es indispensable que todos los integrantes de la vivienda conozcan sus responsabilidades específicas, desde cortar el suministro de gas y luz hasta asistir a niños o adultos mayores. Establecer un punto de encuentro fuera del inmueble garantiza una reunión rápida y ordenada tras la evacuación.
El silencio sísmico y la acumulación de energía tectónica
El concepto de silencio sísmico hace referencia a aquellos periodos prolongados en los que una zona con antecedentes telúricos no registra eventos de gran magnitud. Lejos de representar un motivo de tranquilidad, este fenómeno indica que la energía generada por el rozamiento de las placas tectónicas se sigue acumulando sin ser liberada. Los especialistas e investigadores del Instituto Geofísico del Perú (IGP) advierten que a mayor tiempo transcurrido sin un terremoto de escala considerable, se incrementa la probabilidad de que ocurra un evento de gran impacto en la costa central del país.
El Cinturón de Fuego del Pacífico y la realidad telúrica peruana
El territorio peruano se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. Esta franja geográfica concentra cerca del noventa por ciento de los terremotos del mundo debido al constante choque entre placas tectónicas. En el caso del Perú, la interacción entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana genera una acumulación continua de energía. Entender esta condición estructural resulta fundamental para asumir que la actividad sísmica es un proceso natural e inevitable en el país.
Perú ha registrado 543 sismos entre enero y el último 10 de agosto de 2026, con Arequipa, Lima e Ica como las regiones que acumulan el mayor número de movimientos telúricos, informó este martes el Instituto Geofísico (IGP).