Perú

Eva Ayllón, Cecilia Bracamonte, Jefferson Farfán y más: la lista de los famosos citados como testigos en el caso de Andrés Hurtado 'Chibolín'

Una carpeta fiscal revelada por 'Show Pe' amplió la relación de convocados en la investigación contra el exconductor, con figuras del espectáculo y del deporte que deberán declarar ante el Ministerio Público

En Show.pe revelaron en exclusiva la lista completa de figuras de la farándula peruana que han sido citadas como testigos en el caso que involucra a Andrés Hurtado. Nombres como Jefferson Farfán, Eva Ayllón, Cecilia Bracamonte y César Vega, además de varios imitadores de 'Yo Soy' aparecen en la carpeta fiscal. Video: YouTub Show.pe
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La carpeta fiscal 364-2024 de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos guarda más nombres de los que se conocían. Mientras la atención pública se concentraba en la declaración de Magaly Medina —quien testificó de forma virtual el martes 25 de agosto ante la fiscal Mabel Díaz— un documento al que tuvo acceso el programa de streaming ‘Show Pe’ reveló más.

Los conductores del programa digital mencionaron una lista de figuras del espectáculo convocadas como testigos en el caso del exconductor Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, demostrando que es considerablemente más extensa y, en varios nombres, del todo inesperada. La información la expuso la periodista Rossmary Vargas, conductora de ‘Show Pe’, a partir de una carpeta fiscal que llegó a manos de la periodista Lourdes Sacín.

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Lo que el documento muestra es un abanico de personalidades del mundo artístico y deportivo peruano que, en calidad de testigos —no de investigados—, deberán dar sus declaraciones ante el Ministerio Público en el marco de la investigación que pesa sobre Hurtado por presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y sobornos.

Los nombres que nadie esperaba ver en la carpeta fiscal

El dato que más llamó la atención entre los conductores de ‘Show Pe’ fue la presencia de dos grandes figuras de la música criolla peruana. Eva Ayllón —cuyo nombre completo en el documento es María Angélica Ayllón Urbina— y Cecilia Bracamonte aparecen en la lista de citados como testigos. “Y también otra criollaza. También, que a mí me sorprende que esté en la lista”, sostuvo Vargas antes de revelar el nombre de Bracamonte.

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Montaje fotográfico con el rostro de Andrés Hurtado a la izquierda junto a varios retratos de artistas y deportistas a la derecha
Eva Ayllón, Cecilia Bracamonte y Jefferson Farfán figuran como testigos en la investigación del Ministerio Público contra Andrés Hurtado.

Junto a ellas, el documento recoge los nombres del exfutbolista Jefferson Farfán, las hijas del propio exconductor, Génesis y Josetty Hurtado (quienes ya han testificado), los imitadores de José José, Lucho Barrios, Héctor Lavoe y Camilo Sesto, y el salsero César Antonio Vega Ángeles, conocido como César Vega (expareja de Suheyn Cipriani).

A esa nómina se suman Magaly Medina y su esposo, el notario Alfredo Zambrano, cuya declaración estaba programada para el 25 de agosto. “Además de Jefferson Farfán. Las hermanas Génesis y Joseth Hurtado. Los imitadores de José José, Lucho Barrios, Héctor Lavoe y Camilo Sesto. También está citada en calidad de testigo María Angélica Ayllón Urbina, Eva Ayllón. Y también otra criollaza, Cecilia Bracamonte”, enumeró Vargas durante la transmisión del 26 de agosto.

El conductor Jhon Cano, también presente en el programa, reaccionó con sorpresa ante los nombres de las intérpretes criollas. “Eva Ayllón, guau. Yo te canto, ¿qué más?”, respondió al escuchar el nombre de Ayllón, en referencia a uno de sus temas más conocidos. Sobre Bracamonte, José Antonio Rodríguez, conocido como ‘Toñizonte’, señaló que se trata de “una persona intachable” y que, ante cualquier pregunta que no le agrade, “no le va a importar que sea juez”.

¿Qué se investiga y por qué aparecen estos nombres?

El caso que mantiene a Hurtado en prisión preventiva en el penal de Lurigancho se originó en 2024, cuando diversas investigaciones periodísticas lo vincularon con una presunta red de corrupción que habría operado como intermediaria entre empresarios, fiscales y autoridades judiciales.

El programa 'Brutalidad Política' destapa la investigación por tráfico de influencias donde Magaly Medina y su esposo, el notario Alfredo Zambrano, han sido citados a declarar. ¿Cuál es su verdadera conexión con la expresidenta de la Corte Superior, María Vidal la Rosa Sánchez y el caso Chibolín? | YouTube / Brutalidad Política

El Ministerio Público le atribuye haber ofrecido su capacidad de intervención ante la expresidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, María Vidal La Rosa, para remover a las magistradas Rosario Mitacc Parra y Carolina Tello Meneses, quienes conducían los procesos penales que Farfán seguía contra Medina por difamación agravada y violación de la intimidad.

Esa línea de investigación explica la presencia de Farfán y Medina en la carpeta. La de Zambrano, por su parte, responde a su vínculo directo con Medina como cónyuge y a su condición de notario, figura que la fiscalía busca esclarecer dentro de la trama.

Respecto a Ayllón, Bracamonte, los imitadores y César Vega, el documento no precisa el motivo exacto de su convocatoria, y el propio equipo de ‘Show Pe’ reconoció que “se desconoce si el mismo Hurtado los mencionó en sus declaraciones o cómo llegaron a incluirlos en el caso”.

Lo que sí quedó claro durante la transmisión es que todos figuran únicamente como testigos, una distinción que los conductores del programa subrayaron en repetidas ocasiones. “Testigos, gente, no vayan a pensar otras cosas”, precisó Vargas.

Abogado de Andrés Hurtado buscará su libertad. Video: Canal N

El estado del caso y las declaraciones ya rendidas

Hurtado cumple prisión preventiva en Lurigancho desde su detención el 19 de septiembre de 2024, a cargo de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) y la Dirandro.

El Ministerio Público ha solicitado 30 años de prisión en su contra por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, en el marco de una investigación que lo vincula también con la suspendida fiscal Elizabeth Peralta y con la familia Siucho Neira, entre otros actores.

Medina fue la primera figura del espectáculo en comparecer. Su declaración del 25 de agosto se realizó de forma virtual y transcurrió sin incidentes, según fuentes citadas por Latina Noticias.

El Instituto Nacional Penitenciario halló almohadas ergonómicas y un cuadro religioso en la celda de Andrés Hurtado durante una requisa en Lurigancho.

La conductora había adelantado su postura días antes: “Yo asisto en calidad de testigo. ¿Qué contiene esa carpeta fiscal? No lo sé”, declaró, e insistió en que no le correspondía pronunciarse sobre el contenido de la investigación.

Las declaraciones del resto de los citados, incluida la de Zambrano, estaban previstas para los días siguientes. La investigación continúa bajo reserva, dado el carácter confidencial de la carpeta fiscal.

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