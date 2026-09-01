Mario Irivarren sube una foto con Magaly Medina de fondo y Jefferson Farfán no tarda en bromear: "Con mi tía"

Mario Irivarren publicó una foto en Amador Rooftop en la que Magaly Medina apareció de fondo y la acompañó con el mensaje "Linda noche".

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Mario Irivarren compartió una fotografía en la que Magaly Medina aparece de fondo, tras coincidir con ella en un rooftop de Lima, y acompañó la imagen con el mensaje “Linda noche”. La publicación generó reacciones inmediatas, entre ellas la de Jefferson Farfán, quien mantiene un conflicto legal con la conductora.

El encuentro, ocurrido la noche del viernes en un conocido local limeño, reunió sin planificación previa a varias figuras del espectáculo peruano. La coincidencia entre Medina e Irivarren llamó la atención por el historial de enfrentamientos entre ambos, que se remonta a la cobertura que ‘Magaly TV: La Firme’ hizo de un episodio vinculado al modelo en un yate en Argentina.

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Mario Irivarren sorprende a todos al publicar una foto junto a la conductora Magaly Medina, generando una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales. ¿Qué hay detrás de este encuentro? Video: TikTok @josepastord

La foto que remeció las redes y el mensaje de “Linda noche”

Mario Irivarren publicó en sus historias de Instagram una fotografía tomada en Amador Rooftop, el local donde coincidió con Magaly Medina y otras figuras de la televisión peruana. En la imagen, el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ aparece en primer plano, mientras la conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ figura detrás, en lo que pareció un intento de desplazarse para evitar quedar dentro del encuadre.

“Linda noche”, escribió Irivarren junto a la publicación. La frase fue suficiente para que la coincidencia se convirtiera en uno de los temas más comentados en redes sociales durante el fin de semana, en particular por el detalle de que Medina apareciera de manera accidental en la toma.

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Uno de los primeros en reaccionar fue Jefferson Farfán, quien mantiene un conflicto legal con la conductora. El exfutbolista comentó la publicación con un mensaje en tono de broma: “Con mi tía 8:30. Los amo”. Otros personajes del entretenimiento también se sumaron a los comentarios. Julián Zucchi escribió “¿Sentiste un frío por la espalda?”, mientras Korina Rivadeneira apuntó “Mi Dios, yo estuve ahí” y Nicola Porcella ironizó con “Se te pegan todas las nenis”.

Jefferson Farfán reaccionó a la foto de Mario Irivarren con Magaly Medina con un mensaje en tono de broma en Instagram.

Pese a la cercanía física durante la velada, Medina e Irivarren evitaron cualquier saludo o acercamiento directo. El modelo incluso conversó con María Pía Copello, aunque lo hizo posicionado detrás de la conductora, sin dirigirse a ella en ningún momento.

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Cómo se dio el encuentro entre las figuras de la farándula peruana

La reunión en el rooftop ocurrió en el marco de una celebración por el segundo aniversario del local, denominada “El Esplendor”, con temática inspirada en el Renacimiento. El espacio fue reconocido recientemente como Mejor Rooftop 2026 en los Premios Somos, luego de recibir la misma distinción en los Premios Summum 2025.

Copello llegó acompañada de su esposo, mientras Medina estuvo junto a su notario, Alfredo Zambrano. También se hicieron presentes la cantante Daniela Darcourt y la hija mayor del exfutbolista Jefferson Farfán, Maialen Farfán. Posteriormente se sumaron Israel Dreyfus e Irivarren, quien llegó acompañado de Tábata Suárez.

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De acuerdo con la versión que circuló en redes, atribuida al tiktoker Alejandro Pizarro, fue Dreyfus quien llamó a Irivarren para que se acercara al grupo, lo que provocó que el modelo terminara ubicado a pocos metros de la mesa donde se encontraba Medina. La propia Copello ofreció detalles del episodio en su podcast, donde relató la secuencia que derivó en la fotografía viral.

Mario Irivarren narra el divertido e inesperado momento que vivió al encontrarse con Magaly Medina en un local. ¡Descubre la historia detrás de la foto viral y por qué la comparó con un personaje de terror! Video: Instagram La Manada Galactic

“Esa foto ha sido a dos pasos de la mesa donde estaba Magaly. Israel le dice a Mario ‘ven’, y él pasa por la mesa donde estaba Magaly y nos pusimos a conversar”, relató Copello. La conductora agregó que, en el momento, no reparó en la tensión que existía entre ambos por hechos pasados.

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“Creo que, de todas maneras, Magaly notó la presencia de Mario y yo, en ese momento, no caí en cuenta de todo lo que había pasado en el yate de Argentina. Dije, ‘qué loco, cómo todo fluía normal’. No sentí una molestia por parte de Mario”, manifestó.

Las reacciones divididas y el antecedente del conflicto con Medina

La publicación de Irivarren generó opiniones encontradas entre los usuarios de redes sociales. Algunos comentarios apuntaron a cuestionar la intención detrás del gesto del modelo. “Veo que Mario se muere por aparecer con Magaly, porque como ya no está en ‘Esto es Guerra’ ni con Onelia, ya no hablan de él”, escribió un usuario, mientras otro añadió: “Todo lo que hace Mario para tener vistas en su pódcast”.

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Otros comentarios se dirigieron hacia la propia Medina, con mensajes de respaldo como “Team Magaly” y “Magaly hermosa”, mientras un sector de usuarios cuestionó el rol de Copello en la organización del encuentro: “María Pía está siendo muy intencional en los encuentros con Magaly, como que veo un exceso de intención por promover esas ocasiones y así tener contenido”.

María Pía Copello revela en su programa el increíble momento en que Mario Irivarren se encontró a solo metros de Magaly Medina. ¿Hubo cruce de miradas? Descubre todos los detalles de esta insólita coincidencia. Video: TikTok @josepastord

El episodio reavivó la referencia al conflicto previo entre Irivarren y Medina, originado en la cobertura que el programa ‘Magaly TV: La Firme’ realizó sobre un episodio del modelo durante un viaje a Argentina. Aquel material, difundido en su momento por el espacio televisivo, generó una serie de reacciones públicas que marcaron la relación entre ambos desde entonces. La coincidencia en Amador Rooftop se dio, según los testimonios recogidos, sin que existiera premeditación de encuentro directo entre los dos.

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