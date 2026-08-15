Economía peruana creció ‘mediocre’ 3,05% este primer semestre y aún se viene el fenómeno El Niño global

Este es el Perú, económicamente hablando, que le ha tocado a Keiko Fujimori. ¿Qué espera el mercado peruano de su primer año de gobierno? - Crédito Difusión

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El Ministro de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, ya ha resaltado que ve posible crecer a 4% este 2026 inclusive con la expectativa alta de un fenómeno El Niño muy fuerte. Pero ya los datos del PBI de la primera parte del año revelan la cifra de 3,05%, un resultado mediocre, si se toma en consideraciones declaraciones de analistas económicos así como el mismo Banco Mundial en su momento.

“Durante el primer semestre de 2026, la actividad productiva del país aumentó en 3,05% y en el periodo anualizado julio 2025-junio 2026 presentó un incremento de 3,33%”, reveló el Institución Nacional de Estadística e Informática (INEI).

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Es decir, se tendría que dar una mejora en la segunda parte del año —donde se probaría la efectividad que ha prometido el gobierno de Keiko Fujimori en la economía peruana— para alcanzar las cifras ya optimistas del ministro de Economía, que no ignora el impacto que el fenómeno El Niño podría tener.

Desde el distrito de Sullana, la mandataria confirmó que el Ejecutivo reforzará las acciones sanitarias y de infraestructura mientras avanza la descolmatación de 70 puntos críticos identificados en la región. // Video: Exitosa

Perú creció solo 1,75% en junio

El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Dr. Gaspar Morán Flores, dio a conocer que, en junio de 2026, la producción nacional aumentó 1,75%, en comparación con igual mes del año 2025.

“Este resultado fue determinado por el desempeño positivo de los sectores Construcción y de los Sectores de servicios, entre los que figuran Comercio; Otros Servicios; Servicios de Gobierno; Servicios Prestados a Empresas; Transporte, Almacenamiento y Mensajería; Electricidad, Gas y Agua; Alojamiento y Restaurantes; Servicios Financieros y Telecomunicaciones”, añadió la institución.

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Sin embargo, se registraron comportamientos decreciente en los sectores Agropecuario, Pesca y Manufactura, que estarían explicados por problemas climatológicos que afectaron el desarrollo de algunos cultivos agrícolas, la disponibilidad de especies hidrobiológicas y el ciclo de producción de algunas industrias, como la molinería y la industria textil, principalmente. También, mostró disminución el sector Minería e Hidrocarburos.

Keiko Fujimori deberá enfrentar el Fenómeno El Niño en los primeros meses de su mandato. - Crédito Composición Infobae

La gran caída en pesca

Asimismo, en el sexto mes de 2026, el sector Pesca disminuyó 51,94%, en comparación con similar mes del año 2025, por la baja extracción de especies de origen marítimo (que marcó un -55,09%), destinadas al consumo humano indirecto (preparación de harina y aceite de pescado).

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Esto se debió dado el menor registro de desembarque del recurso de anchoveta que totalizó solo 629 toneladas en junio 2026, frente a 462 mil 302 toneladas de junio 2025, que evidenció una reducción de 99,9%. También en este resultado influyó la suspensión temporal de la captura de anchoveta por alteraciones climatológicas presentadas.

Por otro lado, la captura de especies para consumo humano directo subió en 9,49%, por los crecientes desembarques de especies destinadas a la preparación de congelado (23,3%) y para consumo en estado fresco (5,1%). También la pesca continental decreció en 22,29%, por menor volumen desembarcado de especies para consumo en estado fresco (-18,6%), para congelado (-40,6%) y curado (-10,4%).

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Anteriormente Norman Loayza, director del Grupo de Indicadores Globales del Banco Mundial (BM), había considerado que crecer 3% para Perú era "mediocre". - Crédito Difusión

Los números que espera el mercado

Ya salieron también los resultados de la última Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del Banco Central de Reserva del Perú, donde se consulta a analistas, empresas financieras y a las no financieras sobre los indicadores que esperan del país para los próximos años.

Es pertinente, así, ver qué esperan del PBI, del crecimiento de la economía peruana ya tomando en cuenta los primeros anuncios del gobierno de Keiko Fujimori.

“La expectativa de crecimiento del PBI para 2026 se ubicó en un rango de entre 3,1 y 3,3 por ciento; y para 2027, se situó entre 3,2 y 3,4 por ciento. Para 2028 se espera un crecimiento entre 3,2 y 3,7 por ciento”, resalta el BCRP.

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Así, para 2026:

Los analistas económicos ven una leve mejora en la expectativa del PBI para este 2026, de 3,3% (era de 3,2% en junio)

El sistema financiero espera también una leve mejora, a 3,2% (era de 3,1% en junio)

Mientras las empresas no financieras sí ven un peor PBI este año, de solo 3,1% (era de 3,2% en junio).