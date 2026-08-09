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Economía peruana crecerá 3.2% en 2026 y mantendrá ritmo similar hasta 2029, según el MEF

La inversión minera crecería 8% este año y superaría los US$6,800 millones, impulsada por proyectos como San Gabriel, Reposición Antamina y Corani

Vista aérea de una ciudad con rascacielos modernos, una avenida con vehículos y peatones, y un gran sitio de construcción con varias grúas operando.
Una moderna zona urbana de Lima muestra edificios empresariales, avenidas con tráfico vehicular y un sitio de construcción activo con grúas que señalan el dinamismo económico de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La economía peruana crecerá 3.2% en 2026 y mantendrá un ritmo promedio de 3.2% entre 2027 y 2029, según el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2026-2029 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), publicado en abril de este año.

De acuerdo con Andina Noticias, estas proyecciones contemplan un crecimiento impulsado por la inversión privada, las exportaciones y nuevos proyectos productivos. Una economía que mantiene su crecimiento puede generar nuevas oportunidades para las empresas y para las inversiones realizadas con una perspectiva de largo plazo.

El escenario previsto por el MEF considera que la economía peruana continuará avanzando durante los próximos años a un ritmo similar. Para 2026, la proyección alcanza el 3.2%, mientras que entre 2027 y 2029 se estima un crecimiento promedio también de 3.2%.

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Se estima que la economía peruana crecerá en un 4% en 2025.
Se estima que la economía peruana crecerá en un 3.2% en 2026. Foto: Perú Retail

Inversión minera superará los US$6,800 millones

La minería continúa siendo una de las principales fortalezas del Perú y presenta perspectivas positivas de inversión para los próximos años. Según el MEF, la inversión minera crecerá 8% en 2026 y superará los 6,800 millones de dólares.

Entre los proyectos que impulsarán esta inversión se encuentran San Gabriel, Reposición Antamina y Corani, entre otros. A ello se suma un entorno favorable para el cobre y otros metales, respaldado por la demanda asociada a la transición energética.

“Porque una mayor inversión minera puede traducirse en mayor capacidad productiva, más exportaciones y más actividad económica para el país”, explicó Ana Lucía Rondón, asociada de inversiones de Prima AFP, según Andina Noticias.

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Mina a cielo abierto con grandes excavadoras, camiones de carga, infraestructura industrial y varios trabajadores con equipos de seguridad.
Una vasta operación minera a cielo abierto en Perú muestra maquinaria pesada y trabajadores en un paisaje andino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversificación para las inversiones de largo plazo

Las oportunidades de inversión no se encuentran únicamente en el Perú. Cuando se ahorra para la jubilación, se cuenta con un horizonte de largo plazo que permite invertir en distintos países, sectores y tipos de activos.

En ese contexto, la diversificación es presentada como una herramienta para aprovechar las diferentes oportunidades que ofrecen los mercados. Esta estrategia permite considerar distintas fuentes de crecimiento al momento de construir portafolios de inversión.

La Global Investor Insights Survey 2025 de Schroders señala que la construcción de portafolios más diversificados y resilientes figura entre las principales prioridades de los inversionistas institucionales. El estudio indica que el 94% busca gestionar mejor el riesgo de concentración y el 80% espera aumentar el uso de estrategias de gestión activa.

Hombre con traje sostiene una tableta frente a una ventana. Sobre la mesa hay maquetas de edificios, turbinas eólicas, granjas, fábricas y carreteras.
Un inversor analiza meticulosamente un modelo a escala que representa diversas oportunidades en sectores como la agricultura, industria y energía renovable con un horizonte urbano de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oportunidades de crecimiento en Perú y el mundo

“Cuando hablamos de ahorro previsional, es importante tener una visión de largo plazo. En ese contexto, la diversificación sigue siendo una herramienta clave, porque permite acceder a distintas fuentes de crecimiento en Perú y en el mundo, ayudando a construir portafolios más resilientes frente a los cambios de los mercados”, señaló Rondón.

El Perú cuenta con elementos que pueden seguir impulsando su crecimiento, entre ellos una mayor inversión privada, nuevos proyectos y una minería que continúa siendo un motor importante de la economía.

Mientras el país ofrece oportunidades, los mercados internacionales permiten acceder a otras alternativas. Diversificar entre países, sectores y tipos de inversión permite participar de distintas fuentes de crecimiento mientras se continúa construyendo el ahorro para el futuro.

Un grupo de ejecutivos en una terraza de edificio, un paisaje urbano con rascacielos, puerto con contenedores y barcos, autopista con camiones y un tren, con estelas de luz.
Un paisaje urbano global con infraestructura portuaria y de transporte ilustra las conexiones del comercio internacional y las oportunidades de inversión entre Perú y los mercados globales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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