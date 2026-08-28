Efemérides hoy 28 de agosto: la fecha que marcó la historia de Perú y su memoria colectiva en Perú

Una serie de objetos patrimoniales, entre los que figuran la bandera nacional, el monitor Huáscar y la Biblioteca Nacional, reúnen elementos de la memoria peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 28 de agosto se ha consolidado como una fecha de especial relevancia en la historia de Perú, al concentrar una secuencia de hechos que han marcado la vida cultural, social y política del país. En esa jornada, a lo largo de distintas épocas, se fundó la Biblioteca Nacional, se abolieron sistemas coloniales de servidumbre y, en el año 2003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación entregó un informe que documentó cerca de 69.280 víctimas fatales del conflicto armado interno, estableciendo una fecha clave para la memoria republicana. La coincidencia de estos eventos ha dado al 28 de agosto una resonancia singular en la memoria nacional.

Fundación de la Biblioteca Nacional y abolición de la servidumbre

El primero de estos hitos se produjo en 1821, poco tiempo después de proclamarse la independencia. José de San Martín fundó la Biblioteca Nacional del Perú con el objetivo de preservar y difundir el conocimiento en la naciente República. Desde su creación, la institución fue concebida como un espacio para custodiar el patrimonio intelectual y servir de núcleo cultural en la nueva etapa del país. La Biblioteca Nacional atravesó etapas especialmente difíciles: fue saqueada durante la Guerra del Pacífico y sufrió un incendio en 1943 que destruyó gran parte de sus colecciones. Gracias a sucesivas reconstrucciones, hoy cumple funciones de investigación, guarda patrimonio documental y fomenta la difusión cultural.

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En este Día del Bibliotecario, se honra a esos profesionales que aseguran que el conocimiento llegue a cada rincón del país, desde la Biblioteca Nacional hasta las más pequeñas bibliotecas comunitarias. (Revista Variedades)

Ese mismo 28 de agosto de 1821, se promulgó el decreto que abolió las mitas, pongos, encomiendas y yanaconazgos en Perú. Estos sistemas, heredados de la colonia, habían obligado a comunidades originarias a trabajos forzados en minas, haciendas y tareas domésticas durante siglos. La supresión de estas formas de servidumbre eliminó obligaciones impuestas por el régimen virreinal y buscó proteger a los pueblos indígenas de la explotación.

La repercusión social y política de la medida resultó significativa: suprimió estructuras de dominación que habían acompañado al orden colonial y permitió avanzar hacia la construcción de una República que reconociera formalmente los derechos de la población indígena. Este paso representó un cambio en la relación entre el Estado y las comunidades originarias.

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Ricardo Palma lideró en 1884 la reapertura de la Biblioteca Nacional del Perú, que fue reinaugurada con 27,984 ejemplares, marcando un nuevo inicio para la institución. (Andina)

Episodios de guerra y construcción de la memoria nacional

Décadas después, el 28 de agosto de 1879, se produjo el Segundo Combate Naval de Antofagasta durante la Guerra del Pacífico. El monitor Huáscar, bajo el mando de Miguel Grau, atacó a las naves chilenas Magallanes, Abtao y Matías Cousiño, que se encontraban ancladas en el puerto. Grau tenía como objetivo interrumpir el abastecimiento de Antofagasta y hostigar las posiciones chilenas. El Huáscar bombardeó instalaciones, causó daños menores, pero la defensa del puerto y la resistencia chilena impidieron un desenlace mayor. Este episodio confirmó las capacidades estratégicas de Grau y el rol central del Huáscar en el conflicto.

Con el sobrenombre de “El Brujo de los Andes”, el mariscal desafió la derrota y organizó la lucha desde los valles y montañas, uniendo a campesinos e indígenas en una defensa heroica. (Óleo de Aguirre Jaramillo, 1926)

El 28 de agosto también está vinculado a hitos de la música criolla y la proyección internacional de la cultura peruana. En 1911, Eduardo Montes y César Augusto Manrique viajaron a Nueva York para grabar música costeña, llevando el vals, la marinera y otros géneros nacionales a una escala internacional. Sus grabaciones se convirtieron en parte del legado musical peruano y marcaron un punto de inflexión en la difusión de la canción criolla.

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Entre humo, cañones y maniobras en el mar, el combate de Iquique convirtió a Miguel Grau y Arturo Prat en símbolos eternos de valor y sacrificio. (Academia de Historia Militar de Chile)

A esta efeméride se suma el nacimiento de Augusto Rojas Llerena el 28 de agosto de 1918 en los Barrios Altos de Lima. Compositor y guitarrista, Rojas Llerena es recordado por valses como “Rencor” y “Navidad del niño”. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, experiencia que influyó en su obra musical. Además de su aporte a la música criolla, interpretó repertorio tradicional argentino, dejando una huella relevante en el panorama musical del país.

Integración territorial y memoria reciente

La fecha tiene un peso singular en la historia territorial peruana. El 28 de agosto de 1929, Tacna volvió oficialmente a la soberanía de Perú, tras cerca de 50 años de ocupación chilena posterior a la Guerra del Pacífico. Esta reincorporación fue resultado del Tratado de Lima, rubricado el 3 de junio de ese año, mediante el cual Chile devolvió Tacna y conservó Arica. La entrega oficial se realizó en una ceremonia con autoridades de ambos países y, desde entonces, la ciudad conmemora el retorno con actos cívicos y celebraciones anuales.

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La reincorporación de Tacna al Perú representó mucho más que el fin de una ocupación. Fue un renacer para una provincia que, tras años de resistencia y espera, se reencontró con su patria y reforzó el orgullo de una nación. (El Peruano)

El último gran hito asociado al 28 de agosto en la historia reciente peruana ocurrió en 2003, cuando la Comisión de la Verdad y Reconciliación presentó su Informe Final sobre el conflicto armado interno que se desarrolló entre 1980 y 2000. El documento identificó a Sendero Luminoso como principal responsable y también atribuyó graves violaciones de derechos humanos a las fuerzas armadas. El informe consignó cerca de 69.280 víctimas fatales, estableciendo un registro que transformó la comprensión del periodo de violencia.

En la Operación Victoria, el GEIN no solo arrestó al Abimael Guzmán, sino que también desmanteló estructuras clave de Sendero Luminoso. (El Peruano)

La comisión fue creada en 2001 por el gobierno de Valentín Paniagua con el mandato de esclarecer los hechos, reconocer a las víctimas, proponer reparaciones y sugerir reformas institucionales para evitar la repetición de la violencia. La entrega del informe, el 28 de agosto de 2003, instauró la fecha como un día de memoria nacional, con actos conmemorativos y actividades de reflexión en distintas regiones del país.

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El 28 de agosto en Perú se ha convertido así en un punto de convergencia de acontecimientos que involucran cultura, historia territorial, música y memoria reciente, en una secuencia de aniversarios que siguen formando parte del relato nacional.