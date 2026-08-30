Material del tren impulsado por Rafael López Aliaga podría terminar en Tacna para cubrir la ruta hacia Arica

El Gobierno Regional de Tacna solicitó que parte del material ferroviario donado por Caltrain a la Municipalidad de Lima para el tren Lima-Chosica sea evaluado para su uso en la ruta Tacna-Arica

Guardar

Una parte del material ferroviario donado a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) por la empresa estadounidense Caltrain para el tren Lima-Chosica, proyecto impulsado por el exalcalde Rafael López Aliaga, podría destinarse a la ruta Tacna-Arica, tras una solicitud del gobierno de esa región para evaluar esta opción.

El pedido fue formulado por el gobernador Luis Torres mediante un oficio enviado el pasado 18 de agosto al burgomaestre de Lima, Renzo Reggiardo, en el que planteó destinar parte de los vagones recibidos al desarrollo del sistema ferroviario de su jurisdicción.

En la solicitud, difundida este domingo por el portal La Encerrona, Torres señaló que la conexión Tacna-Arica es importante porque une el sur del Perú con la ciudad chilena de Arica, lo que beneficia al turismo y a la integración entre ambos lugares.

PUBLICIDAD

“Solicitamos que, a través de su gestión, se puedan iniciar las mesas de diálogo respectivas para viabilizar una cooperación interinstitucional que permita destinar una parte de vuestro material rodante para el desarrollo e impulso del sistema ferroviario en Tacna”, se lee en el documento.

El pedido se formalizó mediante un oficio del gobernador Luis Torres al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, el 18 de agosto, planteando destinar algunos de los vagones recibidos al sistema ferroviario regional

Torres remarcó el “alto interés” de su administración en el proyecto y planteó que una parte del material transferido a la MML —90 vagones, coches de cabina y remolque, y 19 locomotoras EMD F40PH-2— se destine a potenciar esa ruta.

La propuesta recibió una respuesta positiva, aunque sin aprobar una transferencia. Reggiardo mostró disposición para coordinar aspectos técnicos y citó al gobernador a una reunión el 1 de septiembre en el Palacio Municipal. Funcionarios de Tacna confirmaron el encuentro a La Encerrona y anticiparon que pedirán una locomotora y diez vagones.

PUBLICIDAD

Los vagones donados por la firma estadounidense permanecen almacenados en el Parque de La Muralla desde julio del año pasado, lo que ha generado pérdidas económicas superiores a 700 mil soles para Lima debido a la cancelación de eventos y alquileres, de acuerdo con informes previos.

La explanada del parque funciona como depósito sin autorización formal del Servicio de Parques de Lima (SERPAR), y permanece inhabilitada para actividades públicas y deportivas.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, afirmó días atrás que no se opone al proyecto Lima-Chosica, negó tener discrepancias con López Aliaga y aseguró que sus declaraciones previas fueron malinterpretadas.

PUBLICIDAD

El ministro de Transportes, Rafael Rey, aclaró que no se opone al proyecto Lima-Chosica y delegó a ProInversión la evaluación de la viabilidad

“Una desafortunada referencia mía al pasado en una entrevista fue lamentablemente mal interpretada. No estoy enfrentado con nadie. Pese a la fama que probablemente me he ganado por mi propio temperamento, no tengo animadversión contra nadie”, afirmó.

“Solo un irresponsable o un ministro miserable podría oponerse a un proyecto que beneficia a la población por supuestas o reales discrepancias con algún otro político. Tengo muchos defectos, pero no soy ni miserable ni irresponsable”, agregó.

A continuación, Rey anunció que encargó a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) la revisión de los estudios y la determinación de la viabilidad del proyecto. “He decidido delegar todos los análisis, estudios y decisiones a ProInversión, para que ahí se decida lo que sea viable y lo que convenga a la población”, indicó.

PUBLICIDAD