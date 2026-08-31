Perú

Rafael Belaúnde sobre Óscar Arriola: “No soy quién para juzgar el trabajo del general”, pero respalda su mandato legal de dos años

El ministro de Defensa destacó el operativo que permitió liberar al empresario secuestrado y detener a los presuntos responsables, pero evitó evaluar la gestión general del comandante de la PNP

En entrevista, el ministro Rafael Belaúnde destaca la eficiencia de la Policía Nacional en la liberación de un secuestrado y pide al Congreso acelerar el pedido de facultades para una lucha frontal contra el crimen organizado. Canal N
Guardar

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, se pronunció sobre la continuidad de Óscar Arriola al frente de la Policía Nacional del Perú (PNP) y evitó emitir una evaluación general sobre su desempeño. El titular del sector Defensa señaló que su apreciación se limita a la operación que permitió la liberación de un empresario secuestrado y la captura de los presuntos responsables.

Belaúnde destacó la participación de los generales Óscar Arriola, Espinoza y Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), en dicha intervención. Según explicó, el operativo permitió que la víctima recuperara su libertad y regresara con sus familiares, mientras los presuntos implicados quedaron detenidos.

PUBLICIDAD

Consultado por Canal N por la permanencia de Arriola como comandante general de la PNP, el ministro marcó distancia de cualquier evaluación sobre su continuidad. “Pero yo no soy quién ni para juzgar el trabajo del general Arriola”, declaró al referirse a la actuación del jefe policial.

El pronunciamiento ocurre en medio del debate sobre las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo al Congreso para implementar cambios vinculados con la seguridad y la lucha contra el crimen organizado. Belaúnde señaló que el proyecto presentado establece un marco general y que los decretos legislativos todavía no fueron presentados.

Belaúnde respalda el plazo legal de los comandantes generales

El ministro de Defensa destacó el operativo que permitió liberar al empresario secuestrado y detener a los presuntos responsables, pero evitó evaluar la gestión general del comandante de la PNP. Mindef
El ministro de Defensa destacó el operativo que permitió liberar al empresario secuestrado y detener a los presuntos responsables, pero evitó evaluar la gestión general del comandante de la PNP. Mindef

Respecto de la permanencia de los altos mandos policiales, Rafael Belaúnde sostuvo que, desde el ámbito del Ministerio de Defensa, no existe objeción al periodo establecido por la legislación para los comandantes generales.

PUBLICIDAD

“No tengo ninguna objeción con el mandato que tienen los comandantes generales para estar los dos años que la ley los blinda”, afirmó el ministro.

La declaración se produjo luego de la consulta sobre una eventual modificación de la jefatura de la Policía. Belaúnde precisó que el proyecto de facultades no constituye por sí mismo una disposición concreta para reemplazar al comandante general de la PNP.

El titular de Defensa explicó que el documento aprobado como pedido de facultades “simplemente delinea lo que son un marco general”. Según indicó, las medidas específicas deberán plasmarse posteriormente mediante decretos legislativos.

Proyecto de facultades aún espera decretos legislativos

Ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, afirma que inseguridad fue “heredada” y que no se puede solucionar en 18 días. (Foto: Mindef)
Ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, afirma que inseguridad fue “heredada” y que no se puede solucionar en 18 días. (Foto: Mindef)

Belaúnde también precisó que el Ejecutivo dispone de un plazo de 120 días para presentar los decretos legislativos derivados de las facultades que eventualmente otorgue el Congreso.

“Todavía los decretos no se han presentado. Tenemos 120 días para presentar los decretos legislativos”, señaló.

De esta manera, el ministro diferenció el pedido de facultades de las normas específicas que podrían emitirse después. Su explicación se produjo ante las consultas sobre una posible modificación de la conducción de la PNP y sobre las versiones relacionadas con el futuro de Arriola.

El ministro insistió en que su valoración del comandante general se limita a la operación policial que conoció de manera directa. “Yo lo que puedo dar testimonio es de lo que he visto en esta operación puntual”, sostuvo.

Ministro pide celeridad al Congreso frente al crimen organizado

Otro de los temas abordados por Belaúnde fue la respuesta del Estado frente a las organizaciones criminales. El titular de Defensa pidió al Congreso celeridad en el análisis de las facultades solicitadas por el Ejecutivo.

“Cada día que capturamos o neutralizamos a un sicario, un extorsionador, a un miembro de una organización criminal, uno de esos menos en las calles es una vida más de un peruano que está a salvo”, manifestó.

Belaúnde planteó la necesidad de una respuesta estatal frente a delitos como la extorsión y el sicariato. En ese contexto, señaló que el Ejecutivo busca establecer mecanismos que permitan una participación más directa de las Fuerzas Armadas contra organizaciones criminales.

“Tenemos que organizarnos para poner el Perú a librar una guerra frontal contra la extorsión, contra el sicariato”, declaró.

Temas Relacionados

ministro de DefensaPNPÓscar ArriolaRafael Belaúndeperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

César Inga ya piensa en el clásico Universitario vs Alianza Lima en Matute: “Es importante y tenemos que ganarlo”

El lateral de Universitario de Deportes habló sobre su presente en el club crema, la frustración por la MLS que quedó atrás y la mentalidad con la que el equipo enfrenta el tramo decisivo del torneo

César Inga ya piensa en el clásico Universitario vs Alianza Lima en Matute: “Es importante y tenemos que ganarlo”

PNP sugiere pago a ‘Los Pulpos’ por liberación de empresario Jenss Lara: “Son procedimientos especiales”

El jefe de Investigación Criminal, Víctor Revoredo, confirmó que el empresario fue liberado en una vía hacia Huanchaco, pero evitó referirse al supuesto pago de S/2 millones

PNP sugiere pago a ‘Los Pulpos’ por liberación de empresario Jenss Lara: “Son procedimientos especiales”

Sport Boys rompió el maleficio contra Sporting Cristal: adiós a 19 años de frustraciones para mirar con optimismo la Liga 1 2026

Imperante no fue solo el color rosado que dominó al 100% las tribunas del estadio Miguel Grau, también el fútbol esplendoroso vertido sobre un escenario en el que los ‘rimenses’ fueron abatidos por un golazo de Hernán Da Campo, nuevo referente en el Callao

Sport Boys rompió el maleficio contra Sporting Cristal: adiós a 19 años de frustraciones para mirar con optimismo la Liga 1 2026

¿Quiénes son los cinco detenidos por el secuestro de Jenss Lara y el asesinato de cuatro personas en Trujillo? Esto se sabe de ellos

La investigación policial sostiene que algunos de los intervenidos habrían participado en la planificación y ejecución del ataque

¿Quiénes son los cinco detenidos por el secuestro de Jenss Lara y el asesinato de cuatro personas en Trujillo? Esto se sabe de ellos

Último temblor en Perú hoy EN VIVO: IGP reporta sismos en Arequipa, Tumbes y Moquegua este lunes 31 de agosto

Dos sismos de magnitud 3.6 y 3.7 se registraron durante la madrugada de este lunes 31 de agosto en Moquegua y Arequipa, según los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP)

Último temblor en Perú hoy EN VIVO: IGP reporta sismos en Arequipa, Tumbes y Moquegua este lunes 31 de agosto
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ejecutivo omitió enviar acuerdo sobre pedido de facultades: lo remitió tras observación de la Cámara de Diputados

Ejecutivo omitió enviar acuerdo sobre pedido de facultades: lo remitió tras observación de la Cámara de Diputados

Ricardo Belmont sale en defensa de Keiko Fujimori: “Al mes no se le puede poner la guillotina”

Alcalde de Trujillo exige que Keiko Fujimori viaje a la ciudad y no se “ponga de rodillas” ante el crimen organizado

Diputada Catherine Palomino presenta moción para que ministros respondan por crisis de inseguridad

Atentado en Trujillo acelera la presión de Keiko Fujimori sobre el Congreso para aprobar sus facultades en seguridad

ENTRETENIMIENTO

¡Patricia Barreto se casa!: así fue la romántica pedida de matrimonio frente al mar, en la isla tailandesa de Ko Samui

¡Patricia Barreto se casa!: así fue la romántica pedida de matrimonio frente al mar, en la isla tailandesa de Ko Samui

Magaly Medina cuenta por qué en su matrimonio Alfredo Zambrano paga todos los gastos: “Es un proveedor, mi plata es mi plata”

Diana Sánchez explicó su decisión de alejarse de la conducción de ‘Yo Soy’: “Me han reemplazado”

Romina Gachoy conmueve con emotivo mensaje a la hija de Angie Jibaja y Jean Paul Santa María por sus 15 años: “Lo mejor que me ha pasado”

‘El Titi’, Gregorio Pernía, llega a Perú con su show “Adicto a sus Catalinas”

DEPORTES

César Inga ya piensa en el clásico Universitario vs Alianza Lima en Matute: “Es importante y tenemos que ganarlo”

César Inga ya piensa en el clásico Universitario vs Alianza Lima en Matute: “Es importante y tenemos que ganarlo”

Sport Boys rompió el maleficio contra Sporting Cristal: adiós a 19 años de frustraciones para mirar con optimismo la Liga 1 2026

Felipe Cantuarias lamenta la debacle de Sporting Cristal en Liga 1: “Era el club más influyente y más importante, hoy no existe”

Las figuras más codiciadas que Sport Boys blindará para el centenario: ‘rosados’ quieren levantar el título de Liga 1 2027

Ricardo Gareca se dirige a Mano Menezes, entrenador designado para enmendar el camino de Perú: “Tiene que vivir su propia experiencia”