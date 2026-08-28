Perú

Productor de maleanteo 'Flow La Fama' sobrevive a ataque a balazos en el Callao, pero permanece grave

Antonio Tapia Clausen, de 26 años, fue interceptado por dos sicarios en motocicleta en la avenida La Marina y recibió cuatro impactos de bala; la policía investiga un posible ajuste de cuentas

Este reportaje de noticias muestra a la reportera Leslie Rosas informando sobre el ataque al productor musical Antonio Delmar Tapia Clausen, conocido como Flow La Fama. Las imágenes presentan un vehículo blanco con un impacto de bala y una luna lateral destrozada. Se observa una calle durante la noche y un hombre caminando. El productor fue atacado con nueve disparos en su automóvil en la Avenida La Marina, Callao, y resultó herido de gravedad, siendo hospitalizado. Su vehículo colisionó contra un árbol.
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Antonio Tapia Clausen (26), conocido como ‘Flow La Fama’, quedó gravemente herido la madrugada de este viernes tras recibir cuatro impactos de bala cuando dos sicarios a bordo de una motocicleta lo interceptaron en la avenida La Marina, a la altura del pasaje Lago Vener, en el distrito de La Perla, en el Callao. El productor musical del género urbano conocido como maleanteo logró mantener el control de su vehículo por algunos metros antes de perder el conocimiento e impactar contra un árbol en la berma central de esa vía. Fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde permanece con pronóstico reservado y fue sometido a intervención quirúrgica.

El automóvil de alta gama que conducía Tapia Clausen registró al menos nueve impactos de bala. La mayoría se concentró en la zona del piloto: dos en la puerta del conductor, varios en la ventana lateral —que quedó destruida por completo— y otros en el respaldo del asiento. El productor viajaba solo en el vehículo al momento del ataque. Los dos sicarios huyeron con rumbo desconocido tras abrir fuego.

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'Flow La Fama': el productor sindicado por un doble crimen sobrevive a un atentado con nueve disparos en el Callao
'Flow La Fama': el productor sindicado por un doble crimen sobrevive a un atentado con nueve disparos en el Callao

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) acordonaron la zona para facilitar el trabajo de los peritos de criminalística. El tránsito en la avenida La Marina estuvo interrumpido durante las primeras horas de la mañana. Durante la madrugada fueron retenidas dos personas en las inmediaciones del lugar como sospechosas; no obstante, fuentes de la comisaría señalaron que, hasta el momento, no se ha podido establecer su vinculación directa con el ataque. Las cámaras de videovigilancia instaladas en esa avenida serán revisadas para determinar si los agresores actuaron solos o si contaron con apoyo de otro vehículo.

La principal hipótesis que maneja la policía apunta a una venganza vinculada a un doble asesinato ocurrido en abril de 2025. En ese entonces, los cantantes urbanos José Israel Oria Infante, conocido como ’26IS’, y Luis Antonio Venegas Carrasco, alias ‘Louis Producer’, fueron asesinados a balazos a la salida de la discoteca Dembow, en Villa María del Triunfo, luego de una presentación. Tres personas más resultaron heridas en ese ataque.

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'Flow La Fama': el productor sindicado por un doble crimen sobrevive a un atentado con nueve disparos en el Callao
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El doble crimen que marcó el entorno del maleanteo

En el marco de la investigación por ese doble homicidio, el nombre de Flow La Fama surgió como el de un presunto autor intelectual. De acuerdo con las versiones recogidas por las autoridades y con testimonios de otros artistas del género, el productor habría tenido una disputa previa con las víctimas: ’26IS’ y ‘Louis Producer’ se habrían negado a firmar con él, en medio de una pugna por el control de esa industria musical. Esa negativa, según la investigación, habría desencadenado el encargo del crimen.

En noviembre de 2025, la PNP detuvo a Antonio Tapia Clausen en el contexto de esa investigación. Sin embargo, al momento del ataque de esta madrugada, el productor ya se encontraba en libertad. Las circunstancias exactas de su excarcelación no fueron precisadas por las fuentes consultadas.

'Flow La Fama': el productor sindicado por un doble crimen sobrevive a un atentado con nueve disparos en el Callao
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Un ataque con marcas de ajuste de cuentas

El modus operandi del ataque —dos sicarios en motocicleta que abren fuego contra un objetivo que se desplaza solo en su vehículo— es un patrón recurrente en los crímenes vinculados a disputas dentro del género del maleanteo en Lima y el Callao. La policía no descarta que el atentado forme parte de una cadena de represalias entre grupos rivales que operan dentro de ese circuito musical.

Los investigadores también analizan si existió algún tipo de seguimiento previo a Tapia Clausen, dado que el ataque se produjo en una avenida principal y en horas de la madrugada, lo que sugiere un conocimiento anticipado de sus movimientos.

'Flow La Fama': el productor sindicado por un doble crimen sobrevive a un atentado con nueve disparos en el Callao
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El estado del productor y las pesquisas en curso

Flow La Fama permanece internado en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión con pronóstico reservado, tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido para estabilizar su condición. Los médicos a cargo de su atención no han emitido un parte oficial sobre su evolución.

La PNP continúa con las pesquisas para identificar y capturar a los responsables del ataque. El análisis de las cámaras de videovigilancia de la avenida La Marina y la revisión de los antecedentes del caso del doble asesinato de 2025 son las dos líneas principales de la investigación en curso.

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