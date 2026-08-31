Rafael Belaúnde sobre Óscar Arriola: “No soy quién para juzgar el trabajo del general”, pero respalda su mandato legal de dos años

En entrevista, el ministro Rafael Belaúnde destaca la eficiencia de la Policía Nacional en la liberación de un secuestrado y pide al Congreso acelerar el pedido de facultades para una lucha frontal contra el crimen organizado. Canal N

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El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, se pronunció sobre la continuidad de Óscar Arriola al frente de la Policía Nacional del Perú (PNP) y evitó emitir una evaluación general sobre su desempeño. El titular del sector Defensa señaló que su apreciación se limita a la operación que permitió la liberación de un empresario secuestrado y la captura de los presuntos responsables.

Belaúnde destacó la participación de los generales Óscar Arriola, Espinoza y Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), en dicha intervención. Según explicó, el operativo permitió que la víctima recuperara su libertad y regresara con sus familiares, mientras los presuntos implicados quedaron detenidos.

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Consultado por Canal N por la permanencia de Arriola como comandante general de la PNP, el ministro marcó distancia de cualquier evaluación sobre su continuidad. “Pero yo no soy quién ni para juzgar el trabajo del general Arriola”, declaró al referirse a la actuación del jefe policial.

El pronunciamiento ocurre en medio del debate sobre las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo al Congreso para implementar cambios vinculados con la seguridad y la lucha contra el crimen organizado. Belaúnde señaló que el proyecto presentado establece un marco general y que los decretos legislativos todavía no fueron presentados.

Belaúnde respalda el plazo legal de los comandantes generales

El ministro de Defensa destacó el operativo que permitió liberar al empresario secuestrado y detener a los presuntos responsables, pero evitó evaluar la gestión general del comandante de la PNP. Mindef

Respecto de la permanencia de los altos mandos policiales, Rafael Belaúnde sostuvo que, desde el ámbito del Ministerio de Defensa, no existe objeción al periodo establecido por la legislación para los comandantes generales.

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“No tengo ninguna objeción con el mandato que tienen los comandantes generales para estar los dos años que la ley los blinda”, afirmó el ministro.

La declaración se produjo luego de la consulta sobre una eventual modificación de la jefatura de la Policía. Belaúnde precisó que el proyecto de facultades no constituye por sí mismo una disposición concreta para reemplazar al comandante general de la PNP.

El titular de Defensa explicó que el documento aprobado como pedido de facultades “simplemente delinea lo que son un marco general”. Según indicó, las medidas específicas deberán plasmarse posteriormente mediante decretos legislativos.

Proyecto de facultades aún espera decretos legislativos

Ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, afirma que inseguridad fue “heredada” y que no se puede solucionar en 18 días. (Foto: Mindef)

Belaúnde también precisó que el Ejecutivo dispone de un plazo de 120 días para presentar los decretos legislativos derivados de las facultades que eventualmente otorgue el Congreso.

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“Todavía los decretos no se han presentado. Tenemos 120 días para presentar los decretos legislativos”, señaló.

De esta manera, el ministro diferenció el pedido de facultades de las normas específicas que podrían emitirse después. Su explicación se produjo ante las consultas sobre una posible modificación de la conducción de la PNP y sobre las versiones relacionadas con el futuro de Arriola.

El ministro insistió en que su valoración del comandante general se limita a la operación policial que conoció de manera directa. “Yo lo que puedo dar testimonio es de lo que he visto en esta operación puntual”, sostuvo.

Ministro pide celeridad al Congreso frente al crimen organizado

Otro de los temas abordados por Belaúnde fue la respuesta del Estado frente a las organizaciones criminales. El titular de Defensa pidió al Congreso celeridad en el análisis de las facultades solicitadas por el Ejecutivo.

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“Cada día que capturamos o neutralizamos a un sicario, un extorsionador, a un miembro de una organización criminal, uno de esos menos en las calles es una vida más de un peruano que está a salvo”, manifestó.

Belaúnde planteó la necesidad de una respuesta estatal frente a delitos como la extorsión y el sicariato. En ese contexto, señaló que el Ejecutivo busca establecer mecanismos que permitan una participación más directa de las Fuerzas Armadas contra organizaciones criminales.

“Tenemos que organizarnos para poner el Perú a librar una guerra frontal contra la extorsión, contra el sicariato”, declaró.